Jesús Martínez Madrid

viernes, 17 de febrero de 2023, 08:24 h (CET) Saben perfectamente que con el aborto están atentando contra una vida humana, con todo, sería un error pensar que la ofensiva desatada responde exclusivamente a una circunstancia electoralista. La batalla por la vida y la defensa del aborto son, en sus respectivos planteamientos, uno de los pilares fundamentales, junto con la familia y la enseñanza, de cualquier sociedad y, muy concretamente, la batalla por la enseñanza, la familia y el supuesto derecho al aborto, constituyen fundamentos irrenunciables en los componentes de la actual coalición de gobierno y de los partidos que la sustentan, por cuanto son premisas básicas en la transformación de la sociedad, que tienen como objetivo. Que nadie se equivoque, la batalla emprendida desde hace tiempo, va mucho más allá de las elecciones de mayo e incluso de las próximas generales.

Y lógicamente -lógica socialcomunista- la mentira, la tergiversación y la confusión, se ponen a contribución con toda clase de falacias y con Sánchez al frente. Desde el pretendido derecho de las mujeres a abortar y pretender colocarlo por encima del derecho a la vida del no nacido, hasta las informaciones pseudocientíficas a cargo de “médicos expertos” siempre dispuestos a “colaborar” en el negocio, la ofensiva está servida desde hace mucho. Sánchez miente -como siempre y a sabiendas- cuando dice que se intenta quitar a las mujeres la libertad de decidir si quieren ser madres o no quieren ser madres. Miente porque cuando una mujer se plantea abortar, es que ya es madre. Lo que en ese momento está decidiendo, además de acabar con una vida, es si quiere seguir siendo madre o no. Lo que de verdad se dilucida es si una mujer embarazada y que por lo tanto YA es madre, quiere dejar de serlo.

En cualquier caso cuanta más información tenga una mujer en ciertos momentos de su maternidad, es positivo y nadie debería estar en contra de proporcionársela.

Que salgan desaforados a decir que “lo que está pasando es una tortura pública contra las mujeres” sería ridículo y hasta risible sino fuera porque lo que está en juego es el derecho a la vida. NORMAS DE USO

