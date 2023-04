Carandre y su amplio catálogo de ropa técnica

La tecnología está adentrándose de tal manera en el día a día que, de manera poco perceptible, se ha inmerso también en la vestimenta. Este tipo de ropa se conoce como “techwear”, o ropa técnica.

Estas prendas se caracterizan por ser de larga durabilidad, ultra transpiración e impermeabilidad. Si bien la techwear ha existido por varios años, en la actualidad es que está teniendo mayor popularidad, por lo que puede ser la opción ideal para regalos corporativos, personalizados y artículos promocionales. Carandre cuenta con los sistemas de marcaje y rotulación más avanzados, para así poder personalizar el producto como el cliente desee.

¿Qué beneficios tiene la ropa técnica? La ropa técnica está fabricada con materiales hechos a mano, de la más alta calidad. No solo protege el cuerpo, también brinda funcionalidad y comodidad, sin dejar de lado el estilo.

Entre las ventajas que la ropa técnica ofrece está la comodidad, ya que los fabricantes de este tipo de prendas se inspiran en las últimas investigaciones sobre movimiento del cuerpo para asegurar un óptimo rendimiento. Esto significa mayor flexibilidad.

También son prendas resistentes al agua, gracias a la tecnología Gore-Tex, para garantizar su uso sin tener que preocuparse por mojarse y, a la vez, mantener la comodidad que caracteriza a la ropa técnica.

Por último, el diseño de la ropa técnica ofrece espacios adicionales, desde los bolsillos con cremalleras, para los usuarios más tradicionales, hasta algunas opciones más peculiares como accesorios modulares extraíbles. Esto, combinado con la resistencia al agua que brinda la ropa técnica, hace de las prendas un lugar seguro para los dispositivos electrónicos o cualquier objeto que no pueda mojarse, garantizando que permanecerá seco.

¿Qué diferencia la ropa técnica con prendas comunes? La ropa técnica está compuesta por varios tejidos sintéticos que le dan esas características especiales mencionadas y que no podrían tener si se elaborase con materiales de tejidos diferentes, como el algodón.

Otro factor que destaca de la ropa técnica en comparación con la común es la alta transpirabilidad que tiene, lo que hace que el sudor traspase el tejido, reduciendo así la incómoda sensación de humedad y pesadez. Por otra parte, la ropa técnica no protege contra el frío, ni fungen como ropa aislante, por lo que no se debe confundir con la ropa térmica.

Debido a su gran nivel de funcionalidad, la ropa técnica es muy versátil y, si se personaliza, puede ser un bonito regalo corporativo. Para ello, Carandre es especialista en obsequios de empresa y corporativos, regalos personalizados, merchandising online, importación directa y fabricación nacional de cualquier artículo que solicite el cliente.