¿Publicidad digital para pequeñas empresas? «Un buen profesional del marketing ve a los consumidores como seres humanos completos, con todas las facetas de las personas reales» Jonah Sachs Melissa Nungaray jueves, 23 de febrero de 2023, 10:36 h (CET) La publicidad genera un gran impacto a nivel mundial, cada día se invierte más en ella, en 2022 aproximadamente se invirtieron 738,500 millones de dólares a nivel global y con la implementación de las nuevas tecnologías en la sociedad seguirá en crecimiento el índice del gasto publicitario. La siguiente tendencia en el futuro próximo de la publicidad serán los hologramas, con una experiencia personalizada, futurista, artística e inmersiva, que logrará una mejor interacción con los consumidores.

Dentro de este universo digital, la atención de las personas es un elemento sustancial para que una marca tenga mayor reconocimiento, lo que plantea varias preguntas: ¿cómo se cambia y capta la atención del consumidor?, ¿qué impacto visual tendrá la publicidad holográfica?, ¿qué tanto afecta la manipulación ideológica de las marcas? y ¿cómo vender una pequeña empresa a un público masivo? Emprender un negocio supone muchos miedos, dudas y retos, pero conforme se actúa y se comienza, todo se va resolviendo en el camino.

En 1945 Bimbo inició su panificadora con tan solo 34 colaboradores en una pequeña planta de la Ciudad de México. A finales de 1948, Gruma, empresa líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz, tuvo su comienzo con 45 empleados en la apertura de Molinos Azteca, en Nuevo León, para después tener más de 20 mil empleados y 75 plantas en todo el mundo. Entre otros ejemplos, que se podrían citar, esto solo demuestra que la persistencia, la pasión, una buena planificación de estrategias y tiempo, logran que un pequeño negocio se convierta en un gran proyecto que impacte en la economía mundial.

Así que no importa si empiezas en un pequeño puesto en la carretera como Mc Donalds, o si vendes un tónico estomacal en una farmacia local al igual que Coca-Cola, nunca es tarde para expandir nuestra visión y analizar la necesidad de las sociedades, con el fin de proponer una idea original y factible que atrape la fidelidad y la atención de los clientes, es decir, hay que “reinventarse” de acuerdo a la demanda de productos y servicios, la tecnología, la economía, entre otros factores que influyen en la creación y desarrollo de una empresa.

La clave de un modelo de negocio exitoso consiste en ofrecer una experiencia de calidad, más que vender una marca, además de darse cuenta de cada detalle en el proceso, todo importa. Asimismo, evaluar el rendimiento constantemente de lo que se vende, puede que fracases en el intento, como lo hizo Nintendo, que empezó como una fábrica de naipes japoneses, pero, que, debido a los cambios de ese tiempo, tuvo que adaptarse y cambiar su idea de negocio para obtener mayores oportunidades en el mercado.

En el terreno digital actual existe bastante competencia y, aunque ya hayas trasladado tu negocio a la web, queda mucho por hacer. Depende de definir cuál es tu público objetivo y saber bien cómo hacer llegar tu mensaje a una audiencia. Algunas de las estrategias que puedes aplicar a tu pequeña empresa y ganar relevancia poco a poco son las herramientas SEO (palabras clave, optimización, estética de diseño y funcionalidad), el remarketing (por medio de anuncios de Google Ads), el marketing de contenidos y en redes sociales (revistas digitales, poscasts, talleres, tutoriales, etc) y el email marketing.

Detrás de todo el haber de la publicidad digital se encuentra lo que logra un verdadero impacto: la economía de la atención. Todo el tiempo las marcas compiten por captar nuestros intereses, deseos y emociones, para saber qué es lo que despierta nuestro interés con el historial de visualizaciones o tasa de clics, para expandir su contenido y ganar miles de millones monopolizando la atención por medio de la publicidad. Un gran negocio principalmente liderado por Google y Facebook, que supone un riesgo a la privacidad y un control ideológico a partir de la atención, pero que a su vez facilita una mayor visibilidad tanto local como internacional que favorece a las pequeñas empresas.

Faltaría revisar de manera filosófica y analítica cuál ha sido el efecto que ha tenido la publicidad en los últimos años y cómo a cambiado o moldeado el comportamiento de la sociedad, con el objetivo de hacer un balance y utilizar esta gran herramienta para ofrecer una experiencia de crecimiento humano, en cuestión a valores y tomando en cuenta todas las facetas de los individuos. Hacer publicidad, no solo con el fin de vender u entretener, sino crear anuncios conscientes que aporten a la vida diaria, a partir de una ideología que comparta la visión del bien común, por la familia, la seguridad, la sociedad y el medio ambiente.

