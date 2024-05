El concepto de antifragilidad empresarial, presentado en el estudio 'Déjate de Predicciones 2024', de Digital Biz Magazine

En un mundo empresarial marcado por la constante evolución tecnológica, la incertidumbre y la volatilidad, las organizaciones enfrentan el desafío permanente de encontrar formas innovadoras para avanzar y mantenerse a la vanguardia en sus sectores.

En este contexto, el informe especial ‘Déjate de predicciones Edición 2024’ desarrollado por Digital Biz Magazine muestra cuáles son las tendencias actuales en el ámbito de la tecnología de la información. Además, ofrece perspectivas valiosas relacionadas con la adopción de nuevas tecnologías que permiten a las empresas afrontar distintos desafíos presentes en el panorama actual.

Este documento, elaborado en colaboración con líderes de la industria como Eraneos, Huawei Empresas y ServiceNow, proporciona un enfoque emergente que puede convertirse en clave para las empresas modernas: la antifragilidad empresarial como respuesta a la incertidumbre.

Antifragilidad, una clave para conseguir el éxito empresarial Hoy en día, muchas organizaciones suelen enfrentar el dilema de cómo avanzar hacia sus objetivos en un entorno donde el cambio es la única constante. En este contexto, el informe especial de Digital Biz Magazine y sus colaboradores, destaca la apuesta de las empresas hacia la prudencia y la re-evaluación de estrategias al momento de adentrarse en nuevos proyectos o grandes inversiones de IT.

En este panorama, la antifragilidad empresarial destaca como un concepto poderoso y de gran relevancia. Este término es utilizado para descubrir un proceso que no solo se beneficia del desorden, sino que, además, busca prosperar y crecer al exponerse a lo aleatorio. En contraposición con la fragilidad, que proyecta vulnerabilidad ante situaciones de incertidumbre y estrés, la antifragilidad es una habilidad que favorece la adaptación y el aprendizaje ante diferentes desafíos.

En este sentido, la antifragilidad empresarial se orienta a la búsqueda de nuevos enfoques y la adopción de energías que ayuden a transitar escenarios complejos. Por ejemplo, este informe destaca a la inteligencia artificial generativa como una herramienta esencial para crear soluciones innovadoras y adaptativas útiles para todos los sectores.

Tendencias destacadas en ‘Déjate de predicciones Edición 2024’ Además de la IA generativa, el informe destaca otras tendencias importantes que están dando forma al panorama empresarial y tecnológico actual. Una de ellas es mantener la prioridad en la optimización de procesos y mejora de la eficiencia operativa mediante la automatización. Además, es conveniente orientarse hacia acciones que posibiliten el crecimiento sostenible, en lugar de movimientos audaces.

Asimismo, la computación en la nube es considerada como una herramienta fundamental para el avance tecnológico y para promover la eficiencia operativa. De acuerdo con las estadísticas mostradas en este informe especial, el 38 % de los encuestados destacan el uso de este recurso para continuar avanzando en el ámbito empresarial.

En conclusión, este documento publicado por Digital Biz Magazine ofrece una visión valiosa sobre cómo la antifragilidad empresarial puede convertirse en un punto clave para prosperar en un entorno cada vez más impredecible y desafiante. En particular, el enfoque adaptativo que ofrece este método ayuda a transformar desafíos en oportunidades para alcanzar el éxito organizacional.