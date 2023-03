Cómo encontrar un buen psicólogo psicoanalista en Madrid Iniciar algo tan importante como una terapia de la mano de un profesional es una decisión muy importante Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 3 de marzo de 2023, 12:12 h (CET) Tomar la decisión de iniciar una terapia de la mano de un psicólogo psicoanalista no es algo sencillo. A través de las terapias es posible cambiar a mejor muchos aspectos de nuestra vida y por ello es muy importante elegir bien con quién se va a realizar este trabajo. En una ciudad grande como Madrid existen multitud de consultas y psicólogos, pero es fundamental analizarlos bien antes de tomar una decisión.

Si estás buscando un psicólogo psicoanalista Madrid con el que iniciar una terapia es fundamental tener en cuenta factores como los que mostramos a continuación:

Especialidad del profesional

Un psicólogo perfectamente formado es un profesional que debe estar capacitado para tratar multitud de problemas emociones muy variados que se presenten ante él. Para buena parte de los problemas emocionales el profesional sabe de qué forma orientar las terapias. Pero, como en otras disciplinas, a veces es necesaria una mayor especialización para tratar determinados problemas.

En las psicoterapias se necesita en ocasiones a profesionales que tengan una formación rigurosa y específica a la hora de tratar con niños, con adolescentes, con familias con problemas, parejas en crisis o también con problemas psicológicos de mayor complejidad como trastornos psicóticos, trastornos psicosomáticos o trastornos de tipo borderline que pueden llegar a ser muy impulsivos.

Experiencia profesional y formación

Algo que muchas personas que buscan un psicólogo psicoanalista desconocen es que casi cualquiera puede autoproclamarse "terapeuta", incluso personas con poca formación y experiencia al respecto. Por ello, es importante conocer bien la formación del psicólogo al que estés considerando acudir para asegurarte de que cuenta con las titulaciones requeridas para el tipo de tratamiento que necesitas iniciar.

Un psicólogo clínico debe estar inscrito en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid después de terminar sus estudios, así como haberse formado en escuelas de psicoterapia para adquirir la formación y la experiencia necesaria. Para trabajar como psicólogo psicoanalista es necesario formarse durante 8 años, así que comprueba que te vas a poner en las mejores manos antes de tomar esta importante decisión.

Terapia del profesional

Para conocer de primera mano cómo funciona el inconsciente para poder entender mejor a sus futuros pacientes es necesario que el psicólogo psicoanalista haya hecho una terapia propia. Solo así va a ser capaz de empatizar mejor con ellos y conocer qué mecanismos se activan a nivel mental cuando nos enfrentamos a una terapia. Es también algo fundamental dentro de la ética profesional.

Aunque a muchas personas les resulta incómodo tener que preguntar a su futuro psicólogo si ha realizado una terapia personal, lo cierto es que es lo más recomendable. Si el psicólogo responde que sí y que incluso ha tenido lugar con un psicoanálisis es una muestra clara de que vas a ponerte en las mejores manos. No es un requisito para ejercer, pero sí es un signo claro de que se toma en serio su trabajo y le preocupan sus pacientes.

Tipo de relación

Para conocer mejor al psicólogo con el que deseas iniciar un tratamiento de terapias es necesario programar una primera entrevista con él. En ella debes salir con la sensación de que has sido escuchado de forma atenta y que está abierto a escucharte para conocer tus necesidades, inquietudes y problemas que deseas tratar en su consulta. Si no encuentras a un profesional atento, comprensivo, con un carácter amable y respetuoso, lo mejor es que sigas buscando hasta dar con uno que sí lo sea.

Debes sentir que puedes hablar de todo con él incluyendo toda la gama de emociones humanas, como la culpa, la sexualidad, la vergüenza, el odio, la tristeza o la agresividad, entre otras muchas. En esa primera entrevista debes salir con un procedimiento diseñado por el profesional para las futuras terapias en el que debes conocer cómo se va a proceder y cuáles son los pasos que vais a seguir en el proceso.



Como puedes comprobar existen diferentes aspectos que debes conocer y evaluar a la hora de elegir un psicólogo psicoanalista en Madrid, aunque es algo aplicable a cualquier punto del país. Iniciar algo tan importante como una terapia de la mano de un profesional es una decisión muy importante y por ello debes realizar el esfuerzo por buscar el mejor psicólogo psicoanalista de la capital. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo encontrar un buen psicólogo psicoanalista en Madrid Iniciar algo tan importante como una terapia de la mano de un profesional es una decisión muy importante ​Escasez de profesionales expertos en la prevención del suicidio, primera causa de muerte entre los jóvenes en España Con 4.003 fallecimientos en 2021, el suicidio sigue creciendo, llegando a duplicar las muertes por accidentes de tráfico ​Los trastornos de salud mental en los menores han aumentado un 47% Salud mental en la infancia y adolescencia Los jóvenes inician sus relaciones sexuales a los trece años El consumo de pornografía violenta, de manera continuada, es el mayor riesgo para la salud sexual de los adolescentes ​Problemas de comunicación, celos y sexualidad, motivos más frecuentes en las consultas de psicología por parte de las parejas Es necesario contar con ayuda que evite que los problemas afecten a la convivencia, estabilidad y fortaleza de la relación