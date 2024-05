Un aliado en tiempos de sequía, Pool Tiger

La sequía es un fenómeno climático que afecta cada vez con mayor frecuencia a diversas regiones del mundo, exacerbando la escasez de recursos hídricos y planteando desafíos significativos en la gestión del agua. En este contexto, el sector de las piscinas no está exento de su impacto, ya que el llenado y mantenimiento adecuado de las piscinas requiere grandes cantidades de agua, un recurso cada vez más preciado en tiempos de sequía.

Las piscinas, ya sean públicas o privadas, son un elemento popular en comunidades y hogares, proporcionando un espacio para el entretenimiento, el ejercicio y la relajación. Sin embargo, durante períodos de sequía, el llenado y la reposición del agua en las piscinas se convierten en un desafío, ya que implica un consumo significativo de agua potable, un recurso escaso y valioso.

En este contexto, surge la necesidad de encontrar soluciones sostenibles y eficientes que permitan mantener la calidad del agua de las piscinas sin comprometer los suministros hídricos locales. Es aquí donde entra en juego la importancia de tecnologías innovadoras como Pool Tiger, distribuido por Pool Tiger Europe, que ofrecen alternativas viables y respetuosas con el medio ambiente para el tratamiento y conservación del agua en las piscinas. En este reportaje, se explicará cómo Pool Tiger se presenta como un aliado indispensable en la lucha contra la sequía, proporcionando soluciones efectivas para el llenado y mantenimiento de piscinas en tiempos de escasez de agua.

Descripción del Pool Tiger y su funcionamiento Pool Tiger es un dispositivo de desinfección por cavitación hidrodinámica diseñado para purificar el agua de las piscinas de manera altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Su funcionamiento se basa en un proceso innovador que combina la tecnología de cavitación con principios físicos y químicos para proporcionar una desinfección completa del agua.

El proceso comienza cuando el agua de la piscina pasa a través del Pool Tiger, donde se encuentra una boquilla especialmente diseñada. Esta boquilla crea un flujo turbulento en el agua, generando burbujas de vapor que se colapsan rápidamente en microexplosiones, dejando una firma de calor de 200ºC. Este fenómeno, conocido como cavitación hidrodinámica, produce una intensa energía cinética que descompone las partículas orgánicas, microorganismos y compuestos no deseados presentes en el agua.

Además de la desinfección, el Pool Tiger también regula el pH del agua y elimina gradualmente el ácido isocianúrico, un subproducto común de la desinfección con cloro. Esto contribuye a mantener un equilibrio químico adecuado en la piscina y a reducir la necesidad de añadir productos químicos adicionales. El ácido isocianúrico presenta un problema cuando se excede de más de 70ppm y la única manera de eliminarlo, hasta ahora, es renovando agua. El Pool Tiger permite eliminar el exceso de ácido isocianúrico sin renovar agua y mantiene el agua con niveles altos de isocianúrico, ya que de la desinfección se encarga el Pool Tiger.

Una de las características distintivas del Pool Tiger es su eficacia en la prevención de incrustaciones calcáreas. Al generar un flujo de agua turbulento y vibrante, el dispositivo evita la acumulación de depósitos minerales en las superficies de la piscina, lo que ayuda a mantenerlas limpias y libres de obstrucciones.

Pool Tiger no solo previene las incrustaciones calcáreas, también ayuda a eliminarlas poco a poco sin necesidad de vaciar la piscina para limpiarla con ácido.

En resumen, el Pool Tiger ofrece una solución integral para la desinfección y mantenimiento del agua de las piscinas, utilizando una tecnología avanzada y respetuosa con el medioambiente. Su eficacia, facilidad de instalación y bajo mantenimiento lo convierten en una opción ideal para aquellos que buscan una forma segura y eficiente de disfrutar de una piscina limpia y saludable.

Son ya muchos los clientes que han felicitado a la empresa por la eliminación del isocianúrico y la eliminación de incrustaciones calcáreas, como Jorge Agulló, cliente del distribuidor NEDAPOOL que visitó la tienda y ha mandado este email:

“Tuve el placer de conocerte en la Feria de Barcelona.

Te expuse un problema que tenía….(decir que instalé el Pool Tiger en junio 2023).

Debatimos el problema de que no cumplía con las expectativas en cuanto a que tenía (en verano) un CyA entre 100-110.

No alarmante, pero que no lo reducía como anunciáis….

Pues debatimos e hicimos una apuesta…, me comentaste que dejara entre 1-2 semanas motor funcionando 24 horas, y comentaríamos…

Te puedo comentar que no hace falta…..

Hoy después de 6 meses con motor a 4 horas/día se ha “comido” CyA = 60 (analizado en lab de Neda).

Con mis tiras reactivas varias, entre 54 y 59, o sea, fiable…

Por lo tanto, ha tardado, pero sin creer en milagros, algo hace.

No he vaciado ni he rellenado el agua, pues estamos como estamos con la sequía.

Los de Neda sostienen que algo he debido hacer... nada de nada. Argumento de venta les dije.

Me sorprende también como se sostiene el Cl libre y el pH (con Alk = 0) me mantiene 7,2-7,4.

En fin, a falta de ver el año rodante (junio 2024) la impresión es muy buena.

Puedes difundir… es interesante”.

O Manuel de Suinco Castellón, del Grupo Aquamar, que bajó de una piscina comunitaria de + de 200PPM de isocianúrico a 50ppm, pudiendo así abrir la piscina sin renovar el agua.

O mensajes de clientes que mandan la foto de la piscina y las felicitaciones por WhatsApp.

Conclusión El Pool Tiger emerge como una solución innovadora y altamente efectiva para abordar los desafíos asociados con el mantenimiento de piscinas en la actualidad. Su capacidad para desinfectar el agua de manera completa y eficiente, junto con su capacidad para regular el pH y prevenir la acumulación de incrustaciones calcáreas, lo convierten en un aliado indispensable para propietarios de piscinas y profesionales del sector.

En un contexto donde la escasez de agua y las restricciones hídricas son cada vez más frecuentes, el Pool Tiger se posiciona como una herramienta clave para maximizar el uso y la conservación del agua en las piscinas. Su tecnología avanzada y su enfoque sostenible no solo garantizan un agua limpia y saludable, sino que también contribuyen a la preservación del medio ambiente.

Con el Pool Tiger, los propietarios de piscinas pueden disfrutar de la tranquilidad de saber que están utilizando una solución eficaz y respetuosa con el entorno para mantener sus instalaciones en óptimas condiciones. Ya sea en piscinas residenciales, comerciales o públicas, el Pool Tiger ofrece una combinación única de rendimiento, fiabilidad y sostenibilidad que lo convierte en la elección preferida para aquellos que buscan lo mejor para su piscina y para el planeta.

En tiempos de crisis hídricas, la conservación de los recursos naturales se vuelve crucial, y el Pool Tiger emerge como una solución ejemplar. Su capacidad para purificar el agua de la piscina de manera eficiente no solo garantiza un entorno acuático seguro y saludable, sino que también ofrece un beneficio adicional: el agua tratada por el Pool Tiger puede ser utilizada para riego sin ningún problema.

A diferencia de otras soluciones que añaden sal al agua, haciendo que sea inadecuada para el riego y otras aplicaciones, el agua tratada por el Pool Tiger conserva su calidad y potabilidad, lo que la convierte en un recurso valioso y versátil. Esto significa que, incluso en medio de una crisis hídrica, se puede aprovechar al máximo cada gota de agua, optimizando su uso y minimizando el desperdicio.

Al elegir el Pool Tiger, no solo se está invirtiendo en la salud y la seguridad de las piscinas, sino también en la conservación y el uso inteligente de los recursos hídricos. Es una decisión que no solo beneficia a la comunidad, sino también al medio ambiente en general, contribuyendo a la sostenibilidad y a la preservación de un preciado recurso: el agua.