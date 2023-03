​"Gold Run": la ruta dorada de la II Guerra Mundial Filmin estrena esta superproducción noruega bélica sobre la historia real de la evacuación secreta de oro durante la invasión alemana Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 9 de marzo de 2023, 11:51 h (CET)

Filmin estrena el próximo viernes 17 de marzo, en exclusiva en España, la superproducción nórdica "Gold Run". Este thriller bélico, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, relata la impresionante historia real de cómo la resistencia noruega sacó de su país, a escondidas, 55 toneladas de oro antes de la llegada de los nazis.



9 de abril de 1940, invasión alemana de Noruega: el director del banco central noruego, Nicolai Rygg, encarga al secretario parlamentario, Fredrik Haslund, que lidere la evacuación de las reservas de oro del país antes de que caigan en manos alemanas. En pocas pero caóticas horas, Haslund consigue reunir a un grupo de compatriotas formado por su hermana, trabajadores del banco, conductores de camiones y el reconocido poeta Nordahl Grieg. Con su ayuda, emprenden una dramática escapada a través de los fríos paisajes nórdicos hacia un convoy aliado de Gran Bretaña. Sin descanso ni tregua, el grupo es vigilado de cerca por las fuerzas alemanas.

"Me encantó mi papel de inmediato", comenta el actor Jon Øigarden. "Este hombre no es un héroe de guerra tradicional, solo un político normal y corriente que asume una tarea enorme. La película se distingue de otras del género porque equilibra la seriedad con momentos más ligeros, y cuenta esta impresionante historia de una forma muy emocionante".

La película, dirigida por el premiado Hallvard Bræin ("Børning") y protagonizada por Jon Øigarden ("Exit"), Sven Nordin y Axel Bøyum, es la primera producción noruega de Viaplay. La jefa editorial de la plataforma, Filippa Wallestam, explica: "¿Cómo se lo montó un grupo tan diverso y sin experiencia en el terreno militar para desafiar la ocupación y determinar el futuro de una nación? "Gold Run" está basada en una historia real llena de drama, tensión e incluso un toque de humor. Nuestra primera producción noruega es entretenimiento de oro".

Gold Run Título original: "Gulltransporten" País y año de producción: Noruega, 2022. Duración: 117 minutos. Dirección: BHallvard Bræin. Guión: Thomas Moldestad, Jørgen Storm Rosenberg. Dirección de fotografía: Oskar Dahlsbakken. Intérpretes: Jon Øigarden, Sven Nordin, Axel Bøyum, Lars Berge, Thorbiørn Harr.

