​El misterio del guante rojo y otros relatos Reseña literaria Un ladrón de guante blanco, un inspector de policía que no logra capturarlo. Dos mujeres con sed de venganza, ¿lograrán lo que lleva intentando durante años el inspector Bown, atrapar al Gato Negro? 1891, una mujer que tiene la valentía de seguir sus sueños a pesar de la oposición de su familia. Una chef que por su ego lo pierde todo. Un matrimonio en apariencia perfecto, un escritor y la palabra son algunos de los personajes que el lector va a encontrar en estas historias.



París, Londres y Nueva York son algunos de los lugares a los que viajara el lector, mientras descubre la fuerza de la palabra y del cariño. Una antología de relatos que explora las diversas facetas del alma humana, con sus luces y sombras, y en el que se hace un pequeño homenaje a Ada Lovelace, la pionera de la informática. Casilda es una joven que en 1891 quiere ser ella misma y escapar de la vida que su familia tiene planeada para ella. Le gustaría estudiar matemáticas, y su referente es Ada Lovelace, la hija de Lord Byron que inició la informática en el siglo XIX. Su gran aportación a la tecnología sentaría las bases de los futuros ordenadores. La matemática desarrollaría el primer lenguaje de programación mediante la descripción de algoritmos. Los padres de Ada, la Baronesa Annabella y el dramaturgo Lord Byron, se separaron cuando ella apenas tenía dos meses de edad. Esto influyó enormemente en el futuro profesional de la pequeña, ya que su madre la apartaría del mundo de las letras y del espíritu romántico de Byron.



Una antología compuesta por relatos inéditos, como el que da título al libro, y otros que han sido publicados como colaboración en la obra colectiva promovida por la editorial Playa de Ákaba, Generación Subway.

Sobre la Autora

Sandra Ovies Fernández, es una de las fundadoras y redactora en la revista digital literaria El Gato Negro. Vicepresidenta de la Asociación literaria Se ha escrito un libro, asociación que promueve la lectura y escritura en el medio rural. Ha publicado las novelas El Espejo Azul, El hombre que inventó la duda, Sí, quiero, son las memorias de su madre que recopilo después de su fallecimiento. Su último trabajo literario es el libro infantil Los Viajes de Miguelito. Ha colaborado en la obra colectiva promovida por la editorial Playa de Ákaba, Generación Subway. NORMAS DE USO

