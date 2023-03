​Súmate a la protesta frente al Oceanográfico, una cárcel de inocentes No hay ningún motivo para seguir abusando de los animales y todos para dejar de hacerlo Diego Nevado Martínez martes, 21 de marzo de 2023, 09:55 h (CET)

El colectivo antiespecista Denia Animal Save con el apoyo de otros colectivos, ha convocado una concentración a las puertas del Oceanográfico el próximo 26 de Marzo a las 12:00 con el objetivo de mostrar su repulsa al cautiverio animal, por el cese de la industria pesquera y una educación a la infancia alejada del especismo que simboliza la discriminación por especie.



El equipo de personas voluntarias de PACMA, acudiremos allí para apoyar las reivindicaciones puesto que los acuarios son tremendamente crueles y la soledad, angustia y sufrimiento animal es una realidad innegable como vamos a demostrar durante este artículo siendo confirmado incluso por una bióloga.

En un comunicado explican: «Los acuarios son empresas que se benefician económicamente utilizando a los animales como una fuente de entretenimiento. Mantienen a estos animales para beneficiarse económicamente con su esclavitud, pero para nada contemplan los deseos o libertades de estas criaturas, seres vivos a los que privamos de sus derechos para poder admirar durante unos minutos, mientras ellos pasan encerrados toda una vida y con duros entrenamientos para espectáculos.»

EXTRABAJADORES DEL OCEANOGRÁFICO

Un extrabajador del oceanográfico aguantó en el lugar unas semanas gracias a su empatía y quiso hacer llegar a las personas activistas su testimonio: "Tenía terminantemente prohibido hacer fotos o contestar a las preguntas que me hacía el público, me sentía triste durante los duros entrenamientos en los que veíamos peleas entre los animales por juntar dos individuos incompatibles e incluso eran medicados mediante valium para ser convertidos en payasos de feria", explica.

Dichas protestas frente al Oceanográfico fueron convocadas anteriormente por el colectivo Maresma Antiespecista o València Animal Save que pertenece al mismo colectivo internacional y se han adherido al acto organizado por las compañeras de Denia.



Visitando la web de igualdad Animal hace años, explica que 2 extrabajadores cuentan que un delfín habría muerto tras comer pintura desprendida de las paredes de la piscina y una morsa por la indigesta habitual de piedras, debido al estrés que le provocaba la ausencia de luz solar.

En dicho artículo y muchos otros, los antiguos empleados explican que acabaron denunciando a la organización sos delfines por dejadez en el cuidado de los animales, golpes recibidos durante los entrenamientos y constantes negligencias que se cometen en esta cárcel animal con total impunidad y complicidad política, pero para qué nos vamos a sorprender si esto es lo que pasa en los acuarios de todo el mundo. Todo esto se recoge con más detalle en esta web: https://igualdadanimal.org/noticia/2013/02/21/dos-extrabajadores-de-loceanografic-denuncian-maltrato-los-animales/ .

MENTIRAS POLÍTICAS UNA VEZ MÁS

En su programa de las elecciones a las Cortes de 2015, el grupo político compromís incluía esto: "Replantearemos la situación de los animales en cautividad en instalaciones públicas de nuestro país. A los animales que se encuentran al zoológicos y delfinarios se les está privando de su entorno natural y de desarrollar las actividades para las cuales han nacido: correr, volar y nadar en espacios abiertos.”

Una vez se llega al poder, ya parece que da igual todo y las promesas electorales no se cumplen y recordamos que también han sido excluidos de la Ley de "protección" Animal.

DENUNCIAN EL ADOCTRINAMIENTO A LA INFANCIA

Tal y como explican, las niñas y niños participan de esta actividad por su empatía con los animales y sin ser conscientes de la situación angustiosa que sufren dentro de estas cárceles cuyos condenados son inocentes.

Todos ellos son conscientes de su cautiverio, aunque muchos de ellos no conocieron la libertad y por ello, explican que la infancia no debería ser partícipe de una actividad que les ilusiona precisamente por su empatía hacia los animales y realmente, los acuarios son empresas que se benefician económicamente del cautiverio y explotación organizándose incluso excursiones de colegios a estos lugares que como dice el colectivo convocante, enseña a nuestra infancia un nulo respeto por los animales y nuestro medio ambiente siendo confirmado por la bióloga Rosa Más que en representación de Feumve, nos explica con todo detalle las mentiras del Oceanográfico como la protección de tortugas confirmando lo cruel que es esto para las víctimas y todo el impacto medioambiental que conlleva entre otras cosas porque el 46% de plástico en el mar proviene de las redes de pesca.

El Oceanográfico hace falsas campañas de recuperación de especies y realmente, lo único que intentan es lavar su imagen puesto que la mayoría de productos que venden en el restaurante son procedentes de los animales marinos.

¿Qué tipo de compromiso social es sacar o criar animales lejos de su hábitat para no conocer la libertad?, ¿Qué tipo de conservación es contribuir a una alimentación que acaba con el mismo hábitat que dicen proteger? Se preguntan desde Denia Animal Save.

Los animales marinos en su hábitat nadan largas distancias y por eso, la crueldad de estar confinados de por vida y también este espantoso lugar tiene aves encerradas dando vueltas como se puede comprobar desde la misma calle.

EL DINERO PÚBLICO COMO SIEMPRE "PRIORIZADO"

También recordemos que en el caso de que el Oceanográfico no venda suficientes entradas, también reciben grandes cantidades de dinero público. Por todo ello, piden a la ciudadanía que se sume el próximo 26 de Marzo a las 12:00 a las puertas del Oceanográfico en rechazo a la crueldad que los acuarios ejercen contra los animales criados en una jaula de cristal para el entretenimiento del humano o con duros entrenamientos para espectáculos y concluyen explicando que la infancia debería ser educada en valores para crear un futuro sin esclavitud animal y proteger de verdad del medio ambiente.

Realmente, una cuarentena de por vida como si nos encerraran a nosotros los años que duremos en una habitación con la angustia y soledad que supone también a estos seres con capacidad de sentir y que el ser humano desde su supuesta superioridad y egoísmo, domina a su antojo.

"Existen hoy en día más alternativas vegetales que nunca para aplicar el veganismo que no es nada privativo y evita una crueldad inmensa hacia millones de animales y subsidiariamente, estamos beneficiando al medio ambiente, evitando el hambre en el mundo y problemas de salud" concluyen. Para conocer las actividades de este colectivo, puede hacerse mediante las redes sociales "Denia Animal Save".



Un día antes, València Animal Save también organiza una performance contra la pesca cuyo artículo de opinión se publicará estos días y el cartel os dejo por el artículo por si queréis sumaros contactando con el colectivo internacional en redes sociales "València Animal Save".

Después de leer mi artículo que redacto voluntariamente en mi tiempo libre para informar a la sociedad, espero que sientas compasión y jamás visites un lugar como el Oceanográfico y por otra parte, cumplas con tu obligación moral de no ser especista e incluir a todos los animales por igual dejándolos fuera de la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentación puesto que hay alternativas más que de sobra al infierno animal.

