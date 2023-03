​La política del metaverso

Lo normal en un discurso subjetivo es que se equivoque “ensoñación con realidad.” La naturaleza nos ha dado personajes con estructuras mentales cercanas al “metaverso”, que enlaza la realidad física con la virtualidad, de tal forma que, dependiendo del momento y del espacio, su propia “realidad” es transformada en el idilio de los sueños.

En el mundo de los poderes fácticos, políticos o empresariales, cuando el “EGO” se lanza al vacío tridimensional del “METAVERSO”, su realidad ficticia forzará otra realidad social, no precisamente más justa y progresista, sino una sociedad “METAVERSIANA”, que superada la ensoñación producirá descalabro mental y, en muchos casos, defenestración social suicida.

En este momento, como siempre, cualquier iniciativa, proyecto o inauguración alienta a los políticos de turno a decir, a los cuatro vientos, que somos los mejores, que vamos por delante de Europa, que nuestro futuro está claro...

“La ensoñación política”... llena los mítines , convirtiendo las plazas en universos idílicos pero jamás palpables... “la realidad física”, sin embargo, abre comedores sociales, aumenta las colas de paro y no se cansa de pedir subvenciones para llegar a fin de mes...

Cuando, por fin, personas con talante de Estado, con las manos convergentes, tendidas a todos, se acercaron al AGORA SOCIAL, se encontraron con la REALIDAD de siempre, a los del paro, a los subvencionados, a los jubilados de pensión para quince días, a los solicitantes de “cita previa” para dentro de dos meses, a los buscadores de “gangas”, a los de las colas del hambre, a los comedores sociales, a los ancianos sin atención, a los emigrantes engañados y reutilizados, a los defensores del derecho a la vida, a los que quieren morir con cuidados paliativos, a las familias con los derechos y deberes sobre sus hijos, a los defensores de la libertad sin ataques de los poderes políticos y mediáticos, a los hipócritas arregladores de calles, parques y fachadas poco días antes de que hayan elecciones, a los custodiados por el gobierno sobre el papel y abandonados en las calles diariamente, a las personas y familias degradadas por la violencia sexual y olvidadas por las leyes de género... así es la calle, sucia y vacía de ilusión, simplemente porque otros, los gobernantes, viven en su METAVERSO “progresista”.

El METAVERSO fracasó; en su notas de aplicación faltaba aquella que decía: “sólo utilizable en mítines o conferencias de grupo; fuera de eso no podemos asegurar su funcionamiento”.

Las contradicciones de los políticos METAVERSIANOS son abundantes y esclarecedoras de la manipulación de la REALIDAD: Pedro Sánchez con motivo del “Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura”.

Pedro Sánchez asegura que hoy "honramos muchas vidas anónimas sepultadas bajo una losa de indiferencia imperdonable" y llama a "edificar sobre su recuerdo una memoria democrática compartida" ¡Ojo, al piojo!... pensar cómo ha sido, sin embargo, la realidad. Abandono de las víctimas en muchos sentidos y con una memoria democrática partidista. Pedro Sánchez en sus comparecencias actuales, esgrime el lema de “DEFIENDE LO QUE PIENSAS”.

¡Ojo, al piojo!... pero ¿qué persona “NORMAL” puede no aceptar los eslóganes que se dicen reiteradamente en sus conferencias, ante sus seguidores, NINGUNO?

Pero la realidad es que ÉL, metaversíano, no cumple esos eslóganes y principios: “... No pactaré con independentistas... No pactaré con Bildu y herederos de ETA... No permitiré una memoria histórica partidista... No pactaré con...”

TODO FALSO... NADA SE LLEVÓ A CABO... NADA SE CUMPLIÓ...

Todo ello se realizaba en un MUNDO METAVERSIANO sugerente, estrambótico. Como conclusión, diría que es mejor lo que siempre se ha dicho en España y en español: “Más vale pájaro en mano que ciento volando”... “¡hasta luego, Lucas! ¡No sigas mintiendo!”.

Este mundo político del METAVERSO quien mejor lo describe es la película ganadora de los Oscar 2023. Citamos al periódico EL PAÍS. ‘Todo a la vez en todas partes’: ¿esta cosa es el presente del cine? “Los Oscar deciden que lo mejor de su oferta es esta lamentable película, un disparate inentendible, bobamente imaginativo, pesado de ver y de escuchar...”

Señores políticos y consejeros, ¡¡Ojo al dato!!; ese mundo es el que estáis ofreciendo a una sociedad adormilada.