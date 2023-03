​Wedding fest: ocho claves para celebrar una boda al más puro estilo festivalero

Fuegos artificiales, grupos de música, máscaras, neones, vasos reutilizables, gafas de sol, pulseras, tatuajes, maquillajes flúor… Aunque lo pudiera parecer, no estamos hablando de festivales de música, hablamos de la nueva tendencia en bodas: los ‘Wedding Fest’. Y es que las nuevas generaciones, esas que se conocen por internet, que poco les importa casarse un miércoles y que no tienen hueco para los compromisos en las mesas del banquete, están enganchadas a esta nueva tendencia que pisa fuerte en el sector nupcial y que ha llegado para revolucionar la forma en la que estamos acostumbrados a celebrar las bodas.

Bodas.net, web de referencia en el sector nupcial y que forma parte del grupo internacional The Knot Worldwide, descubre cómo son estas bodas al más puro estilo festivalero que ya ha enamorado a miles de parejas y que, quién sabe, podría convertirse en el estilo elegido de la boda del año: la de Tamara Falcó e Iñigo Onieva.



Los must have de las wedding fest

Después de la pandemia y las restricciones para celebrar y reunirse con mucha gente, las bodas han vuelto con ganas de mucha fiesta. En 2022 ya se vivió un auténtico ‘boom’ de bodas y este 2023 se espera que todavía lo siga haciendo con un 5% más de enlaces que en 2019, último año de actividad normal para el sector antes de la pandemia, según datos de Bodas.net. Lo que hasta ahora eran celebraciones de amor, ahora dan paso a una gran fiesta del amor que nadie cercano a la pareja se quiere perder. Pero, ¿qué imprescindibles tiene esta nueva nueva tendencia que está enganchando a las nuevas generaciones?

1. Bodas eclécticas: Las wedding fest van más allá del momento fiesta y se dejarán ver desde el primer momento. ¿Cómo? A través de los estilos y la decoración. Las bodas sencillas y minimalistas van dejando paso a unas celebraciones que lo mezclan todo: estilos, formatos, decoraciones, el campo con los neones, lo rústico con las lámparas clásicas…todo se vale para una generación de parejas cada vez más creativas y atrevidas que buscan personalizar al máximo cada espacio y sorprender haciendo que no haya dos bodas iguales. Y es que el 87% de los Millennials y los Zetas considera la decoración como un aspecto importante para su boda, según una encuesta realizada por Bodas.net a las parejas de estas generaciones que están organizando su boda.

2. Wedding chapters o Multi evento: Un día sabe a poco. Ahora las bodas son el Día B, pero también la cena de preboda, el brunch del día siguiente, la engagement party… las parejas ya no se conforman con celebrar un único día sino que viven su boda en varios capítulos. Esto se debe también a que muchos invitados vienen de fuera y las parejas prefieren hacer más eventos para que se sientan acogidos, o porque dejan fuera del gran día a personas menos cercanas pero con las que igualmente quieren celebrar y buscan otras alternativas.

3. Iluminación llamativa: Al igual que las flores, la iluminación también será uno de los elementos de la decoración que cobrará vivacidad en este tipo de boda. Iluminación en colores más estridentes y llamativos y lámparas más voluminosas. Ya no se busca que los elementos pasen desapercibidos dentro de una estética tenue sino que todo está especialmente escogido para que destaque. Las bolas de discoteca también entran a formar parte de la decoración en las bodas 2023, aportando a los ambientes un toque revival y glamouroso.

4. Fest entertainment: La tendencia de sorprender, que se instauró durante la pandemia cuando las restricciones no permitían las pistas de baile, se ha quedado, pero ahora mucho más vinculada a la parte de la fiesta. Veremos maquillajes, pinturas fluor, gemas faciales o tatuadores para los más atrevidos que quieran llevarse un recuerdo del gran día para “siempre”. Todo lo instagrameable sigue siendo tendencia, especialmente en formato vídeo, por lo que el videoloopers 360º no podrá faltar. Todo lo que las parejas o los profesionales de las animaciones se les pueda ocurrir será bienvenido en las bodas de 2023.

5. La música, el centro de todo: ¿Qué sería de un festival sin música? Si siempre ha sido importante, en las bodas de estilo wedding fest, la música lo será todavía más. Más allá de ser el hilo conductor del gran día, se convertirá en la gran protagonista, sobre todo la música en vivo que hace vibrar y poner de pie a todos los invitados. No importa el estilo, solo sentirla y contar con los mejores profesionales del sector de la música. Y es que para el 97% de las parejas de la generación Z y Millennials, consideran la música y la diversión aspectos fundamentales para el gran día, según una encuesta de Bodas.net.

6. Barra libre sí, pero no todo vale: En el 97% de las bodas españolas se sirve alcohol, según el Informe Global de Bodas, de Bodas.net, por lo que la tendencia de los wedding fest también tenía que llegar a la barra libre. Beer truck, coffee truck, cócteles de autor, ice truck de helados artesanales… todo lo que acabe aportando animación y sumando a la decoración es un plus. Además, las barras libres de alcohol en las que la cantidad estaba por delante de la calidad son cosas del pasado. Ahora se busca ofrecer bebidas de primeras marcas, servidas en los vasos y copas más sofisticadas y con todo tipo de detalles: frutas naturales, especias, decoración… y es que, si además de bueno sorprende, mucho mejor.

7. Segundo look ya no es solo para influencers: contar con un segundo o incluso un tercer look para sorprender a los invitados y a la vez buscar cierta comodidad para la gran fiesta va a ser algo habitual en las bodas de 2023, pero sobre todo en las wedding fest. Así lo confirma la última encuesta de Bodas.net: el 15% de las novias tiene pensado realizar un cambio de outfit durante la celebración. Incluso el 22% estaría dispuesta a cortarse el pelo durante la fiesta de la boda. La opción de contar con un segundo look ya no es solo para las influencers, ahora las novias apostarán por un segundo vestido más transgresor y atrevido que encaje con el estilo festivalero de la gran fiesta. Que las bodas cuenten con diferentes momentos de celebración también potencia esta tendencia ya que muchas novias quieren contar con un look de novia en momentos como la preboda o la postboda.

8. Social first: Las redes sociales se convierten en grandes protagonistas de este tipo de bodas. Según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de ESADE, Carles Torrecilla, y Google, el 72% de las parejas comparte momentos de su boda en redes sociales. En este sentido, las parejas podrán crear filtros personalizados para su boda con el objetivo de que los invitados puedan utilizarlos al subir las fotos en las redes en los que aparecen sus nombres, la fecha del gran día y elementos de la temática de la boda.

Si hubo un tiempo en el que el hashtag de boda era tendencia, ¿es hora de pensar en crear un logo? Todo apunta a que sí. En la misma línea de llevar todo el material a las redes, los videografos trabajarán en piezas creativas y cortas: se harán trailers preboda, vídeos cortos para compartir en las distintas plataformas, vídeos de la postboda o el trash the dress y otras piezas que se puedan subir en Reels y TikTok. Las nuevas generaciones son amantes de consumir vídeos cortos así que este es el formato estrella. Todo ello con una estética muy natural: reportajes y vídeos improvisados en los que todo parezca casualidad, pero que esconden un cuidado de los detalles y sobre todo un trabajo de muchísima posproducción por parte de los profesionales.