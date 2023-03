New Softali mejora la experiencia del cliente con su servicio de mantenimiento y soporte de productos Sage Comunicae domingo, 19 de marzo de 2023, 17:03 h (CET) New Softali proveedor líder de software de gestión empresarial, anuncia hoy su innovador lanzamiento de su servicio de mantenimiento Dual, este servicio combina una solución de mantenimiento preventivo con una de mantenimiento correctivo, garantizando una mayor reducción significativa de costos y tiempos de inactividad. Con el servicio de mantenimiento Dual de New Softali, los clientes pueden confiar en que sus soluciones de gestión empresarial están en las mejores manos Las soluciones de software empresarial son una parte esencial de cualquier empresa moderna. Desde la gestión de finanzas y contabilidad hasta la administración de recursos humanos y la planificación de inventario, las soluciones de software empresarial se encargan de asegurar que todo funcione de manera eficiente y efectiva. Sin embargo, estos sistemas son complejos y pueden sufrir problemas que impactan la productividad y rentabilidad de la empresa.

Es por eso que New Softali ha desarrollado su servicio de mantenimiento Dual para productos Sage (Sage 50, Sage 200, Nominaplus...). La solución combina dos tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo se centra en identificar y solucionar problemas antes de que se conviertan en un problema mayor. Por otro lado, el mantenimiento correctivo se enfoca en solucionar los problemas que ya han surgido.

La combinación de ambos tipos de mantenimiento garantiza una protección completa del sistema. Además, el servicio de mantenimiento Dual de New Softali permite a los clientes disfrutar de una mayor disponibilidad del sistema y una reducción significativa de los costos y tiempos de inactividad. En otras palabras, New Softali se ha propuesto garantizar que los sistemas de sus clientes siempre funcionen de manera eficiente, lo que a su vez aumenta la productividad y rentabilidad de la empresa.

Los clientes pueden estar seguros de que sus soluciones de gestión empresarial están en las mejores manos con el servicio de mantenimiento dual de New Softali. La empresa cuenta con un equipo de expertos altamente capacitados en soluciones Sage que se encarga de asegurarse de que todo funcione a la perfección. Además, el servicio está disponible para una amplia gama de soluciones empresariales, lo que lo hace adecuado para cualquier empresa independientemente de su tamaño y complejidad.

En resumen, el servicio de mantenimiento Dual de New Softali es una solución innovadora que garantiza la disponibilidad del sistema, reduce los costos y tiempos de inactividad, y ofrece la máxima protección y eficiencia a sus clientes. Confiar en las soluciones de gestión empresarial de New Softali es sinónimo de confiar en la mejor tecnología y en un equipo de expertos altamente capacitados.

