​Bloque monetarial Cuando acabe este Congreso, posiblemente nadie del BM vuelva a tener influencia. Muchos serán recordados por haber preferido a sus bolsillos antes que a su jefe Castillo Isaac Bigio

lunes, 20 de febrero de 2023, 09:42 h (CET) El único parlamento del mundo que tiene un autodenominado Bloque Magisterial (BM) es el del Perú. Este se estructuró como el sector oficialista más leal al profesor Pedro Castillo y en torno a dirigentes de una de las huelgas nacionales más importantes (la de los maestros del 2017). Sin embargo, este se rebeló contra su líder, apenas él presentó su primera moción de confianza y luego votaron contra él para sancionarlo y después vacarlo. Ahora, que hay un paro nacional indefinido, sus legisladores brillan por su asuencia en las marchas.



Si la protesta social que sacude al Perú hace más de 2 meses demanda que se cierre el congreso (el que más causa tantas demostraciones en su contra en todo el planeta), su lideresa Elizabeth Medina ataca a quienes "azuzan" estas y quiere quedarse en su curul todo el tiempo posible.

Ella se presentó para sustituir en su puesto a la segunda vicepresidenta congresal Digna Calle quien renunció a su cargo a manera de presionar para que se fije una fecha de clausura de este tan impopular parlamento. Si se busca solidarizarse con las luchas populares y por la demanda de una Constituyente, ninguna de las bancadas izquierdistas debió haber presentado una candidatura para remplazar a Calle. A pesar de no tener los votos para ello, las izquierdas se dividieron y postularon 3 candidaturas, cada una sin posibilidad alguna.

La huelga de los profesores del 2017 cuestionaba a la burocratización del SUTEP y de la Derrama Magisterial. Empero, ahora el BM les han superado en burocratismo. Cada congresista gana ingresos mensuales que son iguales o mayores que el salario mínimo anual. Los primeros parlamentarios marxistas del Perú vivían con el sueldo de un maestro calificado y el resto lo donaban a sus organizaciones, pero esto no es el caso.

75 años antes que surja el BM del Perú, en el Alto Perú nació en 1947 otro BM. Este fue el Bloque Minero del parlamento boliviano, el cual sí se enfrentó al Gobierno de derecha y a sus masacres, y sus miembros fueron perseguidos. El valor desplegado hizo que al quinquenio siguiente se diera la revolución de 1952 (la más profunda del continente) y que varios de sus líderes se convirtieran en las principales referencias del socialismo altoperuano. Hasta 1987, Juan Lechín lideró la Federación Minera desde 1944 y a la Central Obrera Boliviana desde su fundación en 1952. Guillermo Lora falleció en 2009 como el más prolífico e influyente intelectual del movimiento obrero.

Cuando acabe este Congreso, posiblemente nadie del BM vuelva a tener influencia. Muchos serán recordados por haber preferido a sus bolsillos antes que a su jefe Castillo. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Barcelona Club de Fútbol, ¿organización criminal? El club ha sido “descubierto” comprando (durante más de 15 años) árbitros para obtener ventajas en las competiciones nacionales ​Bloque monetarial Cuando acabe este Congreso, posiblemente nadie del BM vuelva a tener influencia. Muchos serán recordados por haber preferido a sus bolsillos antes que a su jefe Castillo El tercer sector Los expertos en el tema dividen las actividades económicas en tres grandes sectores. El voluntariado se encuadra dentro del tercer sector Continúa el abuso de equinos en Picassent Nada ni nadie me va a impedir que pacíficamente haga lo correcto para que salga a la luz la situación de las víctimas Violencia machista ¿Por qué un hombre agrede sexualmente a una chica que podría ser su hija?