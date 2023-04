La importancia de tomarse un descanso

En más de alguna ocasión me he sentido culpable por el simple hecho de descansar: leer un libro, ver una serie o jugar con mi perra. Es como si todo el tiempo la dinámica capitalista de la vida transmitiera inconscientemente el mensaje de que hay que ser productivos. ¿Hay prisa por ser o hacer algo? No.

Sin importar cuál sea la situación, siempre es más que necesario detenerse unos momentos para pensar y reflexionar sobre lo que nos sucede, admirar la belleza de algún amanecer, las calles u oler las flores. En el movimiento de las ciudades el afán de estar constantemente activo cansa, ¿te has permitido vagar por los campos o simplemente sentarte a escuchar el silencio?



El descanso es una parte fundamental del trabajo mismo, pero si eres de las personas que durante las vacaciones siente una sensación de improductividad, tendrás que cambiar de filosofía y pasarte al concepto italiano dolce far niente, que significa “el placer de no hacer nada”.

El poeta Cesare Pavese, en su libro Trabajar cansa, define muy bien este concepto en algunos de sus versos: “Caminar por caminar; las plazas y las calles / están solas... / Pero este hombre ni mira. Se va a su casa a dormir / y la vida no es más que un zumbido de silencio... / Temblaremos de soledad. Pero queremos estar solos”.

Para los italianos esta filosofía es una oportunidad de alejarse del ritmo acelerado de la vida cotidiana; dolce far niente más que un descanso es una posibilidad de ser felices, disfrutando de los pequeños detalles, sin sentir culpa alguna por tomar momentos de descanso. Descansar de la realidad trae bastantes beneficios, la ciencia afirma que ayuda a oxigenar la mente y a recargarnos de energía, combate el estrés y mejora la salud física y emocional.



Gozar de unas buenas vacaciones sin tener ninguna preocupación y practicar el verdadero placer de no hacer nada es una gran posibilidad para cambiar de rutina y desconectarse de las redes sociales; esto puede marcar una gran diferencia en el bienestar psicológico, para así después del merecido descanso volvernos más eficientes, positivos y enfocados.