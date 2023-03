Felicidad gratis de la mano de Samplia Comunicae miércoles, 22 de marzo de 2023, 16:11 h (CET) El 20 de marzo se celebra anualmente el Día Mundial de la Felicidad, un momento para reflexionar sobre las pequeñas cosas gratuitas de la vida que pueden traer felicidad: la luz del sol en un día primaveral, un abrazo amistoso, un paseo por el campo, la sonrisa de un extraño o una taza de café en la mañana, y también, las muestras gratuitas de productos apreciados La Real Academia Española define una de las acepciones de la palabra felicidad como "persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz". Una empresa española busca constantemente fórmulas creativas que generen situaciones y experiencias para aumentar la felicidad en la vida cotidiana de las personas.

Se trata de Samplia, una marca destacada en el ámbito del marketing promocional, especializada en distribución inteligente y considerada por muchos como la "marca de las marcas".

Samplia se esfuerza por proporcionar felicidad de manera particular y gratuita a través de sus acciones promocionales. Entre sus iniciativas se incluyen llenar de globos la Gran Vía, ofrecer palomitas y cócteles en Callao, patatas fritas con kétchup Heinz Zero en La Vaguada o entregar dos unidades del nuevo postre de chocolate Danone en Carrefour, todo ello de forma gratuita y sorprendente.

Robert Bonada, CEO y fundador de Samplia, sostiene que "la felicidad es contagiosa y no hay mejor manera de multiplicarla que ofreciendo algo que no solo alegre el día de las personas, sino que también les permita probar nuevos productos y opinar sobre ellos. De esta manera, se crea una conexión más profunda y emocional entre las marcas y sus consumidores". Gracias a su visión estratégica de negocio y su excepcional equipo humano, Bonada se ha convertido en un referente en el sector.

El Día Mundial de la Felicidad es una oportunidad para valorar las cosas gratuitas que pueden alegrar la vida de las personas y para invitar a quienes aún no forman parte de la comunidad de "samplers" a unirse y experimentar un poco más de felicidad.

"Feliz Día Mundial de la Felicidad"

Samplia es una empresa líder en el campo del marketing promocional con expertise en la distribución inteligente de muestras a través de su app Samplia, que ya cuenta con una comunidad de más de 1.7 millones de consumidores dispuestos a probar, evaluar y opinar sobre los productos de sus clientes. Gracias a su innovadora plataforma y su amplia base de usuarios, se ha posicionado como la empresa número uno en el sector de Sampling Inteligente.

La empresa española tiene presencia en varios países de Europa y América. Entre los servicios que ofrece a las marcas se incluyen las Máquinas Samplia (que fueron las primeras máquinas de sampling del mundo), los exclusivos locales Samplia Experience para crear pop-up stores en ubicaciones premium y Experiencias de Marca 360, las cabeceras de góndola SampliaGO! en líneas de caja de los mejores Carrefour, Micro y Macroeventos, Sampling especializado en retailers o Roadshows.

El objetivo de todas las campañas de Samplia siempre es realizar samplings medidos y digitalizados, conseguir más de 12 millones de impactos visuales al mes, obtener feedback del 85% de los probadores y presentarlos en estudios de mercado cuantitativos y aumentar significativamente las ventas y la recompra de los productos promocionados. "Descubre más sobre Samplia Media en www.samplia.com".

