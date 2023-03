'Pincho' y Diestro le ponen más sal a la herida de Paquito y Tello en un día de 'partidazos' Pádel Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 17 de marzo de 2023, 13:08 h (CET)

Quienes apostaban por un fin de ciclo en la pareja Juan Tello - Paquito Navarro parece que van ganando la carrera, porque han vuelto a sufrir un revés importante. Otra eliminación antes de tiempo, otro golpe directo a la mandíbula que les deja bastante noqueados y ya sin margen de error, puede que incluso sin ganas para intentarlo de nuevo.



Y es que José Antonio Gª Diestro y Antonio 'Pincho' Fernández volvieron a sacar su versión más incómoda y pegajosa para los rivales, haciendo valer su mayor adaptación a las condiciones outdoor, un terreno en el que están muy cómodos y en el que brillan bastante.

El andaluz volvía al drive y de nuevo, a pesar de que el primer set sería para él y su compañero, no le vinieron las sensaciones esperadas. Definitivamente su sitio es el revés y es donde saca todo su potencial y eso se notó con el paso de los minutos, pues aunque cerraron bien en los compases iniciales, conforme avanzaba el partido, Diestro y Fernández fueron encontrando más vías para atacar por su lado e igualar la contienda.

La igualdad fue la nota predominante, con breaks en ambos lados, pero con la sensación de que los extremeños crecían poco a poco y creían más en sus posibilidades. Otro tie break, esta vez favorable para ellos, les devolvería al banquillo antes de la batalla final, en la que 'Pincho' y Diestro se encontraban con el regalo de un break en el inicio para salir por delante y ya no perder la ventaja. Victoria para ellos y duro golpe de nuevo para Paquito y Tello (6-7, 7-6 y 6-3).

Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, por su parte, siguen volando y en esta ocasión se cobraron las bajas de Miguel Yanguas y Leo Augsburger, quienes ni de lejos ofrecieron su mejor versión y cayeron antes de lo previsto dadas las esperanzas que había puestas en esta pareja (6-2 y 6-3).

Amplio fue también el luminoso en el debut de los nº1 Alejandro Galán y Juan Lebrón, quienes volvían a la competición tras haber superado el madrileño la lesión y tras los líos extradeportivos con el promotor del torneo, quien por el momento parece no haber abierto la boca, algo que desde luego el pádel y todos agradecemos. El caso es que los dos se medían a Daniel Santigosa y a David Gala y les dejaban en la cuneta con un contundente 6-0 y 6-3.

Por el camino se quedaron también 'Coki' Nieto y Pablo Lima, pues Javi Glez. Barahona y Javier Gª Mora activaron el modo sorpresa y decidieron que era su momento para dejarse ver, aprovechando que ni el español ni el brasileño llegaban con las mejores sensaciones.

Ya habían sufrido los dos en 1/16 un partido a tres sets y con tie break y en octavos no fue diferente, empezando el partido con un trío de breaks que se repartieron dos a uno para Lima y Nieto, lo que supuso esa mínima ventaja que les permitiría cerrar la partida (4-6).

Todo cambiaría después, pues las roturas llegarían en mayor número al bando de Barahona y García Mora, siendo ahora ellos los que encontrarían más acierto y los que romperían el partido. Se apuntaron el segundo para igualar y después también el tercero, desbancando de toda opción a la pareja nº7 del ranking (4-6, 6-3 y 6-4).

PARTIDAZO en mayúsculas el que tuvo como actores a Fede Chingotto y Javi Garrido a un lado y a Gonzalo Rubio y Javi Ruiz en el otro. Más de tres horas, cansancio total, muchísimo desgaste y no uno, sino dos tie breaks (casi tres). Demostraron los cuatro que de físico andan sobrados y que han entrenado bien, porque se activaron desde el principio y no dejaron de correr en las más de tres horas de choque.

La primera mana resultó favorable para un Chingotto que manejaba muy bien los tiempos y un Garrido que con su espectacular juego aéreo provocaba muchos problemas, si bien desde el otro lado de la red respondían con sus propias armas y agarrándose a la pista para no dejar que jugasen excesivamente cómodos; así, un solitario break desequilibró las fuerzas y permitió al dueto hispanoargentino ponerse por delante.

Empatarían los españoles en el segundo set por medio de un tie break en donde, al igual que en el resto del set, hubo mucha pelea y fuerzas parejas. Tras cerrarlo, los cuatro siguieron peleando en un tercero que mantuvo la misma tónica, con todos al límite y apostando por jugar fino y cometer los mínimos errores posibles, siendo los ataques superiores a las defensas en este particular combate golpe a golpe, sin escudos, a ver quiénes hincaban antes la rodilla. Lo harían Ruiz y Rubio, pero en el desempate final, con un 7-5, 6-7 y 7-6 que detuvo a los cuatro en el centro de la pista para recibir los merecidísimos aplausos del público, que quiso premiar el tremendo esfuerzo realizado.

No se quedaron ahí las sorpresas, pues continuaron con 'Lucho' Capra y Agustín Gutiérrez en otro partido muy sufrido por su parte pero que les sirvió para conseguir otra victoria balsámica, esta vez ante dos claros candidatos, Álex Ruiz y 'Momo' González. Con un doble 4-6, los argentinos despidieron a los malagueños y les mandaron a hacer las maletas para Paraguay, la próxima parada, habiendo realizado Agus y 'Lucho' un partido muy bien hilvanado, sabiendo aguantar en defensa y saliendo rápidos a la red a tapar el fuego de Álex y 'Momo'.

Dos de las sensaciones positivas de este inicio de temproada, Pablo Cardona e Iván Ramírez, plantaron cara a Maxi Sánchez y Lucas Campagnolo para hacer que se fueran a un partido largo y trabado, con dos estilos muy diferentes, uno más eléctrico y ofensivo y otro más físico y de aguante. Empezaron mucho mejor Pablo e Iván, sacando de punto a los rivales gracias a su velocidad de ejecución y aprovechándose del factor sorpresa (6-2), pero tanto Maxi como 'Campa' supieron esperar su momento y aunque todos venían con desgaste de octavos y con finales apretados, gestionaron mejor las fuerzas el argentino y el brasileño. Poco a poco fueron cogiendo ritmo y pagaron con la misma moneda en la continuación, sacando varios breaks de distancia para asegurarse un tercer capítulo, y ahí, en esa entrega final el duelo fue, por fin, igualado.

Tuvieron que irse a la muerte súbita en donde la gestión del momento fue clave, saliendo a relucir la veteranía de un Maxi que supo aguantar, ser paciente y también espolear a su compañero justo en el momento preciso para superar a dos chicos que todavía tienen que asentarse como pareja pero que dejan una vez más buenas sensaciones (6-2, 3-6 y 6-7).

Y para finalizar, pequeño susto para Agustín Tapia y Arturo Coello, pues Rafa Méndez y Javi Martínez quisieron demostrar que su victoria del primer día no fue fruto de la casualidad y que se encontraban muy cómodos con las condiciones existentes. Tanto fue así que el primer parcial fue suyo (6-4) y solo a partir de entonces, cuando notaron Agus y Arturo el aliento en el cogote y la posibilidad de irse al hotel antes de tiempo, reaccionaron.

Volvieron de los banquillos con otro aire, más enchufados y sacando su arsenal de golpes, ofreciendo un parcial excelso para recuperarse en el marcador y dándole la vuelta a este en dos parciales muy favorables para ellos (6-4, 1-6 y 3-6). NORMAS DE USO

