Laura Escanes vuelve a hacer match con Viceroy

La modelo, presentadora e influencer renueva su colaboración con la marca de relojería para lanzar una nueva línea de joyas exclusiva Tras el éxito de su anterior colección, Laura vuelve a firmar con Viceroy con el objetivo de crear una propuesta única y enérgica, que refleje las últimas tendencias en joyería.

Laura Escanes está profesionalmente en el mejor momento de su carrera. Arrancó el año anunciando la renovación por una segunda temporada de La Travessa, el programa que conduce en 3CAT. Además, sigue triunfando con Entre el cielo y las nubes, uno de los podcasts estrella de Podimo. Todo ello la convierte en una de las personalidades más influyente del panorama, hecho que no ha pasado desapercibido para la revista Forbes, que la incluye en la lista de las mejores creadoras de contenido de 2023.

La nueva colección de Viceroy a la que vuelve a prestar su imagen, se caracteriza por diseños atrevidos y potentes, que cautivan con su singularidad y deslumbran con su energía. Desde collares hasta pulseras que se podrán personalizar con los charms. Las versiones en color oro y plata son las protagonistas de una colección que apunta a ser el MUST de esta temporada.

Empezamos por sus tres pulseras, hechas de acero, que son el claro ejemplo de cómo estar a la moda en este momento. Además, la combinación del color oro con el de la plata es sinónimo de éxito en cualquier conjunto de joyería. Sin olvidar los charms para poder personalizarlo.

En cuanto a las tres versiones de collares, se pueden utilizar tanto individualmente como jugando entre ellos para darle potencia y elevar cualquier look.

"Descubre un conjunto de joyas irresistiblemente atractivas, una apuesta ganadora. Unos complementos poderosos. Lo más de lo más".

Se puede ver esta nueva colección en viceroy.es