La nueva guía de Nailted para aprender a instaurar el feedback como un hábito en las empresas

Instaurar el feedback como un hábito permite a las empresas comprender en detalle las preocupaciones e inquietudes de sus trabajadores y, de esta forma, poder crear la mejor experiencia de empleado posible. Además, el feedback permite a los empleados crecer profesionalmente, al poder recibir comentarios acerca de su desempeño, puntos fuertes y áreas de mejora.

El feedback se ha convertido en una herramienta esencial que, tanto para los empleados como para la propia empresa, brinda un valor incalculable en términos de mejora del clima organizacional, de la experiencia del empleado y del crecimiento del negocio.

Sin embargo, es difícil saber por dónde empezar a crear el hábito del feedback, principalmente porque muchas personas no se sienten cómodas resaltando los puntos de mejora de la empresa y sus compañeros, o simplemente no saben cómo hacerlo. Es por ello que es tan importante que las empresas se esfuercen en convertirlo en un hábito sano y enseñen a sus empleados cuál es la mejor forma de hacerlo. De esta forma, propicia que derive en la creación de bucles de feedback positivo y constructivo en la empresa.

Una guía completa para integrar el feedback en la cultura organizacional Con el objetivo de ayudar a las empresas en esta labor, Nailted ha creado una guía para aprender cómo dar feedback correctamente y convertirlo en un hábito en las empresas.

Esta guía se convertirá en el libro de cabecera de los equipos de People & HR que buscan crear la mejor experiencia de empleado posible. Una guía en la que se expone paso a paso cómo construir una cultura del feedback. Además, se detallan las claves para dar un feedback que resulte de utilidad y los errores más comunes. El contenido incluye más de 15 estrategias para dar feedback correctamente a los empleados, más de 55 ejemplos de feedback efectivo, explicación práctica de métodos de entrega de feedback efectivo, como el modelo SBI de feedback, y mucho más.

Una guía para cada tipo de feedback Para dar una retroalimentación efectiva, que se traduzca en resultados palpables para la empresa, se deben conocer los diferentes tipos de feedback que existen, y saber cuándo y cómo aplicarlos. Para ello, la guía de Nailted cuenta con ejemplos y pautas detalladas que ayudan a entender cuándo sí y cuándo no dar feedback negativo, como valorar el trabajo de los empleados con feedback positivo y cómo dar un feedback constructivo que ayude a los empleados a desarrollarse profesionalmente, entre otras casuísticas.