¿Desvaría el ‘Homo sapiens’?

Homo sapiens: “hombre sabio”, en latín; en la sociedad actual, persona, ser humano o, sencillamente, hombre, como ser racional. Grave problema para las modernas “homínidaes feministas” cuando se enfrentan a la realidad científica, como la Paleontología que estudia los fósiles con el fin de conocer las antiguas formas de vida, su anatomía, su fisiología...

El ser racional con distinción de géneros, comúnmente conocido como “hombre” no es antifeminista, es el Homo sapiens... Lo contrario no sabemos cómo lo llamará el feminismo hominidaes.

Siglo XXI, el niño no es.... (me tiembla la mano); la niña es... (más temblores); el padre... tengo que sentarme a pensar (me duele la cabeza); soy opositor “trans”... (reunión del Consejo de Estado); soy un alumno o alumna con dificultades para el estudio, necesito “apoyo”... (esperen tengo que ir primero al Registro Civil, no sé que soy).

Pero..., la naturaleza es inmutable, se rige por principios que se equilibran entre sí... La Civilización, igualmente, se rige por principios derivados de la naturaleza de la que procede, por tanto, equilibrados y naturales. La vida, por ejemplo, no es un don inventado por... sino es la esencia humana la que lleva en sí misma la gestación como medio de su propio desarrollo. El mundo creció demográficamente porque la realidad de la muerte no debía desequilibrar el crecimiento social.

En la familia, en todas sus formas históricas, prevaleció el sentido común la PROCREACIÓN. El nacido era el regalo esperado para la tribu y la embarazada era la mimada por todo el entorno tribal. Sólo la degeneración del HOMO SAPIENS hace que la estirpe humana vaya decayendo por la multitud de desviaciones antinaturales y sociales, como sucedió en los grandes imperios que nos han precedido.

Siglo XXI, la sociedad se diluye y, como defiende el agnosticismo religioso o moral, las nuevas tendencias son la antítesis de la propia ley natural, justificándose en un falso sentido del concepto libertad, que no es de ruptura social de la conciencia individual sino respeto de los natural por el individuo social.

Siglo XXI, “Corte de Garantías sociales” en un Estado.

Se busca... Desaparecida con fecha... El “Bullying” social abrió la brecha del desvarío... La igualdad predicada por feminismos ultras y avasalladores, junto con la inconsistencia de alianzas para el bien de cada cual, menos el social, ha dejado abierta la puerta del desfiladero.

Hoy la ignorancia, los pobres y el pueblo llano son las perfectas herramientas utilizadas para agujerar los principios naturales que crearon el Homo sapiens.