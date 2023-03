La barbarie sale ley

Está claro que la inteligencia es previsible, pero no así la estupidez. Siempre, y cada vez más, cuando Pedro Sánchez tiene que dar la cara, da justamente lo otro “sin nombre”. Como eso ocurre a diario, ya no sabemos cuál es su fisonomía real.

¿Será una distopía el que las mujeres para él sirven sólo de relleno? ¿O será el deterioro de la salud mental que la pandemia ha multiplicado de forma alarmante? Basta ver lo que pasa en el ministerio de igual-dá; aunque lo del presidente viene de antes, de siempre.

Opino que se juntan distopía y grave deterioro mental con las consecuencias subsiguientes: tanta estupidez nos está volviendo a todos medio estúpidos, aunque los rebeldes estamos muy lejos de ese buque fantasma con políticos a la deriva y cargado con cientos de parlamentarios encadenados en sus bodegas ¡pobres!, abducidos y manejados como marionetas para divertimento de medio mundo, ese mundo que odia a España.

Nos acosan con leyes; leyes hechas con su miope visión de la persona y que son un excremento; y el presidente nos dice que tiene que seguir el juego a sus errores ¡cierto!, porque así los multiplica ya que ese es su juego real: pegotes, chapuzas, pastiches; todo un carnaval con disfraces de usar y tirar. Estamos en el retrato vivo de lo que decía Julio Camba ya en el siglo XIX: “Estos políticos desbarran y mienten de la misma manera que el toro embiste, la vaca muge, la oveja bala y la gallina cacarea”.

Sí, estamos en un terreno abonado donde el mal florece y su fruto es la impiedad en fondo y forma. En política siempre hay personajes bufones capaces de parir leyes con sus mismas propiedades; nuestro colectivo Frankenstein da fehaciente prueba de ello. El bien común les importa un bledo, ellos están fabricando derechos para sus colegas ideológicos, los de las muchas letras esas LBGTIQP+… Para ellos sólo existe su círculo, su ideología y el humo de sus infinitas limitaciones.

A fuerza de ideología se han convencido de que destrozar la salud física y psíquica de los niños y jóvenes es progresismo; no importa lo peligroso, lo deleznable, lo antihumano y di-social que sean sus leyes, su proceder, su traición; para ellos es valioso si tiene ideología de género y lo imponen por ley coercitiva, penalizadora y esclavizadora a todo disidente.

Pues bien, ese es nuestro reto y nuestra rebelión: disentir. La grandeza de los no ideologizados, los políticamente incorrectos es “non serviam”. Nosotros sí servimos para resguardar a nuestros niños, defender a nuestros jóvenes, despreciar leyes inicuas, proteger la salud como bien común, liberar de ataduras ideológicas y EDUCAR: socorrer al niño que clama “¿No puedo yo renunciar al menos a uno de mis derechos? Yo no quiero derechos, yo quiero educación”.

EDUCACIÓN es respeto (ante todo), y es justicia, es caridad y es libertad; es muchas cosas más, pero jamás será fluir que es carencia de SER. Todas las personas son dignas de respeto, no así las opiniones y, mucho menos, las ideologías destructivas y deformadoras de la realidad, de la ciencia, de las personas y que maltratan a la sociedad.

Nuestra rebelión contra la política ideologizada que nos quieren imponer, abarca todo , porque pretende destruir TODO. Nuestra vida es ahora y no queremos que otros patanes nos impongan cómo vivirla; así es también con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos y toda persona que se ve sojuzgada con engaño, con mentira, con fantasías, con leyes inicuas sin sentido ni humanidad, sin principios ni valores, sin ciencia ni justicia.

Ser humano es difícil cuando tratan de impedirlo con leyes des-humanizantes. No importa, nosotros queremos defender a los indefensos, a los débiles, a los vulnerables, a los disfóricos, a los desorientados, a los engañados y los maltratados que son víctimas de este gobierno. España y todos los españoles hoy somos víctimas del gobierno que dicta maldad, abuso, odios, descartes, engaño, privilegios para unos y prebendas para otros; miseria para nosotros.

Gobernar es buscar, proteger, atender, fomentar y publicar el BIEN COMÚN, justamente todo lo opuesto a lo que el, así llamado gobierno español del momento, está haciendo. Nos queda el recurso a la rebelión, la desobediencia sistemática y la expresión de nuestras opiniones y opciones. Somos la sociedad, el pueblo, las personas contra la ideología tiránica que legisla. Las leyes basura tienen su sitio en el muladar, no en nuestras familias, no en las instituciones, no entre personas que lo son; y mucho menos en la EDUCACIÓN.

La educación emocional empieza en la gratitud y el respeto, no en "pitos y flautas" como están enseñando a los niños desde los 4 años en las escuelas; les quieren carne de pedófilos. La familia protege; los médicos, los educadores, las iglesias y algunas asociaciones están para eso. La ideología de género sacrifica al sujeto a sus enunciados fanáticos y lo impregna todo de combustible para incendiar la sociedad, consumir a la familia, distorsionar la medicina, enciscar la educación y volar las iglesias. Sólo nos resta la rebelión, la lucha sensata para aniquilar el mal y liberar a las personas de ser ellas aniquiladas en su humanidad.

La barbarie es la antítesis de la ley, el gobierno las unce perversamente para su propio y particular beneficio que es la negación del bien común o antigobierno.