¿Será esta Cuaresma la última oportunidad?

Esta Iglesia progresista, mundanizada y desacralizada y este estado social que ha tocado fondo, ya no puede ser más inmoral, puede ser que sea este tiempo de Cuaresma la última oportunidad. Si la Iglesia Católica está mal, la sociedad estará peor. Los católicos sufrimos mucho por la desacralización de la Iglesia.

Llama la atención y te hace sufrir el ver como en las Iglesias ya casi nadie se arrodilla, incluidos muchos miembros de la Jerarquía y del clero. Como decía el Papa Benedicto XVI permanecen erguidos ante Dios y vemos como Cristo en el Huerto de los Olivos se postró rostro en tierra y sudando sangre por el sufrimiento y la angustia que tenía que padecer para librarnos del pecado. Estos Jerarcas y clero progresistas no solo han desacralizado la Divina Eucaristía, sino que, como consecuencia de esa desacralización, han dejado el campo libre a Satanás. ¿Abandonarán su obcecación y pedirán perdón?

¿Por qué no abandonan esa desacralizadora actuación? Los fieles lo único que podemos hacer es sufrir, pero no podemos dar órdenes para suprimir esa actuación sacrílega. Si la Iglesia se volviese a sacralizar y poner en primer lugar a Dios y no al hombre, la sociedad mejoraría. Hay que arrodillarse, humillarse y pedir perdón a Dios, solo así volvería España a ser Luz para muchas naciones que confiaban en ella y que actualmente es una cloaca maloliente. ”Perdona a Tu Pueblo Señor, no estés eternamente enojado. Perdónale Señor“.