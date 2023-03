Los movimientos que dicen luchar por la Torreta del Pirata (Godella), la perjudican más

En un pleno del Ayuntamiento de Godella al que asistí, todos los grupos menos Podemos votaron a favor de un desastre medioambiental que consiste en destrozar la Torreta del Pirata para construir viviendas, con el perjuicio que supone al medio ambiente y a los animales que habitan en él.

A raíz de todo esto surgió un movimiento para parar esto e incluso he asistido a protestas, pero las formas con las que han luchado no son las más apropiadas, puesto que yo estaba en ese grupo y, cuando opino, se vierten todo tipo de insultos hacia mi persona.



La última polémica por la cual el cacique autoritario me ha echado del grupo, es al surgir una conversación diciendo una persona que el grupo político Podemos no tenía derecho a promocionarse en el grupo respecto a lo que hacía por el medio ambiente y yo he opinado que esto es en mi opinión fascista puesto que todo el mundo que aporte bienvenido sea y más yo precisamente que he sido una de las personas más críticas con ese partido político especialmente a nivel nacional por su desprotección hacia los animales.

Pues los administradores del grupo que tenemos en WhatsApp han permitido que incluso se me llame subnormal entre otros insultos y la realidad es que es un movimiento que para nada está beneficiando a Godella ya que sus formas lo que están haciendo es perjudicar más aún este disparate y por si fuera poco, me tiran del grupo a mí y no a la persona que vierte insultos por lo que aquí parece ser que solo vale el pensamiento único y autoritario.

EL AYUNTAMIENTO DE GODELLA DICE HABER SUFRIDO ACOSO Y AMENAZAS

Aquí, simplemente me limito a reproducir el contenido textual que hay en la web del Ayuntamiento de Godella:

El Ayuntamiento de Godella lamenta profundamente la campaña de acoso que está sufriendo tras la aprobación de la prórroga del Programa de Actuación Integrada (PAI) y modificación del convenio urbanístico de los sectores 31-32 (Cañada de Trilles) por parte del pleno municipal el pasado 6 de octubre.

Durante las últimas semanas, grupos organizados han boicoteado conscientemente los canales de comunicación digitales municipales aportando sus comentarios, descalificaciones, falsedades e insultos en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento.

Cualquier publicación del servicio de comunicación municipal ha servido de coartada para un grupo de personas que han tenido la oportunidad de expresar sus comentarios y reivindicaciones de forma pública en las diferentes reuniones y actos públicos que desde el Ayuntamiento se han fomentado para explicar la situación por la que el pleno municipal aprobaría la prórroga del PAI y modificación del convenio urbanístico de los sectores 31-32.

Asimismo, en los últimos días el Ayuntamiento ha amanecido con desagradables avisos dirigidos a los miembros del equipo de gobierno que ya han sido presentados ante las fuerzas de seguridad. Desde el Ayuntamiento de Godella fomentamos el diálogo y el intercambio de opiniones ante cualquier eventualidad, pero lamentamos y condenamos cualquier campaña de persecución y amenazas que vulneren los derechos de los representantes públicos de la ciudadanía.

De hecho, las personas implicadas han denunciado lo sucedido ante la Policía Nacional para preservar su integridad y salvaguardar las actuaciones realizadas por el pleno municipal en pleno derecho de sus funciones y capacidades.

LA REALIDAD ES QUE LAS PERSONAS DE ESTOS MOVIMIENTOS NO SON ECOLOGISTAS

Todas las personas, reconocen consumir productos como la carne, peces o los lácteos siendo las industrias más contaminantes y que más agua utilizan arrasando sin piedad con el medio ambiente, pero claro, háblame de proteger el medio ambiente y ser solidario mientras no tenga que privarme de mi chuletón pese a las alternativas vegetales que hay incluso con los mismos sabores.



Las redes de pesca suponen el 46% de plástico en el mar.

Realmente, ninguna persona que financia a la industria animal es ecologista puesto que es lo más contaminante del mundo, culpable del infierno de millones de animales, de múltiples enfermedades e incluso del hambre en el mundo por alimentar a millones de animales más que humanos por criarlos para este fin, pero nadie le importa un pimiento la muerte de niños en el tercer mundo ya que el mundo está formado por egoístas y la hamburguesa está muy buena (igual de buena su versión vegetal).



En resumen, las personas que integran estos movimientos no son ecologistas y además, están haciendo un daño brutal a la Torreta del Pirata con sus formas desde una supuesta plataforma llamada "salvemos la Torreta del Pirata".