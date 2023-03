Putas, cocaína y diputados PSOE machos Como noticia, la actividad de algunos de los diputados varones que apoyan al Gobierno José Luis Heras Celemín jueves, 2 de marzo de 2023, 09:41 h (CET) Los memes de un chat coparon la atención: 1.- En el PSOE habrá, como mucho, uno o dos puteros (foto Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del ministerio de Sanidad). 2.- CLUB SOCIALISTA TITO BERNI, (cartel rojo anunciando un burdel en lo alto de un edificio). 3.- PSOE, PROGRAMA DE GOBIERNO: Esto es lo que somos (recuadro con foto del exministro Ábalos): PUTAS, COCAÍNA, IMPUESTOS, ENCHUFES, PARO, RUINA. 4.- En la puerta de la sede del PSOE, calle de Ferraz en Madrid, composición gráfica: Anuncio CLUB, copa de cóctel medio llena, y silueta de una mujer desnuda sobre el anagrama PSOE con capullo de rosa en flor y puño cerrado.



Sin bromas, caras serias y desayuno informativo Europa Press en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, con Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. El acto, programado hace semanas sin Sesión de Pleno el Congreso de los Diputados, debería aprovechar el momento para que el Gobierno, ante las próximas elecciones, mostrara músculo con, posiblemente, su ministro mejor valorado. En la refriega PSOE-UP, parecía lógico que Planas saliera a la palestra para mostrar la postura socialista distinta a la comunista. Racional y sin fricciones con los socios-cargas de compañeros en la coalición gubernamental. En principio, a pesar de la actualidad, a ello fue: Tras un año desde su última aparición en el mismo foro, Planas intentó aprovechar, en el sentido más sibilino del término, las diferencias: Guerra en Ucrania, guerra de principios, ejemplo de barco paralizado en Róterdam con veintemil toneladas de fertilizantes. La alimentación como arma.

Cereales y oleaginosas. Acuerdo del Mar Negro, para sacar grano de Ucrania. Reunión con el vicepresidente FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación). Los diez bloques de medidas UE frente a Rusia no entorpecen la alimentación. El hambre y la malnutrición han vuelto a crecer. Geopolítica en la alimentación, un ministro ruso ha hecho dos viajes a África. La inflación sube rápido, se contagia y baja despacio. Comercio de la uva pasa. Y proclamación final: En España, el sector agroalimentario es moderno y fuerte.

Mal que bien, el ministro iba a lo suyo. Se oía su voz ampliada en altavoces, pero en algunas zonas del salón, con tres pilares en el centro, el orador y el entrevistador estaban ocultos. Previéndolo, habilitaron dos pantallas de plasma. Pantallas y altavoces, desacompasadas, con un segundo de retraso. Planas hablaba y se le oía, pero su imagen estaba retrasada. Fue el motivo para tratar de aunar los sentidos vista y oído. Con ello y con sus gestos se descubrió el estado del ministro. En su discurso parecía seguir un guión; normal, tranquilo y con gestos serenos. Los gestos y la mímica cambiaron cuando tuvo que entra ‘a por uvas’ y contestar las preguntas que eran noticia. En principio, la noticia Ferrovial anunciando su traslado a los Países Bajos, que el ministro trató de capear hasta que García Vila, compasivo, concedió :”No le pincho más con este asunto”. Siguió con la bajada de precios, incluido patinazo Vicepresidenta primera. Después, el IVA carne pescado, motivo de choque con Podemos que Planas sorteó buscando refugio en datos y más datos, puede que hasta falseados. Precios de supermercados. Cesta de la Compra. Acuerdo UE-Reunido Unido tras el Brexit. Avisados por alguien, ved los gestos. Manos abiertas con los dedos enfrentados, pulgar a pulgar hasta meñique a meñique, para temas conocidos, manos cruzadas, con dedos prietos como garfios, para asuntos peliagudos (“demonizar no tiene sentido” dijo).

Como ‘arreón’, la noticia que desbarató el buen hacer del ministro: El uso y disfrute (supuestos) en momentos de estado de alarma, o algo parecido, de cocaína y barraganería con mujeres de vida no dudosa: Prostitutas cursis. Mejor ‘putas’ de tomo, lomo, cachas, magros y esqueletos. Macizas de toma pan y moja, si la ministra de Igualdad no trata de buscar, conseguir va a ser más dificil, la igualdad entre géneros con mujeres que usen sexo con varón por esos andurriales, u otros. ‘El putisoe’ bautizado a primera hora de la mañana que publicó el diario El Mundo y siguen la prensa nacional excepto el diario El País y algún que otro amigo de ocasión, si es que para esto hay ocasiones y amigos. “¿Le preocupa al gobierno?”, echó el capote García Vila. Es lamentable, que se depure lo que haga falta; más allá de la política, me repugna ¿Quince diputados? “No voy a entrar en eso” - intentó cerrar - El PSOE hará lo que tenga que hacer, entramos en el Gobierno por una corrupción que no ha sido atajada.

No hubo más. Si la ministra de Igualdad, y los curritos y las curritas de lo mismo da o casi no hacen algo nuevo, como resumen: putas, cocaína y diputados PSOE machos. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Incongruencias Estamos inmersos en una sociedad llena de falta de coherencia El acoso escolar o bullying Existen grupos de presión o superioridad, capaces de crear un “apartheid” sobre los más débiles Bruselas presiona para bajar las pensiones Cada vez es más urgente blindarlas en la Constitución, para que sean un derecho fundamental que prohíba su privatización y la pérdida de su poder adquisitivo Putas, cocaína y diputados PSOE machos Como noticia, la actividad de algunos de los diputados varones que apoyan al Gobierno Corazones bucólicos Nuestra tarea de custodia debe estar presente a todas horas, preservando los inciensos nativos y reconstruyendo zonas para todos los corazones labriegos