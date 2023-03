El diálogo en el matrimonio

Para que haya amistad es imprescindible el conocimiento propio, al que se llega por el diálogo. Esto es importante a todos los niveles de amistad que podamos tener por delante. Y es imprescindible en el matrimonio. Cualquier otra relación de amistad puede durar poco o mucho. Depende de muchas cosas. Si mi amigo se ha ido a vivir lejos, es más problemático que haya trato y por lo tanto más normal que la amistad se enfríe.



El matrimonio es para siempre y por lo tanto hay que construirlo siempre. Me parece que uno de los errores más habituales en la sociedad nuestra actualmente es considerar, interiormente, incluso sin haberlo pensado mucho, que el matrimonio ya está totalmente perfilado en el momento de la boda y que, por lo tanto, no hace falta más edificación. Es un error grave. Las demás relaciones amistosas pueden morir por alejamiento, enfado o lo que sea. El matrimonio hay que construirlo siempre, porque es voluntad de Dios que sea para siempre.

Esto supone un empeño, un esfuerzo, porque si no hay cierta lucha, predomina el egoísmo. A mí me gusta esto a ella lo otro, cada uno por su lado. Es un error frecuente y así duran lo que duran los matrimonios, lo que supone un desastre para el concepto clásico de familia. Antes podía haber incomunicación, pero la sociedad no admitía otra cosa que sobrevivir. Y todos sabremos de algunos matrimonios de hace tiempo que eran bastante desastre pero que nunca se separaron, porque sabían que no tenía mucho sentido.

Ahora es muy fácil romper y, por lo tanto, es más prioritario cuidar, poner todo el empeño por custodiar la relación matrimonial y, ya no digamos, la estructura familiar de padres e hijos. Uno de los problemas actuales es que un matrimonio sin hijos, bastante frecuente por desgracia, es más fácil que tienda a la ruptura. Y como es más fácil romper hay que poner más empeño en construir. Es la única ventaja de la posibilidad de divorcio. Es más notable la necesidad de cuidar lo que es la relación matrimonial.