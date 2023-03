Empezamos a preparar nuestra concentración antitaurina frente al Ayuntamiento de Alfafar

Seres vivos condenados a un infierno para la tortura de hombres en su gran mayoría por las calles de los pueblos ensañándose con sus víctimas torturadas mediante fuego y cuerdas entre otras prácticas subvencionadas con el dinero público de la ciudadanía y vulnerando descaradamente los derechos de la infancia según los máximos expertos.



Que el toro sufre yo creo que es algo completamente innecesario de explicar en pleno siglo XXI, pero por si acaso, en la web de AVATMA hay informes de esta asociación que reúne a más de 500 veterinarios.

El 22 de Abril a las 17:30 es más que necesario llenar el ayuntamiento de Alfafar mostrando el sentir de la mayoría de la sociedad.

PLATAFORMA ANTITAURINA DE ALFAFAR

Desde 2019 llevo convocando concentraciones en nombre de la plataforma antitaurina de Alfafar pese a las trabas e incoherencias del ayuntamiento e incluso de la guardia civil que en una de nuestras concentraciones, identificó parando a las madres que iban con sus hijos mientras volvían a casa y diciéndoles que la próxima les iban a denunciar por ir con menores a protestar pacíficamente lo que es una forma de presunta coacción ya que ninguna ley prohíbe la participación de menores en una concentración comunicada a la subdelegación del gobierno, que cumplía las medidas de seguridad mediante las restricciones que había en ese momento y de carácter pacífico.

Ahora bien, el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana impide a los menores presenciar la tortura y ahí nadie hace nada cuando debería ser motivo de sanción administrativa cada vez que hay menores a los que incluso ponen en peligro de muerte como hemos visto durante todo el pasado verano.

El comité de Derechos del niño incluyendo incluso informes de PACMA, lleva desde 2018 instando a nuestro país a alejar a los menores de la violenta tauromaquia por los daños emocionales y en su salud mental que puede tener según un montón de psiquiatras.

En nuestra concentración defendemos cada año los derechos de las niñas y niños que son otra víctima más de la tauromaquia sin ningún género de dudas.

DESENMASCARAMOS A LOS CULPABLES DURANTE LA CONCENTRACIÓN

El hacer esta concentración tan próxima a las elecciones está hecho a propósito puesto que queremos que el pueblo sea consciente de que hay políticos que prefieren despilfarrar el dinero en tortura a solucionar los problemas de las vecinas y vecinos de Alfafar.

Por eso, hablaremos de los partidos que realmente son culpables empezando por la corporación municipal del PP, el PSOE de que se pone de perfil ya que sus únicos intereses son los electorales y por parte de ciudadanos, a pesar de ser un partido de derechas, al menos quiere que la tauromaquia vaya muriendo por su propio peso y quitarle las subvenciones lo que no deja de ser insuficiente, pero más que el PSOE.

Respecto a los partidos políticos del pueblo que dejarían de autorizar la tortura si llegaran a la alcaldía, son Compromís y unidas Podemos según han indicado ambas concejalas de manera pública participando además, cada año en nuestras concentraciones.



Desde PACMA no se presentan en Alfafar, pero igualmente apoyan esta concentración puesto que lo que quieren es acabar con la tortura hacia los animales e indican que principalmente la culpa de tanto sufrimiento e utilización de los animales viene por parte de la Ley de protección Animal sin escuchar a los expertos.

LA TORTURA COMO DIVERSIÓN, LA VERGÜENZA DE UN PUEBLO

¿Qué clase de persona goza viendo a un animal sufrir y escuchando los mugidos de dolor?. PACMA durante el pasado verano se infiltró en los festejos taurinos del propio Alfafar y Museros documentando atroces escenas de maltrato animal que salieron públicamente en la prensa y en el caso del segundo, hasta medios nada animalistas reconocían que estaban impactados de que un animal tan grande llore de miedo tras verse en un vídeo los sollozos del toro mientras era acosado por una multitud de verdugos varones.

Durante el agosto del año pasado, también hicimos nuestra concentración contra la tauromaquia. "Durante el acto alguien lanzaría un huevo a las personas reunidas y un joven, con saña, se cogía los testículos con ambas manos cara al encuentro." Testifica la periodista Ángeles San Miguel mediante un artículo de opinión que nos publicó en el periódico Levante tras estar allí presente en el encuentro.

También tengo que recordar la reclamación que pusimos contra el ayuntamiento que está siendo investigado por el defensor del pueblo valenciano tras no responder las instancias de la plataforma antitaurina de Alfafar a pesar de tener un tiempo estipulado para hacerlo a lo que se suma otra reclamación de Compromís relacionada con la falta de transparencia y respuesta en temas relacionados con la memoria democrática.

MISMOS ANIMALES, MISMOS SENTIMIENTOS



Quizá no podamos salvar a los toros condenados a la violencia taurina, pero mediante nuestra responsabilidad, podemos evitar un sufrimiento mucho peor por ejemplo, a las vacas mal llamadas lecheras que son inseminadas artificialmente por la fuerza una y otra vez, separadas de sus hijos nada más nacer a los que matarán para que no se beban la leche que su madre produce y también matarán a las madres cuando no produzcan tanto después de toda una vida de hacinamiento y manipulación genética.

La industria del huevo matando a los pollitos machos nada más nacer, encerrando a las gallinas en naves industriales entre su propia porquería y toda una vida también miserable con manipulación genética que acaba en el matadero.

Respecto a la industria pesquera, ya profundizamos el otro día en que esos animales mueren por asfixia fuera del agua con una tremenda angustia y suponiendo las redes de pesca el 46% de plástico en el mar.

Toda industria que explota animales es igual de cruel y contaminante existiendo alternativas vegetales que incluso hoy en día nos permiten disfrutar hasta de los mismos sabores. "No hay ningún motivo para seguir usando a los animales y todos para dejar de hacerlos" declara la bióloga Rosa Más en sus constantes informes respecto al sufrimiento animal e impacto medioambiental de toda industria que se lucra mediante la cruel explotación animal.

El veganismo como digo cada vez, es una filosofía ética de vida apta para cualquier etapa como confirma la asociación española de pediatría, la academia Americana de nutrición y dietética o un montón de nutricionistas que no están comprados como se puede leer en Instagram "nutricionistas veganos".

El veganismo no solamente acaba con la crueldad animal que es el principal motivo, también evita a industrias que arrasan con todo, son responsables de la mayoría de enfermedades y del hambre en el mundo por criar a millones de animales más que humanos y tener que alimentarlos con recursos que se pueden destinar directamente a los humanos y ningún niño moriría de hambre en países del tercer mundo ni estaría este como está por el egoísmo humano.

CONCLUIMOS RESPECTO A LA CONCENTRACIÓN ANTITAURINA

A la concentración antitaurina legalmente pueden venir personas de cualquier edad como seguimos haciendo años después de que las autoridades inventaran este despropósito que puse en conocimiento de la subdelegación del gobierno y también en una reclamación en el cuartel de la guardia civil pese a la resistencia de que no querían darme el libro de reclamaciones como fue público en su momento.

Respecto a esta concentración, necesitamos que me escribas al WhatsApp 691093886 puesto que tenemos un grupo y unas pautas internas además, tenemos que pensar cuanto antes una puesta en escena impactante como hemos hecho cada año.

En el último, con pancartas, carteles, pantallas mostrando toda la tortura y una performance de 6 personas tiradas en el suelo mitad con máscaras de toro y mitad con máscaras de vaca junto a una pancarta en el suelo que ponía "NI TOROS EN LAS PLAZAS NI VACAS EN LOS PLATOS" junto a un montón de carteles de cartón denunciando la situación de los animales, la infancia y el dinero público.

Por supuesto a la concentración pueden venir veganos y no veganos, pero tenemos la obligación moral de intentar concienciar de lo fácil que es este cambio ético sin distinción de especies pensando igual en una vaca que en un perro ya que todos sienten y sufren.

Espero tu mensaje en el whatsapp para que acabemos con las fiestas más rancias de nuestro país ya que necesitamos coordinarnos de manera interna aportando ideas, implicándonos cada persona mínimamente en algo e intentando que esta concentración sea un llenazo absoluto en el ayuntamiento de Alfafar al que ya tengo constancia de la adhesión de los partidos políticos Podemos, PACMA y Compromís.

Todas las estadísticas incluso del ministerio de cultura que defiende y protege la tauromaquia, dicen que cada vez genera menos interés en la gente y aún menos en la juventud y por eso constantemente los salvan a costa de dar millones de euros con el dinero público.

Por unas fiestas sin tortura, por un dinero público priorizado, por una infancia educada lejos de la violencia sádica y por un mundo que no distinga entre especies de animales.

Finalizamos este artículo de opinión recordando el whatsapp 691093886 y esperando la implicación de toda la gente que en su mayoría están en contra de esta anacrónica "tradición".