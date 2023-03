La caída del Imperio romano Venancio Rodríguez Sanz​, Zaragoza Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 23 de marzo de 2023, 08:24 h (CET) Palabras de Juan Ramón Rallo que yo comparto:” La líder de la izquierda de Madrid, Mónica García, insta al número dos de Ayuso a dimitir por hacer algo que ella misma estaba haciendo. ¿Acaso ha dimitido Mónica García? No. Lo cual demuestra que los políticos son unos bichos completamente inmorales.

Enrique Osorio, el número dos de Ayuso, una persona que percibe un sueldo de la política superior a los 100.000 euros anuales, que tiene un patrimonio reconocido de más de un millón de euros, se estaba beneficiando de una ayuda anual que proporciona del Gobierno de España para ayudar a las familias vulnerables y numerosas en el precio de la factura eléctrica.

Y es que, a pesar de que es verdad que ese bono térmico se percibe de manera automática, para recibir el bono social eléctrico sí hace falta solicitarlo. Es decir: que recibes el bono social térmico porque previamente has solicitado el bono social eléctrico. Lo cual demuestra que Mónica García miente cuando dice que no lo sabía”. Lo cual demuestra que Mónica García es tan inmoral e hipócrita como Echenique cuando criticaba a quienes no pagaban los seguros sociales de los trabajadores. Cuando éste critica a Juan Roig. Cuando Tito Berni aleccionaba al PP sobre corrupción. En fin ¿queda algo en lo que se pueda creer? ¿Queda algo por atropellar? ¿Estamos asistiendo a la reproducción de la caída del Imperio romano?

