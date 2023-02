​Enrique, me presento Poesía Enrique Gámez Clemente martes, 28 de febrero de 2023, 13:17 h (CET) Busca un trabajo.



Cómprate un coche, y a poder ser, una casa.

Encuentra pareja. Cásate. Ve de luna de miel y ten hijos.

Sé infiel.

Sigue trabajando.

Ve a votar.

No leas, ni pienses, ni digas nada fuera de lo común.

Asiste a otras bodas, y no te olvides de las ferias, y las discotecas, y las fiestas.

Cuando veas a un vagabundo no lo ayudes.

Si hay una guerra, quédate sentado. Total... Está en otro lado.

Trasmite el error de tu vida a nuevas generaciones.

No dejes que exista ética, ni moral, ni filosofía, ni cultura... No dejes que te mate.

Malgasta tiempo en partidos de fútbol, de pádel y en bares.

Bebe hasta la saciedad.

Golpea a todo aquel que discierna de ti.

Insulta a otras razas.

Ve a la iglesia. Y pide perdón. Aunque sea mentira.

Si puedes ahorrarte una factura, hazlo. Sé corrupto.

Pilla maletines y acepta sobornos.

No pises bibliotecas ni te empapes de mentes extraordinarias.

Odia al diferente. Escupe al homosexual. Viola a un niño o a una niña.

Pon Telepino.

¿Estás aburrido de ti mismo?

Piensa en los tatuajes. ¡Qué diablos! Píntate una esvástica.

Coloca bombas en un orfanato o atenta en la sección de oncología infantil.

Grita el nombre de Dios.

No adoptes, cómprate un perro. Y si es de raza y vale 4 dígitos. Mejor. Más puedes faldar en Instagram.

Ammm, cierto.

Sumérgete en todas las redes sociales.

Destina parte de tu vida ahí.

Interésate por los demás y no por ti.

Ten envidia y no prediques amor.

Quema un bosque, o una estatua de Gandhi, o de L. King.

¿Si personas africanas se juegan la vida en océanos? Da igual. ¿Si la política es pura falacia? Da igual. ¿Si contaminamos, destruimos y arrasamos? Da igual.

No te preocupes.

Piensa que tienes miles de amigos y personas de confianza. Es más, rodéate de ellos.

Sigue trabajando y dale duro a las compras.

Compra lo que sea que te vendan.

Échale un vistazo a la biblia.

Sujeta un rosario.

Llora en semana santa y emociónate con las procesiones.

Obtén tu abono para los toros.

Celebra cumpleaños. Y cómete las uvas para nochevieja.

Suscríbete a MiPelelePlus y revistas del corazón.

Nada de ciencia.

Sigue tendencias: Pelo largo, pelo corto, nada de pelo y sin rostro. Pantalón de campana, ajustados y para tontos. Camisas, cinturones, colgantes, anillos, pulseras, pintauñas, quitaesmalte... Batidos de proteínas, esteroides, estimulantes...

Cambia de móvil cada año.

No comas verduras ni vegetales. Carne. Carne. Carne.

Dile a tus familiares y conocidos que no pueden transformar el mundo.

Repíteselo.

Díselo una vez más.

Ríete de el o de ella.

Dile que nunca lo conseguirá.

Grítaselo.

Ridiculízalo.

Haz que sienta el mayor de los bochornos.

Quítale toda pizca de ilusión y sueño por mejorar esto.

Es la batalla callejera más cruel y despiadada.

Es contra todo un sistema y toda una humanidad.

No permitas que lo intenten. Acabará con ellos.

Que me lo dejen a mí.

Nací en esto.

