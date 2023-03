MundoCrypto lanza un nuevo máster especializado en Inteligencia Artificial Comunicae martes, 21 de marzo de 2023, 10:02 h (CET) La nueva formación tendrá una duración aproximada de 60 horas y será 100% online, permitiendo al alumno aprender todo lo necesario sobre Inteligencia Artificial al ritmo que desee, gracias a la plataforma Learn to Earn Mundo Crypto, el ecosistema referente en el sector cripto hispanohablante, lanza hoy su nuevomáster sobre Inteligencia Artificial, dentro de la plataforma educativa Learn to Earn que lleva operativa desde el pasado mes de enero y desde la que se seguirá reforzando la comunidad hispano hablante de MundoCrypto.

Mediante este nuevo máster los alumnos tendrán la oportunidad de aprender todo lo necesario sobre Inteligencia Artificial, desde los fundamentos básicos y habilidades de programación hasta las aplicaciones más avanzadas.A lo largo de la formación también se enseñará a los alumnos los conocimientos matemáticos y estadísticos necesarios para comprender el funcionamiento del machine learning, así como técnicas de procesamiento del lenguaje natural y técnicas de visión por ordenador.

El profesorado está formado por Pablo Sánchez, Diego Baptista e Ignacio Peis; expertos en sus respectivos campos con una amplia experiencia en todos los aspectos de la Inteligencia Artificial. Todos ellos son doctores en campos relacionados y han trabajado en proyectos y aplicaciones de Inteligencia Artificial.

Guiados por tres doctores en la materia, los alumnos de este curso podrán profundizar en la adquisición, preparación y visualización de datos y explorar las aplicaciones más avanzadas en Inteligencia Artificial, como el aprendizaje profundo, el aprendizaje por transferencia, las herramientas de Inteligencia Artificial y los casos de uso en el mundo real. En resumen, este máster proporcionará los conocimientos y habilidades necesarios para explorar el potencial de la Inteligencia Artificial.

Para asegurarse de que los estudiantes dominan los conceptos y las técnicas que se enseñan se realizarán dos exámenes finales, a través de los cuales se podrá obtener el coste íntegro del curso en Tokens de Mundo Crypto, gracias al nuevo modelo de aprendizaje Learn to Earn.

Este máster tendrá una duración aproximada de 60 horas y será 100% online, permitiendo al alumno progresar al ritmo que desee. Por el momento solo estará disponible en español, pero se encuentra en proceso la traducción del contenido a más de 10 idiomas. Asimismo, al finalizar el máster, los alumnos obtendrán un certificado NFT que demostrará su competencia y conocimientos en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

De manera adicional, el alumnado de este máster de Inteligencia Artificial podrá acceder a un portal de empleo, mediante el cual tendrán la oportunidad de pertenecer a uno de los sectores con mayor demanda laboral en la actualidad. MundoCrypto colabora estrechamente con empresas del sector para ayudar a sus alumnos a encontrar empleo una vez hayan finalizado la formación. Asimismo, la exclusiva comunidad de MundoCrypto también les permitirá conectar con otros profesionales y empresas del sector.

