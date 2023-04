​Nueva bebida vegana con avena: alternativa vegetal a la leche de vaca

La demanda de bebidas vegetales, cada vez es más alta y así lo reconoce Leche Pascual en su propia web que además de tener la empresa Vivesoy que solo fabrica bebidas vegetales, también en productos como el Bifrutas Pascual ha sacado ahora su opción con bebida de avena indicando que responde a la demanda de cada vez más consumidores.



Ingredientes de origen 100% natural y sin azúcares añadidos, sin edulcorantes ni aditivos artificiales; todo ello sin renunciar al sabor único y característico de siempre y que reconozco que era una de las cosas que más me gustaban antes de ser vegano hace años.

En palabras de Juan Luis González Maroto, director del negocio de Bifrutas, «estamos comprometidos con ofrecer productos innovadores y saludables que satisfagan las necesidades del consumidor. Nuestra nueva bebida de avena es una opción natural que combina la frescura del zumo con los beneficios nutricionales de la avena. Además, es la respuesta a la creciente demanda de productos de base vegetal, sin azúcares añadidos y sin aditivos artificiales».

De este modo, la marca ha empezado a comercializar esta bebida de avena diferenciándose de otros productos por su composición nutricional superior.

UNA EMPRESA DE TODA LA VIDA COMO PASCUAL, RECONOCE QUE LA SOCIEDAD CAMBIA

Cito textualmente lo que pone en la web de Pascual y envían en un comunicado a los medios de comunicación que ya están dando la noticia:

Esta nueva propuesta de la marca de Pascual responde a la creciente demanda de bebidas vegetales por parte de los consumidores, quienes además prefieren la avena a otras alternativas ‘plant-based’, así como los productos naturales y sin azúcares añadidos. De hecho, según datos de Kantar y Nielsen, en el último año el segmento de bebidas de avena en España se ha incrementado un 12,6%. Asimismo, aquellas alternativas vegetales sin azúcares añadidos crecen más de un 11%. Con este lanzamiento, Bifrutas demuestra una vez más su capacidad para ofrecer productos innovadores, nutricionalmente mejorados y alineados con las tendencias del mercado. Los consumidores ya pueden disfrutar de esta bebida de avena única en su categoría, que satisface la creciente demanda de productos saludables, naturales y sin aditivos artificiales.

En una conversación mediante el teléfono gratuito de Pascual para decir que sigan esta línea de reinventarse, la operadora me reconoce con total seguridad que cada vez llama más gente para pedir alternativas vegetales dejando la sugerencia mediante el teléfono o el formulario de la web que es lo que realmente hay que hacer si queremos cambiar las cosas a un mundo mejor.

EXPLOTACIÓN ANIMAL, IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, PROBLEMAS DE SALUD Y HAMBRE EN EL MUNDO

Todo esto es lo que conlleva la industria láctea puesto que los terneros son separados de sus madres con el vínculo que tienen y serán asesinados para que no se beban la leche que produce su madre y así, encerrarlas, inseminarlas por la fuerza una y otra vez, manipulación genética y al mismo matadero que la industria de la carne después de una vida miserable.



Si hablamos de impacto medioambiental, la industria láctea arrasa con todo sin piedad a lo que se suma la cantidad de agua que se gasta y podríamos decir que estamos hablando de una de las industrias más contaminantes del mundo pese a que tenemos alternativas vegetales no solo para la leche sino también para el queso, cualquier receta de repostería o los lácteos.

A nivel de salud, la manipulación es brutal ya que la leche está cargada de antibióticos y hormonas entre muchas otras cosas como que la leche es para los terneros por lo que pregúntate por qué te bebes la leche de otra especie si no lo harías con una perra, rata, camella o gata.

A nivel de salud, la leche de vaca provoca muchas enfermedades.

Para terminar, la industria láctea y la industria animal en general, es la culpable de que mueran de hambre niños del tercer mundo puesto que hay que tener en cuenta que se crían millones de animales más que personas y por ello, hay que destinar a ello una barbaridad de recursos vegetales que directamente podrían destinarse a los humanos y nadie pasaría hambre puesto que todos los productos veganos se pueden conseguir con el mismo sabor y textura que los de origen animal y pagando a estas industrias, es el egoísmo más grande del mundo.

INFÓRMATE DEL VEGANISMO

El veganismo es la única manera que existe de respetar la vida, los derechos de los animales, la ayuda humanitaria al tercer mundo, el cuidado del planeta y una mejor salud por lo que espero que te informes ya que como ves, todo tipo de empresas están sacando cada vez más alternativas que no solamente disfrutas del mismo sabor, también son más saludables y sobre todo, éticas que es lo más importante.

Para mí es importante que una empresa láctea de toda la vida como Pascual, reconozca que la sociedad demanda cada vez más bebidas vegetales por mucho que la marca en sí no sea ética y hay gente que lo ve como un avance puesto que las empresas grandes se están subiendo al carro aunque sea por negocio, pero beneficiando a que cada vez la gente vea más que no debe privarse de nada mediante la alimentación vegetal y por otra parte, hay gente que sólo quiere apoyar a marcas éticas que se dediquen exclusivamente a los vegetales.

Sea como sea, esto ya no hay quien lo pare y la sociedad avanza.

En varios artículos de opinión he explicado que el especismo significa la discriminación por especie al igual que pasa en el racismo con las personas de color y es que el hecho de que una especie de animales sea diferente, no quiere decir que no debamos respetarla al igual que a los perros y gatos. Existen también las tortillas de patata veganas y brutales, alternativas de todo tipo "veganas del mar", embutidos, hamburguesas, queso, seitán...

También con el tofu se pueden hacer sabores maravillosos y la soja texturizada es un gran sustituto de la carne picada y que te sale muy económico puesto que 15 minutos antes a remojo se hincha un montón y vale poco más de 2€ en el supermercado.

Millones de animales están condenados a un infierno a manos de los humanos y en cualquiera de las industrias, son tratados como basura acabando en el terrible viaje hacia el corredor de la muerte. Ya hemos explicado que según fuentes expertas, a nivel de salud, medioambiental, animalista o humanitario, el no ser vegano tiene unas consecuencias terribles y las personas con empatía, decidimos cuando somos conscientes dejar de ser partícipes de algo innecesario y que tanto daño causa por lo que infórmate y recuerda que el jueves hacemos una concienciación en pleno centro de Valencia por si quieres venir a que te informemos con más detalle de la verdad cuyo cartel te dejo en el artículo.

Esperemos que el bifrutas de avena, tenga éxito y se deje de fabricar el de leche de vaca por todas las consecuencias ya explicadas.