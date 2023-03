Piensan por sí mismos Iulen Lizaso Aldalur, Hernani Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 2 de marzo de 2023, 08:39 h (CET) Me invitaron a firmar una petición a favor de que el ayuntamiento de Hernani retire la multa impuesta a un grupo de jóvenes o asociación denominada Movimiento Socialista o GKS por montar una txozna en sanjuanes a pesar de haberles sido denegada la solicitud por presentarla fuera de plazo.

Más de 3000 euros por un acto de desobediencia como causa, sin consecuencia lesiva para nadie, lo percibo como exceso por parte de una joven corporación perteneciente a un grupo político con una trayectoria de excesos de actos de desobediencia lesivos incluso dentro de ese mismo ayuntamiento y bienes públicos y mobiliario urbanos…..aún fresca en la memoria de la “vieja guardia”.

Comentándolo con otra persona de mi generación, me recordó que la primera txozna que se puso en Hernani por sanjuanes, se impuso tras un puñetazo encima de la mesa en el ayuntamiento al grito de “la pondremos por cojones” por parte de un simpatizante de la izquierda abertzale...y así se consumó.

Que nadie se lleve a engaño al prejuzgar intenciones diferentes a, un ánimo conciliador para “alisar” la convivencia y reconducir la relación sociopolítica entre jóvenes de diferente tendencia ideológica e idénticas formas operativas, por mucho que el dirigente de Sortu Arkaitz Rodriguez haga ver lo contrario.

Vaya por delante que no profeso tendencia política, pues hace tiempo que dejé de mirarles por el retrovisor. Ya ni simpatías personales, por su silencio ante la tragedia sanitaria que sufrimos, con una sobremortalidad nunca vista desde la guerra civil, sin que se den causas históricamente conocidas (inundaciones, terremotos, epidemias, etc), que justifiquen ese exceso, a excepción de que se ha medicado a la población como nunca se hizo…….y de manera “inexplicada”.

Con una casuística pediátrica nunca conocida que se da en cada vez más familias también por “causas inexplicables”, y a su vez escenificar con que hemos vuelto a la normalidad, personalmente me atufa. EH Bildu cuenta con médicos en sus candidaturas, que como mínimo se les presentarán dudas razonables, con lo que aquí anuncio y lo pueden ver en sus consultas. A pesar de ello, alinearse intelectualmente con el mensaje mediático oficialista y agenda globalista de unas elites mundiales que nunca como hoy acosan a toda la humanidad con unas intenciones inconfesables……lo vivo como una traición.

Tampoco trato de enjuagar y menos descargar la falta-causa que ha dado pie a una sanción de respuesta a un acto de desacato a una norma administrativa. Pienso y comparto el hecho de que sus motivaciones estaban muy por encima de las consecuencias que pudieran acarrearles esa actitud.

La consecuencia primera, es que ese grupo de jóvenes tuviesen presencia pública en las fiestas de su pueblo y se diesen a conocer como grupo de actividad política escindido de las juventudes de la izquierda abertzale. Como consecuencia segunda el que no dejaran pasar la oportunidad de hacerse con un pequeño colchón económico para hacer frente a los gastos de arranque para sus campañas informativas y de difusión. La tercera y concluyente para recoger el inesperado y desproporcionado correctivo, la posible disputa y competencia ideológica con las juventudes ideológicamente afines al equipo gobernante del ayuntamiento. Y el cuarto y como efecto acción-reacción ante la falta de previsión y error de cálculo por parte del ayuntamiento (más bien diría que de la dirección de la “vieja guardia”), la inesperada publicidad que se le ha dado a esa nueva corriente social, hasta el hecho de que ya cuentan con personas veteranas simpatizantes y con memoria de hechos suficiente para hacerles saber, que los hechos incoherentes con lo que promulgan en sus proclamas y mitines, lleva a a la izquierda abertzale a esa deriva socialdemócrata, que por más que traten de maquillar en su campaña electoral…….ya van dejando huella de sospecha.

Nunca escribo sin antes documentarme, haciendo constar en el escrito la fuente de información. En esta de hoy, la fuente que me ha permitido situarme en el contexto, son personas muy cercanas a, y padres de esos jóvenes sancionados. Así, anuncio mis fuentes de manera genérica, por el triste hecho de vivir en un pueblo muy polarizado y emocionalmente intoxicado en lo político, y sin visos de reparación….que a veces invita a un exilio voluntario.

Jóvenes disidentes, insumisos y desobedientes al pensamiento imperante (¿único?) alejados de quienes dicen luchar por la independencia, cuando más signos de asumir lo que hay se le percibe. Se alejan de una dirección político-monolítica territorial, que por su deriva contradictoria y escoramientos en su práctica de acción e inacción, se les percibe alineados y crédulos del programa socioeconómico de la socialdemocracia y agenda global UE, que promueve una doctrina de clases y criba social a favor de un neoliberalismo salvaje.

Inacción, por su no hacer, denunciar en alto ni mostrar el coraje que requiere ser oposición, en una coyuntura de amenaza y desmantelamiento del sector industrial y agrícola, por desinversión pública, falta de control a la banca y energéticas, y privatizaciones salvajes en servicios públicos tan básicos como la sanidad, educación…..y el agua de boca con pasos previos de digitalización. Es lo que hay o es lo que toca...dos frases odiosas y a su vez socorridas para quienes de la resignación pasiva y pactista hacen su operatividad activa.

El acomodo, aburguesamiento e intereses sectarios de la IA, sumados al miedo a molestar, podría formar parte del diagnóstico que da contenido gaseoso a ese es lo que hay. Lo reflejan en el trueque de favores y obligarse a pactar y votar a favor de quienes promueven desde el gobierno central, una ley animalista selectiva, un feminismo incentivado, un ecologismo subvencionado y doctrinas de orientación sexual conductista en la docencia inyectando toxinas ideológicas que contaminan la inocencia de nuestros niños…. a través de la LGTBI.

Desde Sortu destacan la coincidencia reaccionaria de los jóvenes de GKS con lo que destaco líneas arriba...”Debilitan proyectos transformadores y alimentan las prácticas más nocivas que se han visto en la izquierda”...todo esto me suena a claudicación ideológica y moral por parte de la izquierda abertzale.

Nunca como hoy se hace más necesario explorar sobre diferentes pareceres para sumar visiones de cara a sembrar un amanecer ante tanta penumbra global. Así, ante esta tesitura vertical bipolar, reducida a los de arriba y los de abajo, animo a los que aún confían en la horizontalidad del abanico de izquierda y derecha, a profundizar sobre uno de los últimos tratados emitidos por Ekai Center: “El futuro de la socialdemocracia. Del sectarismo al pensamiento racional”, Ocho apartados o pasos que llevan a renovar la bombilla de ese faro sociopolítico, que ante tanto interés sectario por afanes electoralista y poltroneros, han conducido por la oscura senda del fanatismo ciego y pensamiento incrustado, a una gran parte de esta sociedad. Es así que, para ese nuevo amanecer tan necesitado, nada conocido hasta hoy sirve.

Siendo una buena base de reflexión hacia el diagnóstico para este período preelectoral, en su resumen viene a decir: “La aplicación del pensamiento racional al ámbito de análisis socioeconómico es una de las grandes aportaciones de la socialdemocracia y del marxismo a partir del siglo XIX. Sin embargo, la socialdemocracia, como todo tipo de movimientos sociopolíticos, está sometida lógicamente a una constante tentación de sustituir el pensamiento racional por el pensamiento sectario. Un factor fundamental en esta distorsión sectaria de la socialdemocracia viene representado por la pugna electoral o, si se prefiere, por el electoralismo.

En las contiendas electorales, los votos que gana el contrincante son votos que pierde mi partido, y eso genera una animadversión desproporcionada frente a otros grupos políticos, que dificulta las alianzas y que va mucho más allá de las diferencias reales en los programas y en los intereses representados en cada caso. El análisis objetivo de la realidad, el análisis del bien y del mal desde la perspectiva de los ciudadanos, es rápidamente sustituido por lo que es bueno y malo para tener un buen resultado en las elecciones, o por lo que es bueno y malo para unas u otras opciones electorales. Es evidente que la estrategia electoral es necesaria y que, a corto plazo, es lógico que los objetivos de la lucha electoral adquieran un peso significativo. La clave radica en compatibilizar los objetivos electorales con el análisis continuo de la realidad socioeconómica y de lo que, en función de ella, es positivo y negativo para los trabajadores asalariados, para las familias y para los ciudadanos. La forma de razonar es sustancial para cualquier movimiento social. Es fácil detectar a las personas y grupos que, en lugar de analizar la realidad en base a lo que es bueno y malo para los ciudadanos, la examinan en función de si responde a lo que dice o no uno u otro grupo político o en base a sectarismos de izquierda o derecha que ya nadie sabe lo que realmente significan.

La lucha por los intereses objetivos de los asalariados requiere también una lucha constante a favor del pensamiento racional y objetivo y en contra del pensamiento sectario al que nos arrastran los intereses electorales o mediáticos. Es una lucha constante, pero de la cual depende que la socialdemocracia continúe anclada a su base social o bien se vaya dejando arrastrar por contextos mediáticos que, en definitiva, sólo responden a los intereses de las grandes corporaciones.”

Tras la lectura sobre la ideología de la agenda socialdemócrata y congregación en torno a ella de todos los grupos políticos con representación parlamentaria sin excepción, también en Euskadi, y con el ánimo de sumar visiones y alternativas, reitero en que, desde mi visión: para ese nuevo amanecer tan anhelado y necesitado, nada conocido hasta hoy sirve………………..por "estéril". NORMAS DE USO

