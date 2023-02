Recordando a Teresa Tourné Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Lectores @DiarioSigloXXI martes, 28 de febrero de 2023, 08:52 h (CET) Revisando mi archivo musical localicé una serie de grabaciones de zarzuelas interpretadas por Teresa Tourné. Su vida artística fue como una estrella fugaz, pero que dejó un recuerdo excepcional. Había nacido en Madrid en 1934, su vocación musical se inclinó hacia el piano, estudiando en el Conservatorio de Madrid; pero he aquí que la famosa profesora y descubridora de talentos musicales Lola Rodríguez de Aragón la escuchó cantar y, en esos giros que a veces la vida provoca, se convirtió en su profesora, consejera y amiga en la nueva faceta de cantante: Profesora de canto con diploma de primera clase y el relevante premio “Lucrecia Arana”.

Su prodigiosa voz de soprano lírica le abrió pronto el panorama musical, primero en España y luego en Europa, donde cantó las zarzuelas y las óperas más destacadas en los teatros más importantes, consiguiendo diversos premios nacionales e internacionales con sus interpretaciones y grabaciones. Actuó con los mejores cantantes de la época como Alfredo Kraus y Victoria de los Ángeles, Con esta última estrenó “Atlántida” (1962) de Manuel de Falla y Ernesto Halfter.



En 1970 ocurrió lo sorprendente: Teresa Tourné abandona aquellas noches de gloria en los teatros europeos para convertirse en profesora de Técnica de Canto en la recién creada Escuela Superior de Canto de Madrid y posteriormente, tras la correspondiente oposición, en Catedrática de dicha Escuela. Fue una generosa renuncia desprenderse de aquel personalismo en aras de una proyección más humana y artística en favor de las numerosas alumnas que pasaron por sus clases, a las que supo querer con un cariño maternal y, por qué no decirlo, también sobrenatural porque ella era una mujer con un trato muy especial con Dios y con la Virgen. NORMAS DE USO

