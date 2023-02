ZTE Nubia lanza la primera tablet 3G sin necesidad de gafas para visualizar el contenido Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 15:53 h (CET) ZTE presenta en el MWC 2023, en colaboración con el desarrollador líder mundial de tecnología 3D, Leia Inc., la tableta nubia Pad 3D, un innovador dispositivo que ofrece experiencias inmersivas sin gafas y creación de contenidos ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones, soluciones de tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil y dispositivos se ha asociado con Leia Inc, líder mundial en el desarrollo de tecnología 3D, para presentar conjuntamente en el Mobile World Congress 2023 la primera tableta 3D-IA del mundo: nubia Pad 3D. Este innovador dispositivo incorpora una tecnología que permite realizar llamadas, transmitir y jugar en 3D de forma totalmente envolvente y sin gafas, así como compartir y crear contenidos. La compañía también dio a conocer otros productos interesantes en la exposición, como las nubia Neovision Glass, y una gama de productos ecológicos inteligentes.

Ni Fei, Vicepresidente de ZTE Corporation y Presidente de ZTE Dispositivos ha declarado: "ZTE, en colaboración con Leia en tecnología 3D-AI, se complace en anunciar la ampliación de su oferta 5G+3D. Con esta tecnología, los usuarios pueden disfrutar sin gafas de una experiencia 3D increíblemente natural".

"El 3D existe desde hace tiempo, pero ahora hemos mejorado la visualización en 3D y la creación de contenidos con las últimas tecnologías de IA", afirma por su parte Cecilia Qvist, CEO de Leia. "La IA lleva la experiencia 3D a un nivel completamente nuevo, tanto en términos de comodidad de visualización, como en la facilidad que supone crear contenido 3D: un niño de 5 años puede ahora crear y compartir arte inmersivo impresionante en segundos usando el dispositivo".

Experiencia 3D inmersiva

Nubia Pad 3D cuenta con la tecnología de vanguardia de campo de luz 3D de Leia, con un robusto motor de potencia de computación AI, lo que lo convierte en el dispositivo perfecto para el seguimiento dinámico de rostros tridimensionales y la adaptación en tiempo real hasta ángulos de visión 3D. El dispositivo también emplea redes neuronales avanzadas y algoritmos de aprendizaje para convertir a la perfección contenidos 2D masivos como streaming multimedia, juegos o películas, en experiencias visuales 3D inmersivas y únicas, todo ello en tiempo real.

Productor de contenidos 3D de alta calidad

La tableta no es sólo un reproductor 3D, sino también un creador de contenidos 3D. Adopta el principio de la percepción estereoscópica del ojo humano, y tanto su cámara frontal como su cámara trasera dual son capaces de grabar una vista 3D de lo que tienen delante. La cámara trasera dual de 16 MP está dedicada a la grabación en 3D, y la cámara frontal dual de 8 MP puede utilizarse para videollamadas en 3D, lo que permite a los usuarios crear contenidos en 3D de alta calidad. Con el software creativo que contiene, todo el mundo puede ser un artista para crear obras visuales en 3D a través de la IA.

Amplia gama de aplicaciones 3D

Al aprovechar el poder de la IA integral y la tecnología 3D, nubia Pad 3D ofrece una experiencia digital sin precedentes. Con sus diversas aplicaciones 3D, los usuarios pueden acceder a una amplia gama de contenidos que incluye chat 3D, streaming multimedia 3D, juegos 3D, teatro 3D y otros contenidos de creación. La Leia App Store ofrece una ventana única para que los usuarios descarguen todas las aplicaciones que necesiten.

El nubia Pad 3D tampoco se limita a escenarios de consumo, sino que también puede utilizarse en otros escenarios. Tiene el potencial de revolucionar la educación 3D con demostraciones digitales, la asistencia médica en 3D, las exposiciones digitales en museos y otros campos. Con la capacidad de realizar una experiencia de realidad aumentada, supone un cambio significativo.

Potente ecosistema de contenidos Leia

Las aplicaciones del nubia Pad 3D son inseparables del fuerte soporte del ecosistema Leia, que incluyen tecnología de difusión estable de Stability.ai que permite a LeiaDream crear arte generativo en 3D, integraciones SDK con Unreal Engine y otros tantos. En el camino hacia la construcción de un ecosistema integral, Nubia y Leia continuarán en el camino de la exploración de futuras posibilidades de visión 3D con socios del ecosistema, con el objetivo de ofrecer a los usuarios experiencias 3D aún más naturales e inmersivas.

Rendimiento y resistencia

El nubia Pad 3D incorpora la última configuración del chipset Snapdragon 888, UFS3.1 y memoria RAM LPDDR5. Los usuarios pueden disfrutar de impresionantes efectos visuales en la pantalla LCD IPS de 12,4 pulgadas y 2,5K con atenuación adaptativa, con una resolución de 2560*1600 y una alta frecuencia de actualización inteligente de 120Hz. También viene con altavoces de sonido envolvente Dolby simétricos en las cuatro esquinas y una gran batería de 9.070mAh con cargador rápido de 33W, que proporciona energía ininterrumpida.

Diseño, canales de venta y precio

Nubia Pad 3D presenta un cuerpo metálico, ligero y portátil. El diseño multi-interfaz y ranura para tarjetas también mejoran en gran medida la facilidad de uso.

Después de 2 años, y gracias al trabajo y esfuerzo de más de 200 profesionales del equipo de I+D y el apoyo de más de 100 laboratorios de todo el mundo, nace nubia Pad 3D, un innovador dispositivo que aportará una nueva experiencia digital en 3D con una tecnología de IA única. El producto estará listo para la preventa en marzo.

