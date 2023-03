Embajador Marc Ostfield: “La corrupción daña el potencial del Paraguay” Estados Unidos apoya al pueblo del Paraguay en el fortalecimiento de la democracia Peter Tase sábado, 25 de marzo de 2023, 12:07 h (CET) El 23 de marzo de 2023, el Embajador Marc Ostfield, en representación de los Estados Unidos de América, anunció las designaciones del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil del Paraguay, Edgar Melgarejo, el actual miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Vicente Ferreira, por su participación en actos significativamente corruptos, bajo Sección 7031(c) de la Ley anual del Departamento de Estado en referencia a las Asignaciones con relacionamiento a Operaciones Extranjeras.

Estas designaciones hacen que Melgarejo, Bogarin y Ferreira y sus familiares inmediatos no sean permitidos para ingresar a los Estados Unidos.

Las acciones de los Estados Unidos hoy reafirman que hay consecuencias graves para aquellos que impiden el progreso en el fortalecimiento de la democracia a través de actividades corruptas, extorsión y otras acciones delictivas; mientras ocupando altos cargos en la función pública.

Para el Embajador de los Estados Unidos en Asunción, Don Marc Ostfield: [Washington] “sigue apoyando a los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos del Paraguay que están comprometidos con generar esperanza y oportunidad para un futuro mejor para su país.” [1]

Los Estados Unidos apoya al pueblo del Paraguay en el fortalecimiento de la democracia y defender el estado de derecho. En la nota de prensa emitida por la Embajada de Estados Unidos, se destaca: “Washington continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio personal.”

El abogado Jorge Bogarín, el recientemente declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos, tuvo un increíble crecimiento patrimonial, de acuerdo con sus declaraciones juradas. En el 2019, de tener un patrimonio neto de G. 812.320.000 (USD 100 mil), pasó a acumular G. 2.298.563.123 en el 2023 (más de USD 300 mil).

Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ingresó a la lista de los declarados “significativamente corruptos” por los Estados Unidos, donde figuran nombres de influyentes políticos paraguayos, entre ellos Horacio Cartes, ex presidente de la República, actual presidente de la ANR; Hugo Adalberto Velázquez Moreno, actual vicepresidente del Paraguay (con fuertes vínculos financieros con grupos terroristas del medio oriente juntos con su hermano, el almirante Carlos Velázquez, quien se desempeñaba como comandante de la Armada Nacional, por más de cuatro años).

De esta manera, Bogarín, Melgarejo y Ferreira tendrán prohibido ingresar al país norteamericano de por vida, así como también sus familiares directos.

En el documento se detalla que los familiares del ex titular de la DINAC alcanzados por las sanciones son su pareja, Michelle Halley Blanco; su hijastra Paola Michelle Páez Halley y su hijo menor de edad; por parte de Jorge Bogarín, su cónyuge Leticia González Orrego, y sus hijos menores de edad; mientras que por Ferreira alcanza a un hijo menor de edad que él tiene.

Según lo notado por el Embajador Marc Ostfield en conferencia de prensa; Melgarejo fue declarado como corrupto debido a que "malversó fondos" del Estado para beneficio personal durante su gestión, recordando el caso de la compra de tapabocas de oro de la DINAC durante la pandemia del Covid-19.

Mientras que Jorge Bogarín y Vicente Ferreira interfirieron en procesos judiciales, afectando la "independencia e imparcialidad" del Poder Judicial.

“Las designaciones significan que los mencionados y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Es una acción unilateral de EE. UU. para proteger las fronteras y los sistemas financieros al mantener a los funcionarios corruptos y las ganancias ilícitas fuera del país”, sostuvo el representante de la Administración Biden - Harris. [2]

El embajador Marc Ostfield recordó que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, se refiere a la corrupción como un “cáncer que carcome el interior del cuerpo” y que aquellos que abusan del poder para beneficio privado, roban la riqueza, la dignidad y el bienestar de la gente. [3]

“EE. UU. seguirá denunciando a aquellos que abusan, sin importar su afiliación política, riqueza o conexiones personales”, reiteró el embajador. La corrupción daña "el potencial del Paraguay".

