El mejor destino de Arte del mundo está en Menorca

Además de ser un destino de descanso y bienestar, Menorca se ha convertido en el destino artístico por excelencia. Y es que, la galería de arte Hauser & Wirth ha reconocido a Mahón, la capital de la isla, como el centro neurálgico del arte y la cultura. Menorca se convierte así en un destino turístico que aúna cultura, arte, gastronomía, descanso y calas de ensueño, lo que le hace ser un destino ideal para cualquier turista.

Si estás pensando en viajar a la isla este verano, te gustará saber que ahora es el momento perfecto para organizar tu viaje a Menorca. Recuerda que uno de los aspectos que más debes tener en cuenta para disfrutar de tu escapada al cien por cien es decidir cómo te vas a mover por la isla.

Desde DoYouSpain te recomendamos alquilar un coche en Menorca y despreocuparte por cómo ir de un lugar a otro, pudiendo descubrir cada rincón de Menorca.

Top 8 planes que hacer en Menorca

Aunque Menorca es una de las islas más pequeñas del Mediterráneo, ofrece gran cantidad de planes que hacer adaptados a los gustos de todo tipo de turista. Menorca te permite disfrutar de unas vacaciones de relax y descanso yendo de playa en playa, pero también te ofrece ambiente en lugares como Ciudadela o el mercadillo de Es Mercadal.

Pasear por el casco antiguo de Ciudadela

Ciudadela es una de las ciudades más importantes de Menorca y también de las más animadas. Allí encontrarás gran cantidad de tiendas en las que comprar las típicas ensaimadas, así como sobrasadas ibéricas o el típico queso de Mahón. Y si buscas comprar ropa o complementos en Menorca, debes saber que allí también encontrarás de todo, pues sus calles están repletas de tiendas con vestidos estilo ibicenco y alpargatas de fabricación artesanal. Ciudadela también es el lugar ideal donde comer platos típicos menorquines.

Disfrutar de sus calas

Otra cosa que no debes perderte en Menorca es disfrutar de sus calas. En Menorca hay 75 playas en las que disfrutar de sus aguas cristalinas, de las cuales 24 están consideradas vírgenes. Para acceder hasta todas ellas lo mejor es alquilar un coche que te permita llegar a las calas sin tener que depender de los horarios del transporte público para así poder disfrutar de cuantas más mejor.



Ver el atardecer en el Pont d’en Gil

Otro plan que te permitirá empaparte del encanto de la isla es ver el atardecer en el Pont d’en Gil. Este es uno de los lugares más típicos en los que ver el atardecer en Menorca. Y no es para menos, pues el espectáculo visual que se puede disfrutar desde allí es una auténtica maravilla. Si alquilas un coche en Menorca te resultará muy sencillo llegar en coche hasta este lugar, pues solamente está situado a unos 11 minutos en coche de Ciudadela.

Descubrir Binibeca y Fornells

Uno de los pueblos que ver en Menorca es Binibeca, un pueblo blanco de pescadores que desprende un encanto especial. No es solamente uno de los pueblos más bonitos de Menorca, sino también de España, por lo que no es de extrañar que sea uno de los lugares más turísticos de Menorca. Fornells también es un pueblo muy bonito, así que también te recomendamos visitarlo con tu coche de alquiler.

Hacer Kayak por alguna de sus calas

Alguna de las mejores rutas de kayak por Menorca es la de Cala en Porter, que pasa por Cales Coves. Esta excursión es un plan diferente que te permite seguir en contacto con el agua al mismo tiempo que descubres cuevas secretas y calas de muy difícil acceso. También podrás practicar snorkel en algunas de sus cuevas, así que no te lo pierdas.

Hacer senderismo por el Camí de Cavalls

El famoso Camí de Cavalls es, como su propio nombre indica, un camino que recorre la isla de norte a sur. La longitud de este es de 185 km y está distribuido en 20 tramos, los cuales se pueden disfrutar por etapas, haciendo pequeñas rutas en bici o a pie que te permiten explorar la isla al cien por cien. Se construyó 700 años atrás y a día de hoy se emplea para dar acceso a calas y playas vírgenes, como Cala Mitjana y Cala Macarella.

Recorrer sus siete faros



Sin duda, uno de los mejores planes que hacer en Menorca es hacer una ruta en coche por sus siete faros. Cuatro de ellos se encuentran en el norte y los tres restantes en el sur. En Ciudadela, en el extremo oeste de la isla, están situados el Faro de Punta Nati, el Faro Cap d’Artrutx en Ciudadela y el Faro Sa Farola. El Faro de Cavalleria en Es Mercadal, el de Favaritx en Maón, el Faro Punta Sant Carles en Es Castell y el Faro Illa de L’Aire en Sant Lluís.

Mercado de Es Mercadal

Un mercadillo que se organiza todos los jueves tanto en invierno como en verano, en la Plaça Sant Pere Camps, donde ofrecen productos artesanales y agroalimentarios. En invierno el horario es de 10 a 13 del mediodía y en verano es desde las siete de la tarde hasta las once de la noche, así que puedes ir a la playa y luego escaparte a disfrutar del mercadillo.

Alquilar un coche en Menorca con DoYouSpain

Alquilar un coche en Menorca es una gran opción independientemente del tipo de viaje que tengas pensado hacer. Contar con un coche de alquiler es ideal, sobre todo, si viajas con niños. Y es que, recuerda que aunque moverse en transporte público es una opción, este no puede acceder a todos los rincones de la isla. Además, si cuentas con tu propio coche de alquiler,elegirás tus propios horarios.

Recuerda que a la hora de alquilar un coche en Menorca tendrás la posibilidad de alquilar un coche en Menorca Aeropuerto, así como en el Puerto de Mahón o en el de Ciudadela. También encontrarás puntos de recogida de coches de alquiler en Cala Galdana, en Playas de Fornells y en muchos puntos más.

