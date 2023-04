La plaza de toros de Valencia se llena cuando no hay tortura en la misma

Durante el fin de semana, la plaza de toros en Valencia se ha llenado por una feria relacionada con el turismo, la música y la fiesta sin que ningún ser vivo derrame su sangre en el ruedo que estaba preparado para todos los puestos turísticos que daban información sobre los pueblos valencianos y la gente se lo pasaba bien en todas las edades.





Por ello, he grabado un vídeo para que quede constancia de que cuando se hacen eventos de verdad divertidos y coherentes, la gente sí que va y para eso debería estar en una plaza de toros dejando el sadismo en las cloacas de la historia.

Durante la grabación del vídeo, una joven intervendría para explicar que jamás ha pisado esa plaza de toros para ver sangrar y morir a un animal indefenso explicando durante mi directo en Facebook que acude precisamente al haber un evento diferente en el cual no se utilizan animales como diversión. El vídeo está colgado íntegramente en el Facebook "Diego Nevado Martínez".

LAS GRADAS LLENAS DE BANDERAS DE ESPAÑA

Pese a que la mayoría de españoles/as rechazan este negocio sangriento condenado a la ruina, se apropian los taurinos de la bandera de España por toda la plaza en la cual durante las pasadas fallas se puso incluso un palco para los niños ya que las futuras generaciones vienen empáticas y hay que adoctrinarlos para que quede alguien que se divierta viendo sangrar a un animal indefenso aunque sea a costa de incumplir la ley de protección de la infancia (artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana) y las recomendaciones del comité de Derechos del niño de la ONU sumándose la complicidad de la policía autonómica que es la única que tiene competencias para sancionar y controlar el tema, pero pasa el marrón a los vigilantes que tampoco hacen nada.

¿Que hace Ximo Puig y compañía desde la Generalitat Valenciana cuando se incumple su propia ley?

EL ARTE DE VER SANGRAR Y MORIR ANIMALES

Todo veterinario con un mínimo sentido común, afirma que la tauromaquia es tortura y supone un daño inimaginable a las víctimas usadas por sus verdugos que a costa de millones de euros de dinero público, mantienen un negocio sanguinario reventando toros y caballos por estupidez humana.



Personas de todas las edades se congregaban dentro de la plaza de torturas para disfrutar de la música y los puestos e incluso de horchata sin necesidad de que en ese mismo ruedo, un animal sea torturado hasta la muerte hasta terminar con la puntilla que es un cuchillo de varios centímetros.

PROTESTAREMOS EL 22 EN ALFAFAR

Els "bous al Carrer" suponen también un infierno a los animales como confirman los veterinarios y por ello, el 22 de abril a las 17:30 hacemos nuestra próxima protesta en rechazo a la tortura como diversión y denunciando públicamente antes de las elecciones que partidos apoyan la anacrónica tauromaquia, el dinero público que se destina a la misma y la total desprotección de la infancia incluso poniendo a las niñas y niños en peligro de muerte como se ha visto durante todo el pasado verano en los pueblos.

Cuando se celebran los festejos anacrónicos en Alfafar, toda la gente que va son de pueblos de toda la comunidad Valenciana y por eso hay algo de gente, pero según datos oficiales, la tauromaquia únicamente está respaldada por una minoría muy pequeña y especialmente en los jóvenes genera cada vez más rechazo y diciéndolo hasta el ministerio de cultura que es el que protege inexplicablemente la salvaje tauromaquia.

Háblame al WhatsApp 691093886 para estar en el grupo interno de la plataforma antitaurina de Alfafar coordinando correctamente esta concentración entre todas las personas para poder llenar el ayuntamiento de dicho municipio que con el caciquismo del PP y la complicidad de sus colegas del PSOE, torturan animales para diversión de una minoría que en su mayoría son hombres que gozan viendo sufrir a su víctima.

La tortura no es cultura y por eso, espero tu mensaje mediante el Whatsapp y que sigas las redes sociales anteriormente mencionadas para estar al tanto de toda la crueldad animal sin distinción de especies.

No a la tortura de animales como diversión, no al despilfarro del dinero de los impuestos, no a una educación lamentable a la infancia vinculándoles en que torturar animales es divertido y un arte. Es el arte de vivir del cuento torturando animales con un montón de pasta de tod@s y eso es lo que hay en este espectáculo de tortura.