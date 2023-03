Toyota España pone en marcha de nuevo ‘Proace Solidaria’ y recauda más de 1.250 raciones de comida para los más necesitados Comunicae martes, 21 de marzo de 2023, 16:18 h (CET) Toyota España se une un año más a la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL). En total, los empleados de Toyota España donan el equivalente a 1.271 raciones de comida; Toyota España donará además 3.000€ destinados a alimentar a los más necesitados. Toyota España ha vuelto a poner en marcha esta iniciativa con el objetivo de contribuir positivamente a la sociedad y concienciar sobre la importancia de ayudar a las personas que atraviesan una difícil situación Toyota España ha puesto en marcha, un año más, la acción ‘Proace Solidaria’, que consiste en llenar la zona de carga de una Toyota Proace con alimentos donados por los trabajadores de la compañía. La operación es fruto de la unión de Toyota España con la Federación Española del Banco de Alimentos (FESBAL), una ONG que nace en 1996 con el objetivo de recaudar alimentos para los más necesitados.

La acción ‘Proace Solidaria’ se llevó a cabo en las oficinas de Toyota España en Alcobendas (Madrid) desde finales de febrero hasta la primera semana de marzo, coincidiendo con un periodo en el que los Bancos de Alimentos tienen especial necesidad de donaciones.

Durante una semana, una unidad de la Toyota Proace estuvo expuesta en el showroom de la sede de Toyota en España para que los trabajadores de la compañía pudieran depositar en su interior alimentos no perecederos. En total, se recaudaron 451 kilos de alimentos, los cuales permitirán cubrir 1.271 raciones de comida para los más necesitados.

Esta suma será repartida entre diferentes bancos de alimentos por FESBAL, ONG que opera en 54 puntos de la geografía española. Adicionalmente, Toyota España realizará una donación de 3.000€ destinados igualmente a donar alimentos a aquellos que más lo necesitan.

La acción, la cual se ha llevado a cabo en años anteriores, se engloba dentro de la estrategia de ESG (Environment, Social, Governance) de Toyota España, donde el objetivo es fortalecer la integración de los aspectos no solo medioambientales, si no también sociales y de buen gobierno.

Contribución a la sociedad

Mediante iniciativas como ‘Proace Solidaria’, Toyota pretende contribuir a mejorar la sociedad, potenciando su crecimiento y haciéndola más inclusiva. Además, tales acciones ayudan a concienciar a empleados y clientes de la marca sobre la importancia de ayudar a las personas que atraviesan una situación complicada y se ven obligados a recurrir a los bancos de alimentos en su día a día.

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) es una ONG que agrupa a los 54 Bancos de Alimentos repartidos por toda la geografía española. Su misión principal es contribuir a que las personas más necesitadas tengan acceso gratuito a los alimentos. Actualmente, su ayuda llega a más 1,5 millones de personas.

