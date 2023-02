Trepidante presentación en Madrid de “Es lo que hay”

El 17 de febrero de 2023 tuvo lugar la presentación de la novela “Es lo que hay” (2023, Vencejo Ediciones), del escritor José Aurelio Martín en Madrid, en la librería “Sin Tarima Libros”. En dicho acto el autor estuvo acompañado por los también escritores Antonio López Piña, David Llorente Oller y Conchita Piña (además editora), que, en ausencia de la editora del volumen, Albahaca Martín, coordinó el coloquio con sugeridor talante. Así, entre todos fueron desgranando tan amena como lúcidamente la novela del escritor vicalvareño-gaditano (esto es, madrileño afincado en Cádiz), quien atendiendo a las cuestiones que los contertulios le formulaban contribuyó a trasladar al nutrido público congregado muchas de las claves en que se sustentaría su recién publicada obra.

Conchita Piña instó a Antonio López a que aclarase cómo se puede acercar uno al entorno de barrio, dado que ese es un pequeño universo, a lo que López Piña (a la sazón prologuista del libro) señaló que las referencias barriales, habitúan a comportar una doble visión con respecto a lo que significa el barrio: la mitificada (que atiende a recuerdos sublimados) y la real (la aprehendida a pie de acera) y añadió que ambas comparecen en “Es lo que hay”. Prosiguió este contertulio esgrimiendo planteamientos nada exentos de interés, como que el código postal influye más que el código genético, incluso en la esperanza de vida, cosa que tendría que ver, proseguía, con ese “algo” que configura que unas formas de vida sean más saludables que otras.

Subsiguientemente, Conchita Piña otorgó el turno a David Llorente Oller, a quien se refirió como “chavalillo de barrio”, agradeciendo en concreto el aludido, al tomar la palabra, el nuclear vocablo del sintagma nominal que constituía la estructura gramatical sobre la que se sostenía la alusión. El célebre cultivador del género negro (autor asimismo de una no menos barrial obra, “Te quiero porque me das de comer”, inspirada en el Carabanchel que vivió el auge de la heroína) apuntó que la elección del título de la obra allí presentada no podía haber sido más feliz, toda vez que “un barrio es lo que hay”, y siguió: “El barrio tiene sus normas, sus leyes; te está marcando cómo comportarte…”.

Asentadas tales apreciaciones pasó Llorente a aludir a la polifonía que caracteriza la obra de José Aurelio Martín, la cual incidiría a su modo de ver sustancialmente en el plano estructural de esta, que a decir del propio autor vendría a ser una novela coral, de personajes en cuya vida incursiona omniscientemente en aras de testimoniar qué les sucede individual y colectivamente cuando se enfrentan a un desahucio; no en vano, fue un desahucio de la vida real el que le otorgó la idea motriz sobre la que edificar la obra que estaba siendo objeto de la presentación.

Reveló José Aurelio que había tratado de captar tanto lo funesto como lo cordial y edificante en que se mueve el ciudadano medio.

López Piña apuntó a continuación que el autor deja en la novela definirse a los propios personajes por sí mismos, en vez de perfilarlos con severo rigor descriptivo, quizás por obrar en tal caso el influjo de su faceta dramatúrgica.

Y a esas alturas de la charla, José Aurelio Martín se sintió apremiado a declarar que la clave de su obra se hallaba en Cervantes y en el “Quijote”, pues tanto Sancho como don Quijote habrían sido imparangonables fuentes de inspiración para él; así como el hecho de que Cervantes tomase a un labrador y a un viejo hidalgo loco en pos de transformarlos en sendos personajes universales. Afirmó que a él le gustan las personas en sí, por lo que le motiva escribir sobre gente que parezca de verdad por serlo desde la ficción.



Culminada la profesión de cervantina pleitesía, lo relevó en el uso de la palabra Antonio López Piña, que consideró interesante indicar que son muchos los flancos que se atisban en la novela presentada: humor, erotismo, drama…

Al fin, el evento se cerró con la lectura de un encandilador pasaje de “Es lo que hay” por parte de la moderadora (Conchita Piña), tras de la cual un entregado público asistente desfiló esperando con perceptible júbilo la correspondiente rúbrica autoral en sus correspondientes volúmenes previa adquisición de los mismos.