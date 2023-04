Esta cosa de pasear por el mundo , ver lo que esta pasando y mirar para otro lado, que por cierto está muy de modé, se puede terminar dado el mal fin que pudieran tener ciertos acontecimientos que están sucediendo. Por ejemplo, el tema de la amenaza Nuclear, se toma como baladí , pero no es realmente así, es como digo hoy una AMENAZA y además in crechendo, día a día.

Lo que ocurre es que no queremos ver, parece que cuando nacemos nos ponen una venda en los ojos para no ver la realidad , pero la realidad está ahí hasta que uno ya deje de estar aquí. Nada más que existen sólo dos países , por no decir otros, que disponen hoy , según datos que se muestran, de armas como para desatar un infierno similar a 135.000 bombas como las de Hiroshima o Nagasaki.

Yo se que en estas fechas ya empieza el personal a relajarse a buscar una terracita para tomar el sol, para tomarse una cañita y tapas , que también están muy publicitadas, pero , desgraciadamente uno vive en un mundo, no vive fuera de él, de momento para eso no tenemos esa capacidad, así que todos vivimos en esta casa, y el peligro al que nos enfrentamos sigue aumentando con el paso de los segundos, minutos y horas. Un hecatombe nuclear se podría desencadenar sólo , por accidente y las consecuencias , pues, ya nos las podemos imaginar.

Así que ¡ quieres hacer el tonto ¡ hazlo , pero cuidado, tenemos peligros serios hoy en nuestro habitar común y si esta bueno que te preocupes, mucho por tus hijos por darles una carrera, por tu mujer o viceversa , darle todo lo que pida, por el coche, por el piso, por las vacaciones, y por un móvil mejor, por la inflación, y todo ese rollo, pero todo podría acabar si tu no haces nada.

Cada uno tendría que impulsar acciones clave e inteligentes para que en el mundo se terminara el arsenal nuclear. Nada más por hoy y muchas gracias por su interés.