En referencia a la guerra de Ucrania-Rusia, Putin sostiene que combate contra un enemigo global del que dice tener derecho a defenderse, porque amenaza la integridad y existencia de Rusia. El lenguaje apocalíptico le permite identificarse con “la verdad”, frente a un Occidente calificado de elitista, corrupto y amigo del nazismo.

Los ataques lanzados por Putin durante casi dos horas de discurso no sostienen el análisis de un observador imparcial. Hay un hecho objetivo, que Rusia es el agresor y que el derecho de legítima defensa asiste a quien ha visto invadido su territorio. El secretario general de la OTAN lo ha vuelto a recordar tras el Discurso de Putin. Es Rusia, y no Occidente, quien ha optado por una Guerra para la que no existe causa justa.