Gracias por la 'Ley trans' y la del 'Solo sí es sí'

Primer caso en Madrid de un transexual que opta como mujer a las pruebas físicas de la Policía:” Se inscribió como hombre en las pruebas, con su DNI con género masculino. Así realizó este aspirante, el pasado enero, el test psicotécnico de la oposición a Policial local de Torrelodones, en Madrid. Pero ahora, en las pruebas físicas, ha optado como mujer. Ha aportado un poder notarial para defender su cambio de género, amparándose en la nueva Ley de Igualdad de las Personas Transexuales”.

No sé si al decir lo que pienso, alguien me denunciará por incitación al odio, o me llamará machista, retrógrado, fascista o cualquier otro exabrupto. Porque, en este momento, cualquier cosa que se diga respecto de estas leyes estaría en contra de las mujeres… Pero, en fin, ahí voy:”Felicito a Ione Belarra e Irene Montero por impulsar estas leyes. Es más, me estoy planteando pedir el cambio de sexo, como lo hizo el youtuber, Roma Gallardo, para poder presentarme a las pruebas físicas de la policía y de bomberos y entrar en los baños de señoras”. En fin, otra vez reitero mi agradecimiento.