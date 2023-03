La discapacidad Agustín Sancho cubero, Zaragoza Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 23 de marzo de 2023, 08:38 h (CET) La discapacidad es una condición que puede presentarse en cualquier momento de la vida, ya sea desde el nacimiento o como resultado de una lesión o enfermedad. Aunque muchas personas con discapacidad logran vivir vidas plenas y satisfactorias, la discapacidad puede tener muchos perjuicios y desafíos para las personas que la experimentan.

Uno de los principales perjuicios de la discapacidad es la limitación física que puede imponer. Las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras arquitectónicas y sociales que limitan su capacidad para moverse y participar plenamente en la sociedad. Por ejemplo, los edificios públicos y los medios de transporte sobre todo en la medio Rural no están diseñados para acomodar a personas con discapacidad, lo que puede hacer que sea difícil para ellas acceder a ciertos lugares o servicios.

Además, la discapacidad puede limitar la capacidad de una persona para trabajar y ganar dinero. Las personas con discapacidad a menudo enfrentan discriminación en el lugar de trabajo y pueden tener dificultades para encontrar un trabajo adecuado a sus habilidades y capacidades. Esto puede llevar a problemas financieros y limitaciones en la capacidad de una persona para vivir de manera digna.

La discapacidad también puede tener efectos negativos en la salud mental de una persona. Las personas con discapacidad a menudo enfrentan estigma y discriminación, lo que puede llevar a sentimientos de aislamiento, ansiedad y depresión. Además, la discapacidad puede hacer que sea difícil para las personas participar en actividades sociales y recreativas, lo que puede afectar su bienestar emocional.

Otro perjuicio de la discapacidad es la falta de acceso a servicios y apoyo adecuados. Las personas con discapacidad a menudo necesitan servicios como atención médica especializada, terapia física y ocupacional, y equipo especializado para ayudarles a vivir de manera más o menos normal . Sin embargo, estos servicios pueden ser costosos y no siempre están disponibles en todas las comunidades.

En resumen, la discapacidad puede tener muchos perjuicios para las personas que la experimentan. Desde limitaciones físicas y financieras hasta barreras sociales y emocionales, la discapacidad puede afectar negativamente la calidad de vida de una persona. Es importante que la sociedad trabaje para eliminar estas barreras y brindar el apoyo adecuado a las personas con discapacidad para que puedan vivir vidas plenas y dignas.

