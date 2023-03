​La depresión afecta a un 30% de los universitarios

Los datos existentes muestran que la depresión en jóvenes se ha incrementado considerablemente en la última década. Los estudios existentes sitúan la prevalencia de la depresión en la etapa universitaria sobre el 30%. Una etapa cargada de nuevos desafíos como afrontar los estudios, las primeras experiencias laborales, el abandono del hogar familiar y asumir nuevas responsabilidades, que pueden favorecer la aparición de trastornos de salud mental.



Para acercar al público más joven qué es la depresión y conocer cómo se sienten las personas que la padecen, la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acoge hasta el próximo 16 de marzo la exposición “La Travesía de Elena”, impulsada por Lundbeck, compañía farmacéutica global especializada en enfermedades del cerebro. Una iniciativa que pretende visibilizar esta enfermedad y promover su conocimiento.

“Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), los trastornos depresivos han aumentado en los últimos años, aproximadamente un 25%” explica el Dr. Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y Catedrático de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, quien señala que los colectivos que han sido más vulnerables por la pandemia han sido las mujeres y los jóvenes.

“Los estudios actuales señalan que se está produciendo un aumento pronunciado de la depresión en esta franja de la vida. Se trata de una etapa especialmente vulnerable y decisiva para el desarrollo de la persona. Por ello es importante detectar y tratar la depresión de forma temprana” advierte la Dra. Guadalupe Arilla, del Grupo de Salud Mental de SEMERGEN. Además, cabe destacar que “los datos epidemiológicos indican que la diferencia entre géneros es importante y que los hombres y las mujeres no están expuestos de la misma manera a la depresión. Las mujeres tienen el doble de riesgo de padecer depresión a lo largo de su vida que los hombres” añade la Dra Arilla.

Esta diferencia, en cuanto al riesgo de sufrir depresión según el género, puede responder a diversas causas como “factores hormonales, socioambientales y culturales. La sobrecarga laboral y de cuidados, la brecha salarial y la abrumadora exposición de las mujeres a la violencia de género, se identifican como origen de algunos problemas psíquicos o empeorando los ya existentes”.

“La Travesía de Elena” se compone de 12 ilustraciones creadas por la artista Ana Santos, que explican la historia de Elena, una mujer que ha pasado por una depresión y ahora recuerda las diferentes etapas por las que ha pasado hasta llegar a la recuperación. Las ilustraciones y textos están inspirados en más de 500 testimonios, recogidos a través de las redes sociales, de personas que padecen o han padecido depresión, y que muestran cómo es vivir con esta enfermedad en sus distintas etapas, además, de divulgar el mensaje de que la depresión se puede tratar y se puede salir de ella.

La depresión es una enfermedad mental compleja, multidimensional y heterogénea, normalizarla es un paso fundamental para que las personas que la sufren puedan hablar de ella sin tabúes y reciban la ayuda que necesitan. Sin embargo, en un porcentaje importante de casos pasa inadvertida, o no se consulta. Por eso, los especialistas recomiendan pedir ayuda a tiempo para asegurar la detección e intervención precoz y así mejorar el pronóstico, el curso y la evolución de la depresión.

“Uno de los grandes problemas en psiquiatría es la falta de acceso a los servicios o tratamientos de salud mental. Hay más gente con trastornos mentales sin tratar, que gente con trastornos mentales en tratamiento” añade el Dr. Celso Arango.

Para José Manuel Dolader, director de la asociación La Barandilla “La Travesía de la Elena” es una exposición muy recomendable, no sólo para las personas que están pasando por una depresión, sino también para su entorno. “El 30% de las personas que sufren una depresión no lo hablan con la familia, para no perjudicarles, no preocuparles, otros se encuentran tan solos que no quieren hablar con nadie” relata el director de La Barandilla, quien advierte que “es clave que la familia conozca la enfermedad para que entiendan qué le pasa a una persona con depresión”.

“La prevención y la detección precoz en salud mental es clave entre más jóvenes. Iniciativas de este tipo, en un formato diferente e innovador, nos permiten promover el conocimiento de esta enfermedad y favorecer la prevención” ha opinado el Dr. Javier Arias, decano de la Facultad de Medicina de la UCM.

La Dra. Susana Gómez-Lus, directora Médico de Lundbeck define “La Travesía de la Elena” como “una historia que nos permite navegar a través de la enfermedad, conocer sus síntomas y cómo se sienten las personas con depresión. Con esta iniciativa queremos sensibilizar y dar visibilidad a una patología que afecta a más de 2,4 millones de personas en España, pero que a día de hoy sigue siendo una gran desconocida”.

La Travesía de Elena, también una experiencia virtual

“La Travesía de Elena” cuenta con el aval de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la asociación de pacientes La Barandilla. Se enmarca en la campaña #DeLaDepresiónSeSale impulsada por Lundbeck, que cada año realiza diferentes acciones con el objetivo de dar visibilidad y concienciar sobre la depresión. La exposición nació como una experiencia virtual que se puede visitar en deladepresionsesale.com y ahora se puede visitar presencialmente en Madrid después de su paso también por Sevilla y Barcelona.

La experiencia virtual permite al usuario recorrer con Elena las 12 etapas de la travesía para descubrir cómo afronta las distintas situaciones y llegar a tierra firme. En el site también se puede ver contenido extra como audios con algunos de los testimonios recogidos, entrevistas con especialistas médicos y pacientes, así como información para conocer más sobre la depresión.