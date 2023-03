ZEISS piensa y actúa de manera sostenible

Con unos Ingresos en el año fiscal de 2021/22 de 8.800 millones de euros, por 7500 en el año anterior, y más de 38.000 empleados en casi 50 países, ZEISS piensa y actúa en clave de sostenibilidad con tres objetivos fundamentales: pasar a la acción contra el cambio climático; la búsqueda de la economía circular y la aportación de valor a la sociedad desde su actividad empresarial, en su condición de Fundación La Fundación Carl Zeiss, una de las mayores fundaciones alemanas comprometidas con la promoción de la ciencia, es la única propietaria de Carl Zeiss AG. Grupo ZEISS actúa en cuatro segmentos productivos: tecnología de fabricación de semiconductores, investigación y calidad industrial, tecnología médica y mercados de consumo.

Con más de 38.000 empleados, ZEISS opera en casi 50 países de todo el mundo. Cuenta con cerca de 60 empresas de ventas y servicios, 30 plantas de producción y 30 instalaciones de investigación y desarrollo. Fundada en 1846 en Jena, la empresa tiene su sede en Oberkochen, Alemania.

En una situación geopolítica económicamente desafiante, Grupo ZEISS, ha logrado, sin embargo, un año 2021/2022 exitoso, con unos ingresos de alrededor de 8.800 millones de euros, los más altos de su larga historia. "Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a nuestros empleados por su compromiso personal, flexibilidad y considerables logros. Sin ellos, no habría sido posible superar este período con éxito. Estamos tan satisfechos con el desarrollo de nuestro negocio como con los pasos que hemos dado hacia una gestión sostenible en el último año fiscal", dice Karl Lamprecht, presidente y CEO de Carl Zeiss AG.

ZEISS integra la sostenibilidad en su cultura empresarial. "El éxito económico y la sostenibilidad se deben al mismo factor: nuestra fuerza innovadora", sigue Lamprecht. Debido a su carácter de Fundación, ZEISS asume su cuota de responsabilidad para mejorar el mundo en el que desarrolla su actividad. Y por eso, la sostenibilidad es un elemento central de su estrategia corporativa. Así, la Agenda 25 de Grupo ZEISS tiene tres focos principales: pasar a la acción contra el cambio climático; la búsqueda de la economía circular y la aportación de valor a la sociedad con su actividad empresarial.

La acción climática de ZEISS tiene como objetivo último operar de forma neutra en carbono ya en el año 2025. La compañía también se marca el objetivo de utilizar la energía de la manera más eficiente posible para lo que ha establecido objetivos específicos que deben cumplirse, igualmente, para 2025.

Grupo ZEISS se esfuerza por conseguir un uso circular de los recursos con el fin de reducir el impacto en el medio ambiente. Para lograrlo, está implementando el uso de más materiales renovables y reciclados y reduciendo el consumo de agua y la cantidad de residuos que generan los procesos industriales.

ZEISS también quiere generar valor para la sociedad con sus productos y soluciones, lo que se traduce en proporcionar a tantas personas como sea posible acceso a atención médica de alta calidad. Por lo tanto, ZEISS dará continuidad a las actividades y patrocinios existentes, y a su labor en materia de educación e investigación, derechos humanos y diversidad.

ZEISS publica anualmente un Informe de sostenibilidad que ilustra cómo la empresa contribuye al desarrollo sostenible y el grado de cumplimiento de los objetivos que se ha fijado en este sentido. El informe también aborda las obligaciones legales de la empresa en diferentes áreas. El último Informe de Sostenibilidad de la compañía, que hace referencia al año fiscal 2021/22 (1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022), se publicó el pasado 7 de febrero.

El informe ha sido aprobado por la Junta Ejecutiva de Grupo ZEISS, se aplica, igualmente, a todo el Grupo ZEISS y cumple con los estándares establecidos por Global Reporting Initiative (GRI), el marco reconocido internacionalmente para la presentación de informes de sostenibilidad.

Los datos que recoge subrayan la consolidación de este proyecto. Así, ZEISS ha logrado reducir el 70% de sus emisiones de CO², un 14% el uso de energía, un 25% el consumo de agua y hasta en un 29% la producción de residuos, en comparación con el ejercicio fiscal 2018/2019.

Cómo contribuye ZEISS a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Globales

En el otoño de 2015, las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aplicables a nivel mundial que deben alcanzarse para 2030. Solo quedan siete años. Por eso, ZEISS se ha comprometido a apoyar esta agenda y ayudar a su implementación.

Para centrarse en las áreas en las que ZEISS como empresa es capaz de tener un gran impacto, en el año fiscal 2018/19 se realizó un análisis de los 17 objetivos principales y 169 objetivos secundarios. En el proceso, se identificaron seis objetivos en los que ZEISS puede tener el mayor impacto en las personas, el medio ambiente y la sociedad a través de sus procesos comerciales, cartera de productos y servicios: El ODS 3: salud y bienestar, el ODS 4: educación de calidad; el ODS 8: dignidad trabajo y crecimiento económico, el ODS 9: industria, innovación e infraestructura; el ODS 12: Consumo y producción responsables y el ODS 13: sobre medida de protección climática, desarrollando en todos los casos proyectos para cumplirlos de manera local y global.

Acciones de patrocinio, también en España

ZEISS Vision Care España, como parte de Grupo ZEISS, está involucrada a nivel global con todos los compromisos de sostenibilidad, pero también lleva a cabo acciones locales. En este sentido, patrocina la campaña informativa del CNOO bajo el lema "Un Guiño a la Sostenibilidad".

"ZEISS es el principal patrocinador de lentes oftálmicas en este proyecto y está convencido de la necesidad de realizar el ejercicio de la óptica de una forma mas sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y de las implicaciones sanitarias que ello conlleva. Como profesionales sanitarios, los ópticos-optometristas no son ajenos a esta realidad, y desde ZEISS estamos muy orgullosos de participar en esta acción de sensibilización", comenta Santiago Escandón, Head of Product and Marketing en ZEISS Vision Care España.

Elemento principal de la campaña es la guía homónima, dirigida a todos los ópticos-optometristas y que tiene como principal objetivo sensibilizar y concienciar a los profesionales sobre el papel que desempeñan en pro de un ejercicio sostenible. La Guía proporciona la información básica sobre los principales pasos que la profesión de óptico-optometrista debería ir dando en la compleja senda de la preservación del medio ambiente.