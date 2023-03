El precio de la vivienda usada sube un 4,2% en febrero Analizando los precios del mes de febrero en las ciudades de Madrid y Barcelona, ambas suben con respecto a enero Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 9 de marzo de 2023, 11:01 h (CET)

Según los datos del portal inmobiliario www.hogaria.net del mes de febrero, el precio de la vivienda usada en venta subió un 0,5% con respecto al mes de enero y a la tasa interanual se sitúa en +4,2%. Durante el mes de febrero, todas las provincias salvo 6 registraron precios más altos que el mes anterior.

En el informe del mes de febrero destacan que el precio de la vivienda de segunda mano continúa al alza a pesar de que el ánimo de las familias por la compra ha decaído pero lo inversores no quieren perder la oportunidad de conseguir una alta rentabilidad y han ocupado su lugar.

Los precios van a continuar subiendo, pero de una forma más moderada mientras el IPC siga alto y la financiación no se estabilice ya que se esperan nuevas subidas de tipos de interés durante este año.

El portal inmobiliario observa una subida del precio de la vivienda usada en venta durante el mes de febrero 2023. Se sitúa el precio medio del metro cuadrado de la vivienda usada en venta en 1.833 Euros frente a los 1.823 Euros que terminó el mes de enero.

Ranking de las provincias más caras/baratas para comprar vivienda en el mes de febrero

Islas Baleares (3.569€/m2), Barcelona (3.211€/m2) y Guipúzcoa (3.182€/m2) son las provincias donde es mas caro adquirir una vivienda de segunda mano, les sigue Madrid (3.132€/m2) y Vizcaya (3.129€/m2). Por el contrario, Ciudad Real (1.140€/m2), Palencia (1.169€/m2), León (1.184€/m2), Badajoz (1.266€/m2) y Ourense (1.270€/m2) son las provincias donde el precio por metro cuadrado es más barato.

Provincias y capitales que más han bajado/subido de precio durante el mes de Febrero

Las provincias Españolas en las que más descendió el precio de la vivienda durante el mes de febrero fueron: Zamora (-0,5%), Guadalajara (-0,4%), Soria (-0,4%), Ourense (-0,3%) y Ciudad Real (-0,2%). Por el contrario, las provincias que más subieron de precio fueron: Tarragona (1,1%), Sta. Cruz de Tenerife (1,1%), Huelva (1%), Toledo (0,9%) y Valencia (0,9%).

Las capitales de provincia que más bajaron de precio durante el mes de enero fueron: Ávila (-2,6%), Granada (-2,1%), Valladolid (-1%), Soria (-0,9%) y Almería (-0,6%). Por el contrario las capitales que más subieron de precio fueron: Cáceres (2%), Málaga (1,8%), León (1,7%), Cádiz (1,6%) y Santa Cruz de Tenerife (1,3%)

¿Qué ha sucedido en las grandes Capitales durante el mes de febrero?

Analizando los precios del mes de febrero en Madrid y Barcelona capital, las 2 ciudades suben con respecto a enero, Madrid 0,6% y Barcelona un 1,1%. Se Sitúa el precio medio por metro cuadrado en 3.945 Euros en Madrid y 3.758 Euros en Barcelona. Examinando por Distrito, en Madrid: Salamanca, Chamartín, Chamberí y Retiro son los distritos con un precio medio por metro cuadrado más elevado (5.561 Euros) y en Barcelona: Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Ciutat Vella con un precio medio de 5.488 Euros.

En dos de las capitales más importantes a nivel nacional como Sevilla (2.487 €/m2) y Valencia (2.407 €/m2). Sevilla registra una subida del 0,5% y Valencia del 0,7%. Los distritos de Nervión, Los Remedios y Casco Antiguo son los más caros de Sevilla con un precio medio de 3.808 €/m2 y en Valencia, Ciutat Vella, L’ Example y El Pla del Real con un precio medio de 3.639 €/m2. NORMAS DE USO

