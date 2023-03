Antonia Mcgrath: apoyando a las juventudes de nuestra Honduras

Conocí a Antonia Mcgrath en la Casa de la Cultura de El Progreso, Yoro, Honduras. Ahí supe del hermoso trabajo que realiza con jóvenes de varias comunidades de nuestro país, y sabiendo que, muchas veces, llevar proyectos de arte y cultura es un trabajo duro y complicado, ella decidió con hidalguía, sin importar las fronteras, venir a nuestro país y emprender esta noble labor de aportar su granito de arena para que los nuestros sean parte de procesos de inclusión y formación tanto académica como cultural.





Antonia McGrath, es una de esas mujeres con valentía, que llegaron a nuestro país, no solo a dejar su granito de arena, sino también, a ganarse el corazón de muchas personas de diferentes comunidades de nuestra Honduras. En esta entrevista, Antonia nos desvela algunas de sus experiencias; trabajando con jóvenes en zonas de riesgo y difíciles de acceder en nuestro territorio, algo que me parece a mí, digno de aplaudir y de replicar por la nobleza y generosidad que implican este tipo de acciones tan loables.









1. ¿Cómo describir a Antonia McGrath?

Soy de Alemania y Nueva Zelanda y vine por primera vez a Honduras en el año 2014 para trabajar un año como voluntaria en El Progreso, Yoro, Honduras. En 2017 fundé la ONG educate., y ahora soy directora de esta ONG.





2. ¿Qué estudia Antonia?

Actualmente estoy haciendo mi Doctorado en el Centro Latinoamericano de Investigación y Documentación (CEDLA) en la Universidad de Ámsterdam. Hice mi Maestría en Desarrollo Internacional, también en la Universidad de Ámsterdam, y mi Licenciatura en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Leiden. Para mi doctorado estoy haciendo un estudio etnográfico sobre la violencia en Honduras y como organizaciones de sociedad civil trabajan con jóvenes para enfrentarla.

3. ¿De dónde es Antonia y cómo fue que llegó a Honduras?

Crecí en varios países y llegué a Honduras por primera vez en el año 2014 para colaborar como voluntaria por un año con niños y jóvenes en El Progreso, Yoro. He trabajado con jóvenes en riesgo social y que vivían en circunstancias muy difíciles, me impactó mucho y aun sigo en contacto con varios de ellos y ellas. En ese tiempo también me empecé a interesar mucho en la política y, junto con otra amiga, hicimos una película documental sobre la influencia de los Estados Unidos en Honduras y como habían creado muchos de los problemas por las cuales tanta gente está emigrando. También viajamos por Guatemala y México para visitar albergues de migrantes y otros sitios para entender mejor toda esta historia. Esas fueron mis primeras experiencias en Honduras.

4. ¿Por qué decidió Antonia colaborar con la Casa de la Cultura?

La Casa de la Cultura me parece un lugar sumamente importante para fomentar más el arte y la cultura en El Progreso, Yoro. Hay tan poco apoyo en el sistema educativo para temas artísticos (artes plásticas, teatro, literatura, etc.) que un espacio así se vuelve muy importante para la existencia de oportunidades para que jóvenes y otras personas tengan la oportunidad de aprender de estas cosas. En este último viaje a Honduras conocí la Casa de la Cultura porque con mi ONG educate. Estábamos organizando unas exposiciones de arte y una la hicimos allí. Ahí conocí a Héctor Flores, poeta, gestor cultural y director de la Casa de la Cultura y me di cuenta de que tenían una biblioteca, pero que no estaba en orden y por eso estaba fuera de uso. Como he trabajado en temas de bibliotecas ya por varios años (una de las cosas de hacemos en educate es crear bibliotecas escolares y comunitarias), decidí ofrecer mi apoyo para ayudar a empezar a organizarlo, creo que hay tanto potencial para crear un espacio realmente muy bonito allí.





5. ¿Ha encontrado Antonia compromiso en la ciudadanía local para desarrollar sus actividades?

En todos mis años de estar trabajando en Honduras siempre he encontrado muchísimo compromiso de parte de maestros y maestras, educadores, artistas y jóvenes. Hay mucha gente que está haciendo un gran esfuerzo para promover proyectos importantes tanto en El Progreso, Yoro, como en otras partes del país. Me encanta poder compartir y trabajar en conjunto con personas muy inspiradoras en la labor que hago.









6. ¿En qué sentido coopera Antonia McGrath con las comunidades en Honduras?

La ONG que manejo tiene su base en Trinidad, Santa Bárbara, y es donde más trabajo en temas de impacto social (allí tenemos nuestro Centro Juvenil y Biblioteca Municipal, un programa de becas de secundaria y universidad, y varias bibliotecas escolares-comunitarias en escuelas primarias públicas en las aldeas rurales).En El Progreso mi enfoque ahorita es el estudio que estoy realizando sobre como jóvenes dentro de organizaciones de sociedad civil enfrentan y navegan temas de violencia y el combate de la violencia. Como parte de eso estoy trabajando de manera voluntaria con varias organizaciones locales, entre ellos la Casa de la Cultura y también la ONG OYE que hace un trabajo increíble con un programa de becas y programas de empoderamiento de jóvenes en El Progreso.





7. ¿Cuándo fundó Antonia la ONG educate?

Fundé educate. en 2017. Después de mi año de voluntariado en El Progreso, Yoro, me había ido a estudiar a Holanda, y regrese en el año 2016 por unos meses con otra amiga. Allí fue cuando empezamos a conversar con maestros, maestras y jóvenes sobre cómo podríamos apoyar proyectos educativos, y en el año 2017 empezamos con nuestra primera becada universitaria y luego dos bibliotecas escolares.

8. ¿Cuál es el objetivo de educate?

Nuestro objetivo es empoderar a niños, niñas y jóvenes a través de la educación. En el centro de nuestro trabajo tenemos nuestro programa de becas de secundaria y de universidad. Nuestros jóvenes becados y becadas también vienen todos los sábados a nuestro Centro Juvenil y Biblioteca Municipal para participar en talleres y actividades sobre temas de liderazgo, arte, computación, y protección de medio ambiente, por ejemplo; queremos que nuestros jóvenes puedan crecer y ser líderes en sus propias comunidades, para que así, puedan empoderar a otros jóvenes. Además también apoyamos a centros educativos en el sector donde trabajamos con proyectos como las bibliotecas escolares.









9. ¿A cuántos jóvenes apoya educate?

Este año tenemos 24 jóvenes becados en el colegio y la universidad, y hasta ahora hemos empezado con 8 bibliotecas escolares-comunitarias que llegan a aproximadamente 2,500 estudiantes de escuelas primarias. Nuestro Centro Juvenil y Biblioteca Municipal, que creamos en conjunto con la municipalidad de Trinidad, es un espacio público abierto para todos y todas en el municipio.





10. ¿Qué motiva a Antonia a seguir en sus actividades?

Es una pregunta que siempre me sale muy difícil de contestar. Por un lado, siento una responsabilidad por hacer este trabajo, porque lo veo como un tema de justicia social que tiene que ser enfrentado, y si yo puedo aportar mi granito de arena tengo la responsabilidad de hacerlo. Cada persona debería tener acceso a la educación, y los centros educativos deberían contar con los recursos necesarios para brindar una educación de calidad, creativa, holística etc. Por otro lado, no hago ese trabajo por ningún sentimiento de obligación –me encanta lo que hago! Me encanta construir bibliotecas como espacios de aprendizaje libre y creativo, me encanta apoyar a jóvenes y durante los años verlos crecer como personas y profesionales, me encanta trabajar con maestros y maestras que son tan dedicados/as al trabajo que hacen. También, por un lado más académico, estoy muy interesada en las problemas sociales como la desigualdad económica y la violencia estructural y política, y estudiando estos temas y, a la misma vez estar tratando de enfrentarlas en la práctica me ayuda a entender mejor al mundo y como ir cambiándolo hacia un mejor futuro.

11. ¿Qué ha encontrado en la Casa de la Cultura que la inspire a seguir en su andar diario?

Las personas como Héctor Flores, quien me parece un ser humano increíble con una visión muy impactante para el espacio y creo que, un líder es lo que necesita, un espacio como La Casa de la Cultura para darle vida. También los y las artistas que he conocido durante los pocos días que he pasado allí me han parecido personas muy interesantes y dedicados a la co-creación de un espacio de arte y cultura en la ciudad y eso es algo que me inspira mucho.

12. ¿Cuáles son las aspiraciones de Antonia con su voluntariado?

Tengo planificado regresar a Honduras en julio del año 2023 por un año, y espero poder tanto realizar mi estudio etnográfico como también seguirme involucrando en diferentes organizaciones impactantes en El Progreso, Yoro. De hecho las dos cosas son muy vinculadas: la idea del estudio es que sea con una metodología participativa, creo que la mejor manera de la que puedo aprender sobre como los y las jóvenes dentro de organizaciones de sociedad civil estén enfrentando y combatiendo temas de violencia es trabajando en conjunto con ellos y ellas. Definitivamente espero regresar a la Casa de la Cultura para seguir apoyando con la biblioteca también.





13. ¿Qué mecanismos cree Antonia que nos falta aplicar en la ciudad, para desarrollar más el arte y la cultura?

En muchas partes del mundo, el arte y la cultura son cada vez menos parte de la educación formal, y creo que esto es un gran error. Esos tipos de educación creativa desarrollan muchas habilidades que tal vez no se notan en los exámenes al final del año, pero que son sumamente importantes para el desarrollo humano. La creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, estas son las cosas que el mundo necesita que todos y todas desarrollamos como personas para poder fomentar un desarrollo positivo en nuestras comunidades, ciudades, países, y en el mundo. Yo no soy artista pero si me gusta mucho escribir. Sé que para mí teniendo espacios de aprendizaje creativo como bibliotecas me ha formado muchísimo como persona, y me parece muy triste que se está invirtiendo cada vez menos en estas cosas – y no solo en Honduras.

14. ¿Cree Antonia que el arte puede ser un instrumento para combatir la violencia?

Si, creo que el arte puede ser una parte muy importante del combate de la violencia, aunque no lo va a resolver solo. Hay que hacer un montón de cosas: crear oportunidades de educación, generar fuentes de empleo, mejorar la infraestructura, trabajar temas de masculinidades sanas, y mucho más. Pero creo que el arte tiene muchas maneras de ser un instrumento para combatir la violencia. Por ejemplo, varios estudios de pandillas han mostrado que estos grupos han surgido, de cierta manera, como una expresión y una salida creativa para jóvenes que no tienen mecanismos convencionales para estas energías creativas. Por un lado, creo que el arte es una manera de captar estas energías creativas y darles un enfoque positivo. El arte también puede ser una manera de expresarse, de desahogarse, y también de crear un impacto positivo a través de las mismas obras.





15. ¿Cuánto tiempo estará Antonia en nuestra ciudad?

Ahorita estuve dos meses, enero y febrero del año 2023. Estaré de regreso en julio 2023 por un año. Honduras ya es una gran parte de mi vida - ya van a ser 9 años que llevo trabajando con proyectos en Honduras.

16. ¿Cómo describiría Antonia este recorrido en esta ciudad de nuestro país?

Este último recorrido ha sido muy intenso e interesante! He estado conociendo nuevas personas y nuevas organizaciones y haciendo muchos trabajos diferentes. Me ha gustado mucho conocer más la red de organizaciones locales y las personas que las lideran, que están trabajando de formas diferentes pero vinculadas para promover el desarrollo de la ciudad, especialmente en temas de educación, arte y cultura.









17. Algún mensaje de Antonia para las y los jóvenes de nuestra ciudad.

Yo estoy bastante impresionada con los y las jóvenes que conozco en El Progreso, Yoro, por las maneras en que están involucrados/as en tantos proyectos! Conozco jóvenes artistas, jóvenes que lideran programas de liderazgo, jóvenes emprendedores, y muchas veces que están haciendo estos trabajos y proyectos en circunstancias bien difíciles. Solo diría que sigan adelante con lo que están haciendo, porque las ciudades y las comunidades se construyen por medio de todo este trabajo en conjunto.