El nuevo libro del Dr. César Noval se convierte en tendencia entre los hombres ‘Tu pene: el libro’, plantea todos los interrogantes que siempre han estado estigmatizados Redacción @DiarioSigloXXI martes, 28 de marzo de 2023, 12:25 h (CET)

El Dr. César Noval se ha radicado como uno de los cirujanos más prestigiosos del país. Ya durante la etapa académica recibió el reconocido Premio Extraordinario de Licenciatura en Medicina, lo cual impulsó su carrera para llevarlo a practicar cirugías por todo el planeta, como en París, Miami, Los Ángeles o Manhattan. Como pionero en cirugía de cambio de sexo y alargamiento y engrosamiento de pene, está considerado como un absoluto referente en lo que respecta a los órganos genitales masculinos. Lo cual ha hecho que su último libro, ‘Tu pene: el libro’, sea un top ventas en las mejores librerías.

Hablar del pene sin tapujos y con rigor profesional

El pene siempre ha estado sujeto a una serie de tabúes colectivos que han impedido que muchos hombres desarrollen en plenitud su vida. El miedo a hablar de temas como la longitud o el grosor provocan a diario un amplio volumen de problemas; motivo por el que es de agradecer que grandes médicos compartan sus conocimientos sobre este campo con rigor profesional.

El cirujano César Noval ha querido dar respuesta a todas esas dudas que muchos hombres han tenido siempre y que no se han atrevido a preguntar. De hecho, gran parte del género masculino se veía obligado a responder dichas incógnitas en blogs online de dudosa transparencia. Es decir, la desinformación estaba a la orden del día en torno al pene.

Con ‘Tu pene: el libro’, César Noval plantea todos los interrogantes que siempre han estado estigmatizados. Desde el tamaño hasta la funcionalidad del pene, ayudando así a los varones a sentirse mejor consigo mismos y hacer que sepan si efectivamente están padeciendo algún tipo de afección. Una obra que ha llegado con fuerza al mercado literario y que cada vez más gente se anima a adquirir.

Dónde puedes encontrar ‘Tu pene: el libro’

El furor que ha generado ‘Tu pene: el libro’ no se ha hecho esperar y los grandes comercios de literatura no dudan en sumar esta obra a su catálogo. En consecuencia, es muy sencillo encontrar la creación del Dr. César Noval: tanto en lo que respecta a las tiendas físicas como La Casa del Libro o El Corte Inglés, como en el ámbito online, pudiendo adquirirlo a través de portales como Amazon.

Asimismo, es importante comentar que la obra está disponible en versión de tapa blanda y en ebook. De hecho, quienes pagan el plan premium de Kindle en Amazon, pueden disfrutar de él de manera gratuita. Por lo que ya no hay excusas como para seguir teniendo dudas acerca del pene: con un solo clic accederás a toda la información que comparte contigo este médico.

Así pues, con más de 250 páginas divididas en 11 capítulos, el Dr. César Noval profundiza en las cuestiones más relevantes. La anatomía del pene, los falsos mitos, la masturbación, el sexo, los problemas habituales, la alimentación… En definitiva, una serie de temas que pasan a analizarse por una de las grandes mentes de la cirugía plástica.

Alcanzar el bienestar físico y mental ya no es una utopía

Todo lo que el Dr. César Noval cuenta en su libro, está fundamentado en la gran experiencia que ha ido adquiriendo con el paso de los años. Como pionero en la cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene, ha logrado que muchos hombres recuperen la autoestima y desarrollen en plenitud su vida. Un servicio no tan habitual en las clínicas de estética que por fin se puede contratar siempre y cuando la situación así lo amerite.

Esta operación provoca que los pacientes alcancen una notable sensación de bienestar no solo en términos físicos, sino también emocionales. Ahora bien, antes de someterse a este tipo de intervenciones es prioritario asesorarse de la mano de los mejores especialistas. Lo cual nos lleva directamente a hablar del papel no solo de la obra del Dr. César Noval, sino de todo el contenido que publica continuamente en sus redes para responder las dudas más frecuentes entre los hombres.

Leemos en: https://elcorreoweb.es/informaciones/el-dr-cesar-noval-arrasa-entre-el-publico-masculino-con-su-nuevo-libro-LA8442841 NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El nuevo libro del Dr. César Noval se convierte en tendencia entre los hombres ‘Tu pene: el libro’, plantea todos los interrogantes que siempre han estado estigmatizados ​Luz Poesía «Escribir es un ejercicio de rescate, aunque no sea más que por la deuda que la ficción tiene contraída con la memoria» Entrevista al escritor y cuentista leonés Pablo Andrés Escapa, tras la publicación de su libro de relatos 'Herencias del invierno. Cuentos de Navidad' ​¡Abajo los corsets! Dos décimas divertidas sobre el cambio de hora Norka Sepúlveda, el cielo no es el mismo El cielo chileno parece al mismo de mi México de niño, pero no lo es; mientras, otra alma más busca su inevitable viaje transformador