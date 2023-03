​"Mundotoro" crea un bulo sobre nuestra concentración en la plaza de toros de Valencia Todo lo que publican es totalmente falso, y lo saben Diego Nevado Martínez miércoles, 15 de marzo de 2023, 11:26 h (CET) El "periodista" taurino Javier Jiménez, ha creado un bulo a propósito de la concentración que desde la plataforma antitaurina de Alfafar organizamos el pasado domingo frente a la plaza de toros Valenciana uniéndose un montón de gente a la misma.



En su artículo afirman que fuimos 5 personas robando además fotos nuestras como de costumbre afirmando también que la concentración fue convocada por PACMA y que los taurinos tuvieron mucho respeto aún así, pero la realidad es que TODO LO QUE PUBLICAN ES TOTALMENTE FALSO Y LO SABEN.

Para empezar PACMA aportó material puesto que es el único partido que lucha por los animales y estuvo allí, pero los convocantes somos la plataforma antitaurina de Alfafar y lo que han hecho es robarnos una foto de antes de empezar, para atacar a PACMA que simplemente, participó en la protesta.

En las redes sociales de este presunto periodista, aparece la bandera de España como si la tortura y los bulos que él crea representaran a algún español. "España somos todos y no queremos toros" se gritaba durante la protesta.

MIENTEN SOBRE LA CANTIDAD DE MANIFESTANTES Y EL SUPUESTO RESPETO

Lo cierto es que los taurinos que pasaban vertieron insultos y comentarios machistas hacia las mujeres como de costumbre y además, en los vídeos difundidos en redes sociales y artículos realizados por la prensa de verdad, queda constancia del comportamiento que tuvieron los taurinos y de que no éramos cinco personas en la concentración.

El supuesto periodista del panfleto, está mintiendo a sabiendas y como la ley exige cuando hay alusión en una noticia, deberán publicar el escrito de rectificación que mandemos al respecto y vamos a ser más listos que ellos aprovechando la polémica para crear todavía más publicidad en los medios que colaboro escribiendo artículos de opinión, redes sociales, nueva nota de prensa para desmontar el bulo y contactando con el periódico maldito bulo al que hemos mandado pruebas de la mentira publicada no porque nos afecte, pero sí para aprovecharla y que los animales tengan más difusión ante la injusticia sanguinaria que atraviesan.

TORTURADORES

Los aficionados taurinos disfrutan viendo chorrear sangre a un animal que ha vivido un proceso anterior totalmente cruel y nada más salir ya se le clava la divisa entre todo el vomitivo proceso durante la corrida en el ruedo de la que los caballos también son víctimas.

Los expertos veterinarios indican que evidentemente, los toros y caballos viven un infierno a manos de los taurinos y realmente, la tauromaquia subsiste de subvenciones millonarias que mediante la imposición, nos quitan de nuestros impuestos para reventar animales cuando ese dinero se puede destinar mismamente a la infancia vulnerable como le sonará a Ayuso que tiene a los niños de la Cañada real de Madrid años sin luz en olas de calor o temporal Filomena mientras suelta millones a los taurinos.

SE APROVECHAN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS

Así de claro y contundente es lo que tengo que decir puesto que la infancia es una víctima más de la tauromaquia a la que obligan a presenciar un espectáculo sanguinario en contra de su voluntad y como muchos psiquiatras confirman, esto tiene unas consecuencias completamente negativas en la estabilidad emocional del menor y salud mental.

El comité de Derechos del niño de la ONU como máximos expertos en temas de infancia, llevan desde 2018 pidiendo al estado español que prohíba que los menores puedan presenciar este espectáculo por las consecuencias negativas del mismo en la infancia.

De hecho hay una ley en la Generalitat Valenciana que nunca se cumple, pero debe alejar a los menores de presenciar maltrato animal y si hablamos de bous al carrer, ya no solamente les llevan a ver a un animal torturado con fuego o cuerdas, también los taurinos ponen en peligro de muerte a sus propios hijos que parece ser, que ni les quieren y por eso los exponen delante de un toro en los pueblos como se ha demostrado durante todo el verano con todo tipo de irresponsabilidades y accidentes que podrían haber tenido un desenlace mucho peor. Durante las fallas, se ha puesto un palco especial para las niñas y niños en la plaza.

Mi solidaridad con los niños "taurinos" puesto que no son malas personas como los adultos, son una víctima más de la tauromaquia y de unos progenitores que no quieren educarles en el respeto hacia los animales y la naturaleza aprovechando su inocencia y destrozando desde bien pronto su empatía.

LA TAUROMAQUIA NO REPRESENTA A NADIE

Los taurinos se han apropiado de la bandera de España cuando dicha bandera en la plaza de toros, no representa a ningún español o al menos, no a la mayoría de españoles que estamos evolucionados y queremos un mundo sin violencia.



Según datos oficiales del Ministerio de Cultura, el número de espectáculos taurinos en plaza han mantenido un descenso sostenido desde 2015 en adelante, sin contar con los años anómalos de la pandemia. Según el mismo Ministerio de Cultura, sólo el 8% de la población asistió a algún espectáculo taurino en el período de 2018-2019. Sólo el 5,9% de ellos acudió a una corrida de toros, novillos o rejones en plaza y una quinta parte de todos los asistentes lo hizo con entrada gratuita.

También se publica el dato de que en 2018 un 92% de España no asistió a ningún festejo y lo está diciendo el mismo gobierno que protege la tauromaquia por lo que pocas sospechas pueden haber al respecto.

PERIODISMO BASURA

Es bastante triste tener que inventarse bulos contra las personas que luchan en contra de los maltratadores animales y MUNDOTORO es un experto en crear constantemente bulos contra el sentir de la mayoría de la sociedad que se declara antitaurina y por eso, en la comunidad Valenciana quieren denunciar los maltratadores a todo ayuntamiento que haga un referéndum ya que saben que la sociedad no se divierte con la tortura de seres nobles e indefensos y cada vez avanza más e incluso en cuanto al veganismo que es justicia para los animales, el medio ambiente, hambre en el mundo y problemas de salud que evitamos sin privarnos de nada.

Lo dicho, gracias al panfleto que nos da motivos para obtener más difusión y publicidad mediante la polémica gracias a la cual, tengo más difusión mediante este artículo de opinión y todo lo demás que va a salir a partir de hoy ya que a los medios de comunicación les encanta la polémica y si es así la manera de hacer llegar el abuso animal, pues nos aprovechamos de la situación al igual que pasó cuando después de una concentración antitaurina en Alfafar, la guardia civil cometió el disparate de identificar por el medio de la calle a las madres acompañadas de sus hijos diciendo que a la próxima les iban a denunciar por llevar a los menores a una protesta pacífica y legal cuando la ley no lo impide y si administrativamente hay base legal para que no participen presenciando tortura.

Nuestra concentración ha salido esta vez en bastantes medios gracias a luchar por ello y eso es lo que ha llevado al periodismo basura a actuar y recuerda que es muy importante no entrar en estos panfletos ni por curiosidad ya que de lo contrario, los estamos financiando.



Seguimos luchando por un mundo sin tortura animal, por un mundo en el que millones de euros no sean despilfarrados en violencia, por una infancia educada en el respeto a los seres vivos y por un mundo sin especismo (discriminación por especie al igual que pasa con el racismo).

Aprovechar la difusión que nos están dando para recordar que el 22 de abril a las 17:30 acudiremos al ayuntamiento de Alfafar contra los aberrantes bous al carrer que también se mantienen de dinero público y como ya he contado, ponen en peligro de muerte a los niños.

Aprovechar la difusión que nos están dando para recordar que el 22 de abril a las 17:30 acudiremos al ayuntamiento de Alfafar contra los aberrantes bous al carrer que también se mantienen de dinero público y como ya he contado, ponen en peligro de muerte a los niños.

