Prevención del acoso escolar desde la primera infancia

El Día Internacional contra el Acoso Escolar o Día contra el Bullying se realiza cada 2 de mayo para concienciar a la población mundial sobre el problema del acoso escolar que afecta a millones de jóvenes en todo el mundo y promover la prevención desde la primera infancia. Casi uno de cada tres estudiantes (32%) en todo el mundo fue víctima de acoso por parte de sus compañeros de escuela (al menos una vez en el mes anterior a realizarse las encuestas, entre 2001 y 2017), de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Fuente de la imagen: https://www.freepik.es/foto-gratis/estar-triste-sentirse-marginado_13132595.htm

Desde la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) llevan mucho tiempo trabajando con los docentes en la prevención y la detección del bullying en las aulas y dándoles recursos para poder educar en valores desde la primera infancia puesto que en un estudio que llevaron a cabo hace varios años a nivel internacional vieron que la educación para la paz y la convivencia pacífica es el resultado de la educación en valores desde la primera infancia.

En concreto, en el tema del bullying, casi a diario conocemos casos de niños o niñas que sufren bullying, no solo en los centros escolares sino también fuera de ellos, con unas consecuencias bastante dramáticas. Como explica Juan Sánchez Muliterno, presidente de AMEI-WAECE “Hay casos que tienen más repercusión mediática y otros menos, pero el dolor tanto para los niños como para sus familias es el mismo. La sociedad está fallando a la infancia y, en consecuencia, debemos plantearnos qué estamos haciendo mal y el tipo de educación que estamos dando a nuestros niños y niñas”.

En este misma línea y, como explica la psicóloga Elvira Sánchez-Igual, responsable de proyectos de AMEI-WAECE, “si bien los casos más visibles se dan en niños de edades superiores, numerosos estudios apuntan a que el origen -y por tanto la prevención- está en etapas más precoces”.

“¿Y por qué en la etapa de infantil y no más tarde cuando vemos los primeros casos? Lev Vigotski, uno de los más reconocidos estudiosos de la etapa infantil, señaló que el hecho de que esta acción se haga en un momento del desarrollo en que dichas estructuras se están formando, permite ejercer un efecto mucho más significativo sobre los propios procesos y cualidades que dependen de estas estructuras, y del propio desarrollo como tal” explica la psicóloga. “Es en la primera infancia donde dicha estimulación reviste la mayor importancia y significación para toda la vida del ser humano, por realizarse sobre formaciones biofisiológicas y psicológicas que en este momento se están formando, y no sobre estructuras ya formadas como sucede en la mayoría de aquellas que se presentan en otras edades”.

Esta asociación, en agrupa a profesionales de la educación de 0 a 6 años, ha realizado un estudio del bullying, sus orígenes y desarrollo, para mostrarnos herramientas que permitan, ya en infantil, detectar en base a técnicas sociométricas “presuntos” acosadores y acosados, para actuar directamente desde el ámbito de la prevención individualizada.

Como afirman: “Estamos todo de acuerdo en que cada niño aprende de manera diferente; el rol que ocupa en el grupo y las relaciones que establece con sus compañeros también son diferentes y, por tanto, la acción educativa debe ser también diferente y personalizada”.

A la pregunta ¿Se puede acabar con el bullying? El presidente de AMEI-WAECE afirma que si “pero solo actuando en el origen y no “poniendo parches” cuando empiezan a detectarse los síntomas. Para ello, hemos de poner en manos de los docentes procedimientos pedagógicos y metodológicos que les permitan formar en nuestros niños normas, valores, conceptos y comportamientos hacia la asunción de la paz y el rechazo a la violencia como componentes esenciales de su personalidad; un traspaso de valores que permanezca a lo largo del tiempo, que se prolongue durante toda la vida”.

Las herramientas de prevención en la etapa de educación infantil están disponibles en una publicación GRATUITA titulada “El Bullying se gesta en la etapa de Educación Infantil” que está disposición de la comunidad educativa.

Este día representa una oportunidad para reflexionar sobre las consecuencias del acoso y recordar la importancia de trabajar juntos para crear entornos seguros y respetuosos en nuestras escuelas y comunidades.

Sólo, actuando en el origen, podremos prevenir esta lacra.