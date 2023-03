Valle-Inclán, Pam, Abascal… y otros tipos sin igual… Nuestros representantes institucionales más hacen comedia que políticas tangibles Diego Vadillo López sábado, 11 de marzo de 2023, 11:49 h (CET)

Traemos aquí a Valle-Inclán por aquello del esperpento, puesto que hoy, por muy pop que se quiera todo, todo deviene expresionista en el antedicho sentido valleinclaniano. Todo se emperifolla de inmediatez y fútil cacareo mediático; lo primero, la política, que al no poseer altura (por poseer la altura que otorga el mérito portado por quienes aportan a esta) está enredada en lo banal (pues todo lo por ella tocado, sin a priori serlo, acaba banalizado), siendo, al fin, reflejo del ibérico ruedo, o, quizá, lo que acaece sobre el albero puede que venga inducido en buena parte por las acciones y parlamentos puestos en liza por los padres de la patria…



La política habría de ser práctica en la que sus ejercientes se situasen por encima de lo trivial, de lo cortoplacista, de lo ramplón… en aras de analizar e implementar, con rigor, unas u otras políticas de interés público, una vez pulsado el interés de quienes a la postre habrían de ser los beneficiarios. Pero tal premisa queda malograda por la misma dinámica a través de la que se accede a los puestos de responsabilidad. Los partidos (cuyo teórico tratamiento excedería con mucho el propósito de este escrito) son la principal lacra, toda vez que son las maquinarias que dan acceso a tantos como espectacularizan, en el sentido más bufo, nuestro día a día. Dechado de incapacidad legislativa, los políticos de todo signo viven enfocados en el show. Incompetentes para sacar de su atolladero a la institucional perlesía, viven en las redes y en los medios tradicionales compareciendo para no otra cosa que suscitar hilaridad en los pocos lúcidos que en el mundo quedan. Recuerda mucho este diario transcurrir de la comedia mediático-política a aquellos inolvidables programas que presentara el genial Gurruchaga: en ellos cabrían magníficamente Pam, Abascal, el alcalde saltimbanqui y muchos más que solo tendrían que hacer de sí mismos.

Una pena los caudales que se nos van, pagando sueldos a gentes que han visto en la política una salida laboral en sí misma y que tratan de rellenar el vacío con el miraguano de ciertas extemporaneidades buscadoras del efectismo mediante la afectación. Como la célebre Pam cuando se erige en redentora de los frígidos empleando sus jornadas en redescubrirnos la pólvora y en airear en redes (para luego recular) cantares de cencerrada contra Abascal, un parlamentario con vocación de imperio, cual Ridruejo, solo que Ridruejo fue un gran vate que, además, se jugó el físico en la División Azul y Abascal pidió prórrogas para la mili… (hoy el cortesanismo garcilasista transita otras vías)…

En fin, todo cabe en el marco de un capitalismo post-patrón-oro, pues la realidad que adornan nuestros representantes públicos es capitalista sin remisión, y ellos son la izquierda y la derecha capitalistas que levitan en la superfluidad de un tiempo global-capitalista que se va configurando paulatina y fantasmagóricamente de modo cada vez más totalitario, pues muestra desacomplejada tendencia a cortapisar las libertades individuales así como a obviar la justicia social en sus más fundamentales y apremiantes lógicas, mientras unos contra otros nos entretienen con sus escaramuzas inter e intrapartidistas. Símbolo del estado de las cosas fue Errejón en su momento dando a entender en el barrio de Hortaleza a sus escracheadores del Frente Obrero, que le demandaban políticas tangibles, que su modo de entender la lucha político-social es la en este texto expuesta y zaherida. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Feminismo: tambores de guerra Lo que se pretende desde este gobierno es socavar los fundamentos de la civilización cristiana-occidental ​Patricia y Magda Benavides Cuando Dina Boluarte llega al poder, Patricia no la acosa por sus matanzas y se lleva muy bien con ella Valle-Inclán, Pam, Abascal… y otros tipos sin igual… Nuestros representantes institucionales más hacen comedia que políticas tangibles Dinosaurios tenaces Los monstruos actuales se adaptan muy bien..., a costa de quien sea Vivienda asequible, en Portugal hay voluntad política Existe una dificultad en España para alquilar un piso digno en condiciones asequibles, especialmente para la población joven y con escasos recursos