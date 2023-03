¿Dónde encontrar una empresa de viajes organizados especializada en destinos como Japón, Escocia, Irlanda o Fiordos? Different Roads Emprendedores de Hoy viernes, 10 de marzo de 2023, 15:29 h (CET) Son varias las ventajas que ofrece el hecho de viajar con el apoyo de una agencia de turismo.

Una de ellas es que no hay que preocuparse por reservar los pasajes de avión y las estancias en los hoteles. Además, al adquirir un paquete se suelen incluir distintas actividades y experiencias. Por otra parte, las empresas de viajes organizados suelen tener convenios para conseguir mejores precios para sus clientes.

Dentro de este sector, la firma Different Roads ofrece un servicio diferencial, ya que sus clientes, además de contar con todo lo mencionado anteriormente, disponen de guías especialistas en cada uno de sus destinos. De esta manera, es posible descubrir nuevas rutas, lugares especiales y rincones secretos a los que no todas las personas acceden. Esta empresa de viajes organizados ofrece recorridos por distintos destinos de Europa, Asia, África y América.

¿Cuáles son los destinos más destacados de Different Roads en Europa? Los fiordos noruegos, muchos de los cuales están considerados como Patrimonio de la Humanidad, son una de las atracciones más importantes de Europa. Para conocer estos paisajes únicos, Different Roads ofrece distintos paquetes con múltiples opciones, algunos de ellos segmentados por grupos con intereses similares como singles, millenials, seniority y, por supuesto, para todos. Entre las actividades que incluyen estos viajes se cuentan navegaciones por los fiordos, excursiones en helicóptero y escaladas a glaciares. Además, según el paquete que se escoja, es posible conocer ciudades como Estocolmo o Copenhague, entre otras.

Por otra parte, esta empresa de viajes ofrece recorridos turísticos por Irlanda y Escocia. Algunas de las atracciones incluidas en el primero de estos destinos son una visita al castillo de Kilkenny, un paseo por los espectaculares acantilados de Moher y un recorrido por las principales localidades del Anillo de Kerry. Durante este viaje también es posible conocer en profundidad Dublín, la capital del país.

A su vez, el tour por Escocia incluye visitas a las ciudades principales, que son Edimburgo y Glasgow, un paseo por la isla de Skye y un recorrido en barco por el mítico Lago Ness. La duración de todos estos viajes es de entre 8 y 9 días.

Conocer Japón con Different Roads Esta agencia y touroperador se ha convertido en especialista en este destino, también cuenta con dos paquetes distintos muy completos, con una calidad-precio muy competitivos, para las personas interesadas en conocer Japón. En ambos viajes se incluye un recorrido a fondo por Tokio, que es la capital del país y una de las ciudades más modernas del mundo, y una excursión al monte Fuji, el pico más alto de esta isla.

Más allá de esto, los dos viajes a Japón se diferencian por sus visitas y excursiones. Mientras que con uno de los paquetes es posible conocer ciudades como Kioto y Nara, antiguas capitales de este país, con el otro tour se visitan lugares tradicionales como Osaka y el templo budista de Koyasan.

Por medio de la empresa de viajes Different Roads es posible conocer distintos destinos de manera única y singular, sin tener que preocuparse por reservas, guías ni hoteles.

